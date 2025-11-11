https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/beyaz-sarayda-uclu-zirvenin-detaylari-turkiye-abd-ve-suriye-1100896644.html

Beyaz Saray’da üçlü zirvenin detayları: Türkiye, ABD ve Suriye

Beyaz Saray’da üçlü zirvenin detayları: Türkiye, ABD ve Suriye

Sputnik Türkiye

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD, Suriye ve Türkiye dışişleri bakanlarının Washington’da bir araya geldiği üçlü bir zirve gerçekleştirildiğini duyurdu. 11.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-11T14:47+0300

2025-11-11T14:47+0300

2025-11-11T14:47+0300

dünya

hakan fidan

esad hasan şeybani

donald trump

marco rubio

abd

sdg

suriye

suriye demokratik güçleri

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0b/1100896482_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_3953e1ccbaca0d5784bae93748ad8685.jpg

Suriye geçici yönetimi Cumhurbaşkanı ahmed Şara, Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan Şeybani eşliğinde ülke tarihinde ilk kez resmî bir ziyaret için Beyaz Saray’a gitmişti. Şara, ABD Başkanı Donald Trump tarafından düzenlenen törenle karşılandı.Bir saatten uzun süren görüşmenin ‘son derece dostane bir atmosferde’ geçtiği bildirildi. Trump’ın, ‘yeni Suriye yönetimine ve Suriye halkına duyduğu hayranlığı dile getirdiği’ ve ülkenin istikrarını yeniden sağlama çabalarını övgüyle karşıladığı belirtildi.SDG ve 10 Mart mutabakatıGörüşmenin ardından 'Trump’ın talimatı' olduğu belirtilen, dışişleri bakanları düzeyinde geniş kapsamlı bir toplantı düzenlendi. Toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani katıldı.Taraflar, açıklamalara göre 10 Mart Anlaşması’nın uygulanmasına devam edilmesi konusunu görüştü. Ayrıca, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Suriye Arap Ordusu’na entegrasyonu konusunun da gündeme geldiği bildirildi. Amerikan heyeti ise, İsrail ile güvenlik anlaşması çabalarına desteğini yineledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/trump-sara-ile-vakit-gecirmek-benim-icin-bir-onurdu-1100878588.html

abd

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hakan fidan, esad hasan şeybani, donald trump, marco rubio, abd, sdg, suriye, suriye demokratik güçleri, haberler, abd