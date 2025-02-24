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AB, Suriye'ye uyguladığı yaptırımlardan bazılarını askıya aldı
AB, Suriye'ye uyguladığı yaptırımlardan bazılarını askıya aldı
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği Konseyi, üye ülke dışişleri bakanlarının Brüksel'de düzenlediği toplantıda Suriye'ye yönelik bankacılık, enerji ve ulaşım gibi sektörleri hedef... 24.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-24T15:58+0300
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AB ülkelerinin, Suriye'deki durumu göz önünde bulundurarak bir dizi kısıtlayıcı tedbiri "askıya almaya" karar verdikleri belirtilen açıklamada, kararın AB'nin 'Suriye'de kapsayıcı bir siyasi geçişi, ekonomik toparlanmayı, yeniden yapılanmayı ve istikrarı destekleme çabalarının' bir parçası olduğuna işaret edildi.Açıklamada, "AB, Suriye'deki temel ekonomik sektörlerdeki kısıtlayıcı önlemleri askıya aldı" ifadesi kullanıldı. Enerji, ulaşım, finans ve bankacılık gibi sektörlerde işlemlerin kolaylaştırılacağı aktarılan açıklamada, petrol, gaz ve elektrik dahil enerji ile ulaştırma sektörlerindeki önlemlerin askıya alınması kararı alındığı kaydedildi.Suriye bankaları listeden çıkartıldıSuriye'deki Sanayi Bankası, Popüler Kredi Bankası, Tasarruf Bankası, Tarım Kooperatif Bankası ve Suriye Arap Havayolları'nın yaptırım listesinden çıkarılacağı, Suriye Merkez Bankası'na da fon ve ekonomik kaynakların sağlanmasına izin verileceği ifade edildi.AB bankaları ile Suriye bankaları ve finans kuruluşları arasında bankacılık ilişkileri kurulmasına yönelik yasağa belirli muafiyetler getirileceğine dikkati çekilen açıklamada, böylece özellikle enerji ve ulaştırma sektörleriyle ile insani ve yeniden inşa amaçlı işlemlere izin verileceği belirtildi.Yaptırımlardaki 'insani durum' muafiyetinin uygulanmasının da süresiz biçimde uzatılacağı, kişisel kullanıma yönelik lüks malların Suriye'ye ihraç yasaklarına son verileceği bildirildi.Yeni kararlarla ilgili yasal düzenlemelerin de yarın AB Resmi Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe gireceği bilgisi verildi.Yaptırımlar ne zaman başladı?AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları iç karışıklığın başlamasının ardından Mayıs 2011'de başladı. AB, bireysel yaptırımların yanı sıra ham petrol ve petrol ürünlerinin ithalatı, hem askeri hem sivil amaçlı kullanılabilen malların ve bazı iletişim ekipmanının ihracatı kısıtladı. Bu yaptırımlar, belli girişimlerin, altyapı projelerinin finanse edilmesini de kapsadı.
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avrupa birliği konseyi, ab, suriye, suriye sanayi bankası, yaptırımlar, ekonomik yaptırımlar, suriye'ye yaptırımlar

AB, Suriye'ye uyguladığı yaptırımlardan bazılarını askıya aldı

15:58 24.02.2025 (güncellendi: 15:59 24.02.2025)
© AP Photo / Virginia MayoAB, Suriye'ye yönelik bazı yaptırımları askıya aldı
AB, Suriye'ye yönelik bazı yaptırımları askıya aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
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Avrupa Birliği Konseyi, üye ülke dışişleri bakanlarının Brüksel'de düzenlediği toplantıda Suriye'ye yönelik bankacılık, enerji ve ulaşım gibi sektörleri hedef alan yaptırımları askıya aldığını duyurdu.
AB ülkelerinin, Suriye'deki durumu göz önünde bulundurarak bir dizi kısıtlayıcı tedbiri "askıya almaya" karar verdikleri belirtilen açıklamada, kararın AB'nin 'Suriye'de kapsayıcı bir siyasi geçişi, ekonomik toparlanmayı, yeniden yapılanmayı ve istikrarı destekleme çabalarının' bir parçası olduğuna işaret edildi.
Açıklamada, "AB, Suriye'deki temel ekonomik sektörlerdeki kısıtlayıcı önlemleri askıya aldı" ifadesi kullanıldı. Enerji, ulaşım, finans ve bankacılık gibi sektörlerde işlemlerin kolaylaştırılacağı aktarılan açıklamada, petrol, gaz ve elektrik dahil enerji ile ulaştırma sektörlerindeki önlemlerin askıya alınması kararı alındığı kaydedildi.

Suriye bankaları listeden çıkartıldı

Suriye'deki Sanayi Bankası, Popüler Kredi Bankası, Tasarruf Bankası, Tarım Kooperatif Bankası ve Suriye Arap Havayolları'nın yaptırım listesinden çıkarılacağı, Suriye Merkez Bankası'na da fon ve ekonomik kaynakların sağlanmasına izin verileceği ifade edildi.
AB bankaları ile Suriye bankaları ve finans kuruluşları arasında bankacılık ilişkileri kurulmasına yönelik yasağa belirli muafiyetler getirileceğine dikkati çekilen açıklamada, böylece özellikle enerji ve ulaştırma sektörleriyle ile insani ve yeniden inşa amaçlı işlemlere izin verileceği belirtildi.
Yaptırımlardaki 'insani durum' muafiyetinin uygulanmasının da süresiz biçimde uzatılacağı, kişisel kullanıma yönelik lüks malların Suriye'ye ihraç yasaklarına son verileceği bildirildi.
Yeni kararlarla ilgili yasal düzenlemelerin de yarın AB Resmi Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe gireceği bilgisi verildi.

Yaptırımlar ne zaman başladı?

AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları iç karışıklığın başlamasının ardından Mayıs 2011'de başladı. AB, bireysel yaptırımların yanı sıra ham petrol ve petrol ürünlerinin ithalatı, hem askeri hem sivil amaçlı kullanılabilen malların ve bazı iletişim ekipmanının ihracatı kısıtladı. Bu yaptırımlar, belli girişimlerin, altyapı projelerinin finanse edilmesini de kapsadı.
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