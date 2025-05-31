https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/trump-celige-uygulanan-vergiyi-yuzde-25ten-50ye-cikaracagiz-1096675673.html
Trump: Çeliğe uygulanan vergiyi yüzde 25'ten 50'ye çıkaracağız
Trump: Çeliğe uygulanan vergiyi yüzde 25'ten 50'ye çıkaracağız
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ithal edilen çeliğe uygulanan gümrük vergisini yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkaracağını açıkladı. 31.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-31T01:53+0300
2025-05-31T01:53+0300
2025-05-31T01:53+0300
dünya
abd
donald trump
çelik
gümrük
gümrük vergisi
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ABD Başkanı Donald Trump, çelik ithalatına uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarılacağını açıkladı.Çelik ithalatına uygulanan tarifelerin artırılacağını belirten Trump, "ABD'ye ithal edilen çeliğe uygulanan gümrük vergisini yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkaracağız." dedi.Trump, bu adımın ABD'deki çelik endüstrisini daha da güvence altına alacağını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/trump-gazzede-ateskes-onumuzdeki-gunlerde-aciklanabilir-1096671822.html
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abd, donald trump, çelik, gümrük, gümrük vergisi
abd, donald trump, çelik, gümrük, gümrük vergisi
Trump: Çeliğe uygulanan vergiyi yüzde 25'ten 50'ye çıkaracağız
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ithal edilen çeliğe uygulanan gümrük vergisini yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkaracağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, çelik ithalatına uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarılacağını açıkladı.
Çelik ithalatına uygulanan tarifelerin artırılacağını belirten Trump, "ABD'ye ithal edilen çeliğe uygulanan gümrük vergisini yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkaracağız." dedi.
Trump, bu adımın ABD'deki çelik endüstrisini daha da güvence altına alacağını ifade etti.