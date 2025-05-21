https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/trump-rusyanin-g8den-cikarilmasi-bir-hataydi--1096407998.html

Trump: Rusya'nın G8'den çıkarılması bir ‘hataydı’

Trump: Rusya'nın G8'den çıkarılması bir ‘hataydı’

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın G8 ülkeleri topluluğundan çıkarılması kararının yanlış olduğunu düşündüğünü söyledi. 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T22:06+0300

2025-05-21T22:06+0300

2025-05-21T22:06+0300

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cyril ramaphosa

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın G8 ülkeleri topluluğundan çıkarılması kararının yanlış olduğunu düşündüğünü söyledi. Trump, Oval Ofis’te Ramaphosa ile yaptığı görüşmede, “G7 eskiden G8’di ama zekice bir kararla Rusya’yı oradan çıkardılar. Orada kalsaydı çok daha iyi olurdu.” dedi. Ramaphosa ise Beyaz Saray ziyaretini, yönetimin Kasım ayında Afrika ülkesinde yapılacak G20 zirvesine katılma konusunda isteksiz olduğu iddialarının ortasında G20 başkanlığını ABD'ye devretmek için kullandı.

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rusya, abd, güney afrika, g7, g8, cyril ramaphosa, abd