https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/abd-yemendeki-gocmen-merkezini-vurdu-en-az-30-olu-1095731549.html
ABD, Yemen'deki göçmen merkezini vurdu: En az 30 ölü
ABD, Yemen'deki göçmen merkezini vurdu: En az 30 ölü
Sputnik Türkiye
ABD'nin, Yemen'in kuzeybatısında 100'den fazla kişinin bulunduğu bir göçmen merkezine düzenlediği hava saldırısında en az 30 Afrikalı sığınmacının hayatını... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-28T10:01+0300
2025-04-28T10:01+0300
2025-04-28T10:08+0300
dünya
abd
yemen
hava saldırısı
göçmen
sivil kayıplar
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Al Masirah televizyonu, ABD ordusunun dün gece Yemen’de bir göçmen merkezini vurduğunu duyurdu.Merkezde 115 Afrikalı göçmenin bulunduğu belirtilirken hava saldırısında “arama kurtarma ekiplerinin enkazdan en az 30 kişinin cansız bedenini çıkardığı” kaydedildi.Haberde, “Çoğu ağır olmak üzere 50'den fazla yaralı Cumhuriyet Hastanesine nakledildi” ifadesine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/slovakyada-rusyaya-yaptirimlarin-kaldirilmasina-iliskin-referandum-yapilabilir-1095728143.html
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abd, yemen, hava saldırısı, göçmen, sivil kayıplar
abd, yemen, hava saldırısı, göçmen, sivil kayıplar
ABD, Yemen'deki göçmen merkezini vurdu: En az 30 ölü
10:01 28.04.2025 (güncellendi: 10:08 28.04.2025)
ABD'nin, Yemen'in kuzeybatısında 100'den fazla kişinin bulunduğu bir göçmen merkezine düzenlediği hava saldırısında en az 30 Afrikalı sığınmacının hayatını kaybettiği belirtildi.
Al Masirah
televizyonu, ABD ordusunun dün gece Yemen’de bir göçmen merkezini vurduğunu duyurdu.
Merkezde 115 Afrikalı göçmenin bulunduğu belirtilirken hava saldırısında “arama kurtarma ekiplerinin enkazdan en az 30 kişinin cansız bedenini çıkardığı” kaydedildi.
Haberde, “Çoğu ağır olmak üzere 50'den fazla yaralı Cumhuriyet Hastanesine nakledildi” ifadesine yer verildi.