Sırp Bakan canlı yayında beyin kanaması geçirdi: Durumu oldukça ciddi

Sırp Bakan canlı yayında beyin kanaması geçirdi: Durumu oldukça ciddi

Sputnik Türkiye

05.08.2025

Sırbistan Kamu Yatırımları Bakanı Darko Glisic'in, sabah saatlerinde katıldığı bir TV programında, canlı yayın sırasında beyin kanaması geçirdiği bildirildi.Göz ve ağız hakimiyetini kaybetti: Dili sürçmeye başladıUlusal medyada yer alan haberlerde, Bakan Glisic'in, ülkede yayın yapan bir televizyonun başkent Belgrad'daki stüdyosunda çekilen sabah programına katıldığı ifade edildi.Canlı yayında beyin kanaması geçirdiGlisic'in bir süre sonra fenalaşması üzerine canlı yayının kesildiği, bakanın hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.Glisic'in durumuna ilişkin açıklama yapan Sırbistan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar, "Televizyon programında fenalaşan Glisic, bilinci kapalı bir şekilde hastaneye getirildi. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Glisic'in durumu oldukça ciddi." dedi.Sırbistan Cumhurbaşkanı'ndan açıklama: Sağlam durSırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Darko, sağlam dur. Vazgeçmek yok." ifadelerine yer verdi.Sırbistan hükümetinde Mayıs 2024'ten bu yana Kamu Yatırımları Bakanı olarak görev yapan Glisic'in, 28 Mayıs 1973 doğumlu olduğu belirtildi.Akıllara Ebru Gündeş geldi: Tıp literatürüne geçmiştiÜnlü sanatçı Ebru Gündeş 1999 yılında, "Dön Ne Olur" albüm tanıtımı sırasında beyin kanaması geçirmişti. Gündeş'in beyin kanamasının başladığı an ve o an çalan şarkı tüm izleyenlerin hafızalarına kazınmıştı.Hızla hastaneye kaldırılan ve herhangi bir duyu kaybı yaşamadan hayata dönen Gündeş'in kameralar önünde beyin kanaması geçirdiği an dünyadaki tek örnek olarak literatüre geçmişti. Sırp Bakan Glisic'in beyin kanaması ise direkt canlı yayın esnasında olması bakımından bir ilk olabilir.

