https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/trump-imzaladi-kennedy-suikasti-belgelerinin-gizliligi-kaldirildi-1092995773.html
Trump imzaladı: Kennedy suikasti belgelerinin gizliliği kaldırıldı
Trump imzaladı: Kennedy suikasti belgelerinin gizliliği kaldırıldı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, John F. Kennedy ve Martin Luther King'in suikastlarıyla ilgili belgelerin gizliliğinin kaldırılması kararnamesini imzaladı. 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T00:05+0300
2025-01-24T00:05+0300
2025-01-24T00:09+0300
dünya
john f. kennedy
martin luther king
donald trump
abd
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ABD Başkanı Donald Trump, 35. Başkan John F. Kennedy ve Dr. Martin Luther King'in suikastlarına ilişkin dosyaların sınıflandırılmasının kaldırılmasına yönelik bir başkanlık kararnamesi imzaladı.Trump ayrıca, ABD Senatörü Robert F. Kennedy'nin suikastına ilişkin belgelerin de sınıflandırılmasının kaldırılmasını emretti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/trumpin-dogustan-abd-vatandasligiyla-ilgili-kararnamesine-ilk-yargi-engeli-1092993863.html
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john f. kennedy, martin luther king, donald trump, abd
john f. kennedy, martin luther king, donald trump, abd
Trump imzaladı: Kennedy suikasti belgelerinin gizliliği kaldırıldı
00:05 24.01.2025 (güncellendi: 00:09 24.01.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, John F. Kennedy ve Martin Luther King'in suikastlarıyla ilgili belgelerin gizliliğinin kaldırılması kararnamesini imzaladı.
ABD Başkanı Donald Trump, 35. Başkan John F. Kennedy ve Dr. Martin Luther King'in suikastlarına ilişkin dosyaların sınıflandırılmasının kaldırılmasına yönelik bir başkanlık kararnamesi imzaladı.
Trump ayrıca, ABD Senatörü Robert F. Kennedy'nin suikastına ilişkin belgelerin de sınıflandırılmasının kaldırılmasını emretti.