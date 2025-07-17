https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/alaskada-72-buyuklugunde-deprem-tsunami-uyarisi-verildi-1097942207.html

Alaska'da 7.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi

Alaska'da 7.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi

Sputnik Türkiye

Alaska Yarımadası'nda 7.2 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin ardından kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yapılırken, halk yüksek... 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T00:01+0300

2025-07-17T00:01+0300

2025-07-17T00:01+0300

son depremler

alaska

abd

deprem

tsunami

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Alaska Yarımadası açıklarında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki güçlü deprem, kıyı bölgeleri için anında tsunami uyarısına yol açtı.ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na (USGS) göre, deprem yerin yaklaşık 40 kilometre derinliğinde meydana geldi ve bölgede güçlü sarsıntılara neden oldu. Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi, güney Alaska ve Alaska Yarımadası'nın bazı kesimleri için alarm verdi, bölge sakinlerine daha yüksek yerlere gitmeleri ve acil durum talimatlarına uymaları çağrısı yaptı.Şu ana kadar can kaybı ya da büyük çaplı hasar bildirilmezken, yetkililer durumu yakından izlediklerini açıkladı. Deprem, sık sık sismik hareketlerin yaşandığı Pasifik Ateş Çemberi üzerindeki Sand Point yakınlarında meydana geldi.Yetkililer, halkı gelişmeler için uyanık olmaya ve yerel acil durum kanallarını takip etmeye çağırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/prof-dr-usumezsoydan-korkutan-uyari-iki-bolgeyi-isaret-etti-buyuk-deprem-uretebilir-dedi-1097893679.html

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alaska, abd, deprem, tsunami, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)