https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/alp-daglarindan-kopan-dev-buzul-koca-bir-koyu-yuttu-haritadan-tamamen-silindi-belediye-baskani-goz-1096623524.html

Alp Dağları'ndan kopan dev buzul koca bir köyü yuttu: Haritadan tamamen silindi, belediye başkanı göz yaşlarını tutamadı

Alp Dağları'ndan kopan dev buzul koca bir köyü yuttu: Haritadan tamamen silindi, belediye başkanı göz yaşlarını tutamadı

Sputnik Türkiye

İsviçre'nin Valais kantonunda Alp Dağları'ndan kopan buzul parçası heyelana neden oldu. Blatten köyü enkaz altında kaldı, 1 kişi kayıp. Son durum ve detaylar.

2025-05-29T13:11+0300

2025-05-29T13:11+0300

2025-05-29T13:11+0300

alp dağları

i̇sviçre

dünya

köy

heyelan

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İsviçre'nin güneydoğusundaki Valais kantonunda bulunan Lötschental Vadisi'nde dramatik bir doğal afet yaşandı. Alp Dağları'ndan kopan büyük buzul parçası, Blatten köyünde büyük çaplı heyelana yol açarak yerleşim yerini tamamen yok etti.Binlerce ton çamur, buz ve kayaların oluşturduğu dev sel, 200 nüfuslu küçük köyü dakikalar içinde enkaz altında bıraktı. İsviçre yetkilileri, olaydan 1 kişinin kayıp olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.Önceden alınan tedbir hayat kurtardıTahliye operasyonuİsviçre meteoroloji servisleri ve jeologları, buzul hareketliliğini önceden tespit ederek kritik uyarıda bulunmuştu. Bu erken uyarı sistemi sayesinde:Zamanında müdahaleBlatten Belediye Başkanı Matthias Bellwald, alınan önlemlerin önemini vurguladı: Buzul kopması ve heyelan süreciİklim değişikliği etkisiUzmanlar, son yıllarda Alp Dağları'ndaki buzul erimelerinin hızlandığını ve bu tür olayların sıklığının artacağını belirtiyor. Küresel ısınmanın etkisiyle:Jeolojik analizİsviçre Jeoloji Enstitüsü'nden uzmanlar, olayın teknik detaylarını şöyle açıkladı:Blatten köyünün durumuHasar tespitiHeyelan sonrası bölgede yapılan ilk incelemeler şu tespitleri ortaya koydu:Belediye başkanının açıklamasıMatthias Bellwald, felaketin boyutlarını değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:Arama kurtarma çalışmalarıKayıp kişi aranıyorİsviçre itfaiye ve kurtarma ekipleri, kayıp 1 kişi için yoğun arama çalışması başlattı. Arama kurtarma operasyonunda:Güvenlik önlemleriBölgede ikincil heyelan riski nedeniyle sıkı güvenlik önlemleri alındı. Çevre köyler sürekli gözlem altında tutuluyor.Valais Kantonu'nda doğal afet geçmişiBölgesel risk faktörleriValais kantonu, İsviçre'nin en dağlık bölgelerinden biri olarak doğal afet riskleri taşıyor:Geçmiş olaylarSon 20 yılda bölgede benzer doğal afetler yaşanmıştı:İsviçre'nin doğal afet politikasıErken uyarı sistemleriİsviçre, doğal afetlere karşı gelişmiş teknoloji kullanıyor:Önleme stratejileriİsviçre hükümeti, benzer felaketleri önlemek için kapsamlı tedbirler alıyor:Ekonomik ve sosyal etkilerTurizm sektörüne etkisiLötschental Vadisi'nin turizm ekonomisine olası etkileri:Toplumsal dayanışmaİsviçre halkı ve hükümeti, felaketzedeler için yardım kampanyası başlattı. Geçici barınma, gıda yardımı ve psikolojik destek hizmetleri sunuluyor.

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