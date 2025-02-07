https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/brezilyada-kucuk-ucak-kalabalik-caddede-araclarin-uzerine-dustu-olu-ve-yaralilar-var-1093469294.html

Brezilya'da küçük uçak, kalabalık caddede araçların üzerine düştü: Ölü ve yaralılar var

Brezilya'da küçük uçak, kalabalık caddede araçların üzerine düştü: Ölü ve yaralılar var

Sputnik Türkiye

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde küçük bir uçak, yoğun bir caddede araçların üzerine düşerek faciaya yol açtı. İlk belirlemelere göre kazada en az iki kişi... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T15:20+0300

2025-02-07T15:20+0300

2025-02-07T15:46+0300

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uçak kazası

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Brezilya'nın en büyük kenti Sao Paulo’da, Barra Funda semtindeki işlek bir caddede küçük bir uçak düştü. Kalkıştan kısa bir süre sonra düşüşe geçen uçak, yoğun trafikte seyir halindeki araçların üzerine çakıldı. Yetkililer, olayda en az iki kişinin hayatını kaybettiğini, yaralıların hastaneye kaldırıldığını açıkladı.Görgü tanıklarının ifadelerine göre, uçak havada kontrolünü kaybettikten sonra hızla alçalmaya başladı. Birkaç saniye içinde yere çakılan uçak, bir otobüs ve bir motosiklete çarparken, çarpmanın etkisiyle yangın çıktı. Olay yerine hızla sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.İlk değerlendirmeler, uçağın teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmaya çalıştığını gösteriyor.

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sao paulo, brezilya, uçak kazası, son dakika