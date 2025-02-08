https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-kaza-gecirdi-icinde-bulundugu-aracin-lastigi-seyir-1093499827.html
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic kaza geçirdi: İçinde bulunduğu aracın lastiği seyir halindeyken yerinden çıktı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic kaza geçirdi: İçinde bulunduğu aracın lastiği seyir halindeyken yerinden çıktı
Sputnik Türkiye
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in bugün vatandaşlara hitap etmek üzere yola çıktığı Mokrin şehrine giderken makam aracının tekerleği seyir halinde... 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T22:44+0300
2025-02-08T22:44+0300
2025-02-08T22:44+0300
dünya
aleksandr vucic
sırbistan
kaza
lastik
tekerlek
aleksandr vulin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1c/1071662968_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_dd8bb40ed040c2fd922855b636bcd3b6.jpg
Söz konusu kazaya ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Vucic özel bir durum yaşanmadığını belirterek bu konunun büyütülmesine gerek olmadığını söyledi.Sosyal medyada paylaşılan bir videoda yolun ortasında giden bir aracın savrulmaya başladığı, bir sonraki anda ise sol arka tekerleğinin koptuğu görüldü. Akabinde arabının durduğunu videoda güvenlik görevlilerinin de araçtan indiği ekranlara yansıdı.Olayda yaralanan olmadığını belirtilirken soruşturma başlatıldığı kaydedildi.Söz konusu kazaya ilişkin Kikinda'da vatandaşlarla sohbet ederken esprili bir şekilde Mokrin'e giderken aracının lastiğinin patladığını söyleyen Vucic, özel bir şey yaşanmadığını ve bu konuda büyük bir yaygara koparmaya gerek olmadığını söyledi.Kazaya ilişkin ne olduğunu belirlenmesinin yetkili makamların işi olduğunu ifade eden Vucic, güvenlik kaygılarına ilişkin yaptığı açıklamada genel olarak güvenlik ekibinde rotasyon yapmadığını, güvenliklerinin de çok disiplinli olduğunu belirterek şu cümleleri kaydetti:'Batılı bir yetkili, renkli devrimin geçiş hükümetiyle sona ermesi gerektiğine dikkat çekti'Söz konusu kazaya ilişkin açıklama yapan Sırbistan Başbakan Yardımcısı Aleksandr Vulin, yetkili makamların tüm koşullara ilişkin ciddi bir soruşturma yürütmesini ve kamuoyunu bilgilendirmesini istediğini söyledi.Vulin açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:Birkaç gün önce, 'güçlü bir Batı ülkesinin' üst düzey bir yetkilisinin, Cumhurbaşkanı Vucic'e, Renkli Devrim hatırlatması yaptığı belirten Vulin, geçici bir hükümetle bitmemesi halinde Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın hayatının edilebileceğine dikkat çektiğini söyledi.Vulin açıklamasını, "Rusya'ya yaptırım uygulamamış ve renkli devrimin tehlikesi altında olan bir devlet adamı, hayatına yönelik tehdit ve saldırıları hafife almayı bırakmalıdır" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/abdnin-tehdit-ettigi-sirbistanin-lideri-vucic-rusyaya-yaptirim-uygulamayacagiz-1091530642.html
sırbistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1c/1071662968_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_d23988aa166472484ecf7243edb8618b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
aleksandr vucic, sırbistan, kaza, lastik, tekerlek, aleksandr vulin
aleksandr vucic, sırbistan, kaza, lastik, tekerlek, aleksandr vulin
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic kaza geçirdi: İçinde bulunduğu aracın lastiği seyir halindeyken yerinden çıktı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in bugün vatandaşlara hitap etmek üzere yola çıktığı Mokrin şehrine giderken makam aracının tekerleği seyir halinde iken yerinden çıktı.
Söz konusu kazaya ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Vucic özel bir durum yaşanmadığını belirterek bu konunun büyütülmesine gerek olmadığını söyledi.
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda yolun ortasında giden bir aracın savrulmaya başladığı, bir sonraki anda ise sol arka tekerleğinin koptuğu görüldü. Akabinde arabının durduğunu videoda güvenlik görevlilerinin de araçtan indiği ekranlara yansıdı.
Olayda yaralanan olmadığını belirtilirken soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Söz konusu kazaya ilişkin Kikinda'da vatandaşlarla sohbet ederken esprili bir şekilde Mokrin'e giderken aracının lastiğinin patladığını söyleyen Vucic, özel bir şey yaşanmadığını ve bu konuda büyük bir yaygara koparmaya gerek olmadığını söyledi.
Kazaya ilişkin ne olduğunu belirlenmesinin yetkili makamların işi olduğunu ifade eden Vucic, güvenlik kaygılarına ilişkin yaptığı açıklamada genel olarak güvenlik ekibinde rotasyon yapmadığını, güvenliklerinin de çok disiplinli olduğunu belirterek şu cümleleri kaydetti:
Çeşitli sitelerde yayımlanan çeşitli kötü niyetli saçmalıklar yüzünden insanlara açıklayayım: Öncelikle ben yüzde 0.1 oranında rotasyon kullanıyorum ve güvenlik görevlilerim çok disiplinli. Benim buna dayanamadığımı biliyorlar, rotasyonda ısrar edenlere dayanamıyorum zira bana göre bu her zaman birinin gücünün değil, kibrinin kanıtıdır.
'Batılı bir yetkili, renkli devrimin geçiş hükümetiyle sona ermesi gerektiğine dikkat çekti'
Söz konusu kazaya ilişkin açıklama yapan Sırbistan Başbakan Yardımcısı Aleksandr Vulin, yetkili makamların tüm koşullara ilişkin ciddi bir soruşturma yürütmesini ve kamuoyunu bilgilendirmesini istediğini söyledi.
Vulin açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:
Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in şans eseri ölümden kurtulduğu trafik kazasıyla ilgili soruşturmanın ne göstereceğini bilmiyorum ama şunu biliyorum ki eğer bugün ölseydi, Sırbistan sadece seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı ve tüm Sırpların liderini değil, aynı zamanda çoğunluğu Sırbistan'ı birleştiren ve Sırbistan'ı Avrupa'nın birkaç bağımsız ülkesinden biri yapan bir devlet adamını da kaybedecekti.
Birkaç gün önce, 'güçlü bir Batı ülkesinin' üst düzey bir yetkilisinin, Cumhurbaşkanı Vucic'e, Renkli Devrim hatırlatması yaptığı belirten Vulin, geçici bir hükümetle bitmemesi halinde Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın hayatının edilebileceğine dikkat çektiğini söyledi.
Vulin açıklamasını, "Rusya'ya yaptırım uygulamamış ve renkli devrimin tehlikesi altında olan bir devlet adamı, hayatına yönelik tehdit ve saldırıları hafife almayı bırakmalıdır" dedi.