https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/hindistanda-turistlere-silahli-saldiri-duzenlendi-20-olu-10-yarali-1095592849.html

Hindistan'da turistlere silahlı saldırı düzenlendi: 20 ölü, 10 yaralı

Hindistan'da turistlere silahlı saldırı düzenlendi: 20 ölü, 10 yaralı

Sputnik Türkiye

Hindistan'ın turistik Pahalgam bölgesinde gerçekleşen terör saldırısında en az 20 turist hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Polis kaynakları... 22.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-22T18:07+0300

2025-04-22T18:07+0300

2025-04-22T18:07+0300

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Hindistan'da turistlere düzenlenen terör saldırısı sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.Pahalgam bölgesinde teröristler, Baisaran’da turistlere ateş açtı. Saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybederken, 10 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, olayın ardından bölgeye polis, ordu ve paramiliter güçler sevk edilerek operasyon başlatıldı. Başbakan Narendra Modi saldırıyı kınarken, İçişleri Bakanı Amit Shah’ın Srinagar’a hareket ettiği bildirildi.Hindistan Başbakanı Narendra Modi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Pahalgam’daki terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Etkilenen herkese her türlü yardım sağlanıyor. Bu vahşi eylemi gerçekleştirenler adaletten kaçamayacak, asla affedilmeyecek! Karanlık amaçları başarıya ulaşamayacak. Terörle mücadele kararlılığımız sarsılmaz ve daha da güçlenecek” ifadelerini kullandı.

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hindistan, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör örgütleri, terör eylemi, terör suçu, terör örgütü üyeliği, saldırı, silahlı saldırı