https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/suriyede-2012de-kabul-edilen-anayasa-yururlukten-kaldirildi-ahmed-es-sara-gecis-doneminin-1093180474.html

Suriye'de 2012'de kabul edilen Anayasa yürürlükten kaldırıldı: Ahmed eş-Şara geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi

Suriye'de 2012'de kabul edilen Anayasa yürürlükten kaldırıldı: Ahmed eş-Şara geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi

Sputnik Türkiye

Suriye'de 2012 yılı anayasasının yürürlükten kaldırıldığı ve Ahmed eş-Şara'nın geçiş döneminde ülkenin cumhurbaşkanı ilan edildiği duyuruldu. 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T23:46+0300

2025-01-29T23:46+0300

2025-01-30T00:00+0300

ahmed eş-şara

dünya

suriye

geçici hükümet

cumhurbaşkanı

anayasa

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Suriye'de Ahmed eş-Şara geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi. Konuyla ilgili açıklamayı Askeri Operasyonlar İdaresi Sözcüsü Hasan Abdülgani yaptı. Suriye Haber Ajansı'nın (SANA) aktardığına göre Eş-Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile askeri grup temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen konferans sonunda Abdülgani sonuç bildirisini okudu. Bildiriye göre Abdülgani, Şara'yı geçiş döneminde Suriye'nin cumhurbaşkanı ilan ettiklerini ve 2012 anayasasının yürürlükten kaldırıldığını duyurdu.Hasan Abdülgani, "Cumhurbaşkanı, ülkede kalıcı bir anayasa onaylanıp yürürlüğe girene kadar geçici bir dönem için geçici yasama konseyi oluşturma yetkisine sahiptir" açıklamasını yaptı.Ayrıca Abdülgani ülkede eski ordu, güvenlik birimleri ve parlamentonun feshedildiğini açıkladı. Tüm emniyet teşkilatlarının kapatıldığını da belirten Abdülgani yenilerinin kurulmaya başlandığını duyurduklarını da sözlerine ekledi.Abdülgani, yeni Suriyeli yetkililerin ayrıca 1963'ten 2024'e kadar ülkeyi yöneten Baas Partisi'nin Suriye kolunun kapatıldığını duyurduğunu söyledi.

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ahmed eş-şara, suriye, geçici hükümet, cumhurbaşkanı, anayasa