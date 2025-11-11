Türkiye
SON DAKİKA | MSB: Türk kargo uçağı Gürcistan'da düştü
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/beyaz-sarayda-uclu-zirvenin-detaylari-turkiye-abd-ve-suriye-1100896644.html
Beyaz Saray’da üçlü zirvenin detayları: Türkiye, ABD ve Suriye
Sputnik Türkiye
Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD, Suriye ve Türkiye dışişleri bakanlarının Washington’da bir araya geldiği üçlü bir zirve gerçekleştirildiğini duyurdu. 11.11.2025, Sputnik Türkiye
Beyaz Saray'da üçlü zirvenin detayları: Türkiye, ABD ve Suriye

14:47 11.11.2025
Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD, Suriye ve Türkiye dışişleri bakanlarının Washington’da bir araya geldiği üçlü bir zirve gerçekleştirildiğini duyurdu.
Suriye geçici yönetimi Cumhurbaşkanı ahmed Şara, Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan Şeybani eşliğinde ülke tarihinde ilk kez resmî bir ziyaret için Beyaz Saray’a gitmişti.
Şara, ABD Başkanı Donald Trump tarafından düzenlenen törenle karşılandı.
Bir saatten uzun süren görüşmenin ‘son derece dostane bir atmosferde’ geçtiği bildirildi. Trump’ın, ‘yeni Suriye yönetimine ve Suriye halkına duyduğu hayranlığı dile getirdiği’ ve ülkenin istikrarını yeniden sağlama çabalarını övgüyle karşıladığı belirtildi.

SDG ve 10 Mart mutabakatı

Görüşmenin ardından 'Trump’ın talimatı' olduğu belirtilen, dışişleri bakanları düzeyinde geniş kapsamlı bir toplantı düzenlendi.
Toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani katıldı.
Taraflar, açıklamalara göre 10 Mart Anlaşması’nın uygulanmasına devam edilmesi konusunu görüştü.
Ayrıca, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Suriye Arap Ordusu’na entegrasyonu konusunun da gündeme geldiği bildirildi.
Amerikan heyeti ise, İsrail ile güvenlik anlaşması çabalarına desteğini yineledi.
