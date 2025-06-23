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Trump'tan İran'ın saldırıları sonrası ilk açıklama: 'Tebrikler dünya, şimdi barış zamanı'
Trump'tan İran'ın saldırıları sonrası ilk açıklama: 'Tebrikler dünya, şimdi barış zamanı'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump İran'ın ABD'nin Katar'daki üssünü vurmasının ardından yaptığı ilk açıklamada şimdi barış xamanı olduğunu vurguladı. Trump 14 İran... 23.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-23T23:44+0300
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ABD Başkanı Trump kendi sosyal medya mecrası olan Truth Social'da İran'ın ABD üssünü hedef aldığı Katar saldırısına yönelik bir değerlendirmede bulunduTrump , İran'ın ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü’ne misilleme saldırısının ardından şimdi "barış zamanı" olduğunu ifade etti.İran'a teşekkür eden Trump şimdi İran'ın "bölgede barış ve uyuma devam edebileceğini" umduğunu belirtti. Donald Trump "Ben de İsrail'i aynı şeyi yapmaya şevkle teşvik edeceğim" dedi.İran'a teşekkürİran'ın saldırılarında hiçbir Amerikalı'nın öldürülmediğini ve yaralanmadığını açıklayan Trump, Katar'da da kayıp olmadığını doğruladı. Bununla ilgili İran'a teşekkür eden Trump şu ifadeleri kullandı:ABD Başkanı bekledikleri gibi İran'ın çok zayıf bir yanıt verdiğini belirterek "İran'ın 14 füzesinden 13'ünü vurduk, tehdit teşkil etmeyen bir füzeyi serbest bıraktık" dedi.
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ortadoğu, i̇ran, haberler, donald trump

Trump'tan İran'ın saldırıları sonrası ilk açıklama: 'Tebrikler dünya, şimdi barış zamanı'

23:44 23.06.2025
© AP Photo / Ben CurtisDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Ben Curtis
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ABD Başkanı Donald Trump İran'ın ABD'nin Katar'daki üssünü vurmasının ardından yaptığı ilk açıklamada şimdi barış xamanı olduğunu vurguladı. Trump 14 İran füzesinden 13'ünü vurduklarını belirtti.
ABD Başkanı Trump kendi sosyal medya mecrası olan Truth Social'da İran'ın ABD üssünü hedef aldığı Katar saldırısına yönelik bir değerlendirmede bulundu
Trump , İran'ın ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü’ne misilleme saldırısının ardından şimdi "barış zamanı" olduğunu ifade etti.
İran'a teşekkür eden Trump şimdi İran'ın "bölgede barış ve uyuma devam edebileceğini" umduğunu belirtti. Donald Trump "Ben de İsrail'i aynı şeyi yapmaya şevkle teşvik edeceğim" dedi.

İran'a teşekkür

İran'ın saldırılarında hiçbir Amerikalı'nın öldürülmediğini ve yaralanmadığını açıklayan Trump, Katar'da da kayıp olmadığını doğruladı. Bununla ilgili İran'a teşekkür eden Trump şu ifadeleri kullandı:

"İran'a saldırıyı bize önceden haber verdiği için teşekkür etmek istiyorum. Bu sayede can kaybı yaşanmadı ve kimse yaralanmadı."

ABD Başkanı bekledikleri gibi İran'ın çok zayıf bir yanıt verdiğini belirterek "İran'ın 14 füzesinden 13'ünü vurduk, tehdit teşkil etmeyen bir füzeyi serbest bıraktık" dedi.
İran devlet televizyonu, İran'ın Katar'daki ABD üssüne yönelik askeri harekatın başladığını bildirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2025
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