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İspanya'da elektriklerden sonra mobil şebeke çöktü: Bazı bölgelerde acil durum hatları çalışmıyor
İspanya'da elektriklerden sonra mobil şebeke çöktü: Bazı bölgelerde acil durum hatları çalışmıyor
Sputnik Türkiye
İspanya'da elektrik kesintisinden haftalar sonra ülke çapında büyük bir cep telefonu şebeke kesintisi yaşandı. İspanyol telekomünikasyon şirketinden yapılan... 20.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-20T12:29+0300
2025-05-20T12:29+0300
yaşam
i̇spanya
cep telefonu
sinyal
şebeke
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Geniş çaplı elektrik kesintisinden haftalar sonra İspanya'da bu sefer cep telefonu şebekesi çöktü. İspanya'da sabaha karşı yaşanan olayda İspanyol telekomünikasyon şirketi Telefonica, büyük bir mobil şebeke kesintisi yaşandığını duyurdu. İspanyol medyasında yer alan haberlere göre en kötü etkilenen sabit telefonlar oldu, ancak Telefonica'nın tüm hizmetlerinin etkilendiği belirtildi. Basına göre kesintiler yerel saatle 02.00 sıralarında başladı.Cep telefonlarının çalışmadığı geniş çaplı şebeke çökmesiyle ilgili Telefonica şu açıklamayı yaptı:Aragon, Extremadura, Bask Bölgesi ve Valensiya gibi bölgeleride acil servis hatlarının etkilendiği belirtilirken bölge sakinlerinin 112 numarasını kullanamayacağı uyarısında bulunuldu. Kesintinin yüzde 72'lere ulaştığı vurgulanırken yüzde 18'i sinyal olmadığını ve yüzde 10'u da bölgelerinde “tamamen kesinti” olduğunu bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/ispanya-ve-portekiz-karanliga-gomuldu-hayat-felc-oldu-1095759843.html
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i̇spanya, cep telefonu, sinyal, şebeke

İspanya'da elektriklerden sonra mobil şebeke çöktü: Bazı bölgelerde acil durum hatları çalışmıyor

12:29 20.05.2025
© İHACep telefonu
Cep telefonu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2025
© İHA
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İspanya'da elektrik kesintisinden haftalar sonra ülke çapında büyük bir cep telefonu şebeke kesintisi yaşandı. İspanyol telekomünikasyon şirketinden yapılan açıklamada şebeke yükseltmelerinin arızaya neden olduğu belirtildi. Sabah uyananlar, cep telefonlarının çekmediğini gördü.
Geniş çaplı elektrik kesintisinden haftalar sonra İspanya'da bu sefer cep telefonu şebekesi çöktü. İspanya'da sabaha karşı yaşanan olayda İspanyol telekomünikasyon şirketi Telefonica, büyük bir mobil şebeke kesintisi yaşandığını duyurdu.
İspanyol medyasında yer alan haberlere göre en kötü etkilenen sabit telefonlar oldu, ancak Telefonica'nın tüm hizmetlerinin etkilendiği belirtildi. Basına göre kesintiler yerel saatle 02.00 sıralarında başladı.
Cep telefonlarının çalışmadığı geniş çaplı şebeke çökmesiyle ilgili Telefonica şu açıklamayı yaptı:
"Bazı şirketlerde belirli hizmetleri etkileyen bazı ağ yükseltmeleri gerçekleştirdik. Bunu çözmek için çalışıyoruz,"
Aragon, Extremadura, Bask Bölgesi ve Valensiya gibi bölgeleride acil servis hatlarının etkilendiği belirtilirken bölge sakinlerinin 112 numarasını kullanamayacağı uyarısında bulunuldu.
Kesintinin yüzde 72'lere ulaştığı vurgulanırken yüzde 18'i sinyal olmadığını ve yüzde 10'u da bölgelerinde “tamamen kesinti” olduğunu bildirdi.
İspanya'da geniş çaplı elektrik kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2025
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