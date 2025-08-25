https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/fransa-basbakani-bayrou-parlamentodan-guven-oylamasi-isteyecegini-acikladi-1098825618.html

Fransa Başbakanı Bayrou, parlamentodan güven oylaması isteyeceğini açıkladı

Fransa Başbakanı Bayrou, parlamentodan güven oylaması isteyeceğini açıkladı

Sputnik Türkiye

Fransa Başbakanı François Bayrou, kamu borçlarını azaltmayı hedefleyen 2026 bütçesi öncesinde Ulusal Mecliste güven oylaması yapacağını açıkladı. Muhalefet... 25.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-25T19:27+0300

2025-08-25T19:27+0300

2025-08-25T19:27+0300

dünya

avrupa

fransa

françois bayrou

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/19/1098825283_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_526f7c70a2e59d32b4dffe4f3a08159c.jpg

Fransa Başbakanı François Bayrou, kamu borçlarını azaltmaya yönelik hazırlanan 2026 bütçesi nedeniyle artan siyasi tartışmaların gölgesinde Ulusal Meclis'te güven oylaması yapılacağını duyurdu.Paris’te basın mensuplarına açıklama yapan Bayrou, “Her şeyin açıklığa kavuşturulması gerekiyor” ifadelerini kullandı ve yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte 8 Eylül’de güven oylamasına gidileceğini belirtti.Hükümetin hazırladığı bütçe tasarısı, bazı resmi tatillerin kaldırılmasını ve yaklaşık 43 milyar euroluk tasarruf yapılmasını öngörüyor. Ancak plan, muhalefet partileri ve kamuoyu tarafından tepkiyle karşılandı. Son haftalarda sosyal medyada artan protesto çağrıları ve siyasilerin sert açıklamaları, Bayrou’nun selefi Michel Barnier gibi bütçe krizi nedeniyle görevden düşebileceği yönünde yorumlara yol açtı.Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) hareketinin lideri Manuel Bompard, X hesabından yaptığı paylaşımda 8 Eylül’deki oylamanın “Macronculuğun sonunu getirecek bir fırsat” olduğunu söyledi. Ulusal Birlik (RN) temsilcileri ise bütçenin mevcut haliyle kabul edilmesinin imkansız olduğunu belirterek, Bayrou’ya karşı gensoru önergesi sunacaklarını duyurdu.Fransa’nın borç yükü alarm veriyorAvrupa Birliği verilerine göre Fransa, 2024 itibarıyla kamu borcunun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya oranı yüzde 113 olan ülkeler arasında üçüncü sırada. Ayrıca yüzde 5,8 bütçe açığıyla da en yüksek açık veren ülkelerden biri.Hükümet, bu tablo karşısında tasarruf tedbirlerini zorunlu görürken muhalefet, planı “kemer sıkma politikası” olarak değerlendiriyor. 2025 bütçesinin Meclis’te kabul edilememesi sonucu Aralık 2024’te Michel Barnier hükümetinin düşmesi, bütçe müzakerelerinin Fransa siyasetinde ne denli kritik olduğunu bir kez daha göstermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/fransa-aciklamalari-sonrasi-abd-buyukelcisi-kushneri-disislerine-cagirdi-1098807876.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, fransa, françois bayrou