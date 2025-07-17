https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/alaskada-72-buyuklugunde-deprem-tsunami-uyarisi-verildi-1097942207.html
Alaska'da 7.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi
Alaska'da 7.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi
Sputnik Türkiye
Alaska Yarımadası'nda 7.2 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin ardından kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yapılırken, halk yüksek... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T00:01+0300
2025-07-17T00:01+0300
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Alaska Yarımadası açıklarında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki güçlü deprem, kıyı bölgeleri için anında tsunami uyarısına yol açtı.ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na (USGS) göre, deprem yerin yaklaşık 40 kilometre derinliğinde meydana geldi ve bölgede güçlü sarsıntılara neden oldu. Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi, güney Alaska ve Alaska Yarımadası'nın bazı kesimleri için alarm verdi, bölge sakinlerine daha yüksek yerlere gitmeleri ve acil durum talimatlarına uymaları çağrısı yaptı.Şu ana kadar can kaybı ya da büyük çaplı hasar bildirilmezken, yetkililer durumu yakından izlediklerini açıkladı. Deprem, sık sık sismik hareketlerin yaşandığı Pasifik Ateş Çemberi üzerindeki Sand Point yakınlarında meydana geldi.Yetkililer, halkı gelişmeler için uyanık olmaya ve yerel acil durum kanallarını takip etmeye çağırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/prof-dr-usumezsoydan-korkutan-uyari-iki-bolgeyi-isaret-etti-buyuk-deprem-uretebilir-dedi-1097893679.html
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alaska, abd, deprem, tsunami, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
alaska, abd, deprem, tsunami, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
Alaska'da 7.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi
Alaska Yarımadası'nda 7.2 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin ardından kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yapılırken, halk yüksek kesimlere gitmeleri konusunda uyarıldı. Can kaybı bildirilmezken, yetkililer artçı sarsıntılara karşı tetikte olunması gerektiğini açıkladı.
Alaska Yarımadası açıklarında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki güçlü deprem, kıyı bölgeleri için anında tsunami uyarısına yol açtı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na (USGS) göre, deprem yerin yaklaşık 40 kilometre derinliğinde meydana geldi ve bölgede güçlü sarsıntılara neden oldu. Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi, güney Alaska ve Alaska Yarımadası'nın bazı kesimleri için alarm verdi, bölge sakinlerine daha yüksek yerlere gitmeleri ve acil durum talimatlarına uymaları çağrısı yaptı.
Şu ana kadar can kaybı ya da büyük çaplı hasar bildirilmezken, yetkililer durumu yakından izlediklerini açıkladı. Deprem, sık sık sismik hareketlerin yaşandığı Pasifik Ateş Çemberi üzerindeki Sand Point yakınlarında meydana geldi.
Yetkililer, halkı gelişmeler için uyanık olmaya ve yerel acil durum kanallarını takip etmeye çağırdı.