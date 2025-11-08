https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/misir-bati-sahrada-yeni-bir-gaz-kesfedildigini-duyurdu-1100837066.html

Mısır, Batı Sahra'da yeni bir gaz keşfedildiğini duyurdu

Mısır, Batı Çölü bölgesinde yeni bir gaz keşfedildiğini açıkladı. 08.11.2025, Sputnik Türkiye

Mısır Petrol Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yeni keşfedilen kuyu, günde 16 milyon fit küp gaz ve 750 varil kondensat (hafif petrol) üretim oranıyla üretim haritasına dahil edildi" ifadesi kullanıldı.Ayrıca, Batı Çölü bölgesindeki bu keşifle birlikte 15 milyar fit küp gazın rezervlere eklenmesinin beklendiği bildirildi.Bu sonuçların Petrol Bakanlığı'nın 'üretimi kademeli olarak artırmak ve ithalatı azaltmak' amacıyla uygulamaya koyduğu yatırım teşvik tedbirlerinin bir parçası olduğu kaydedildi.Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Kerim Bedevi, daha önce yaptığı açıklamada, bakanlığın gelecek 5 yıl içinde günlük 6.4 ila 6.6 milyar metreküp gaz üretimine ulaşmayı hedeflediğini belirtmişti.

