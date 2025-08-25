Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/fransa-basbakani-bayrou-parlamentodan-guven-oylamasi-isteyecegini-acikladi-1098825618.html
Fransa Başbakanı Bayrou, parlamentodan güven oylaması isteyeceğini açıkladı
Fransa Başbakanı Bayrou, parlamentodan güven oylaması isteyeceğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Fransa Başbakanı François Bayrou, kamu borçlarını azaltmayı hedefleyen 2026 bütçesi öncesinde Ulusal Mecliste güven oylaması yapacağını açıkladı. Muhalefet... 25.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-25T19:27+0300
2025-08-25T19:27+0300
dünya
avrupa
fransa
françois bayrou
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/19/1098825283_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_526f7c70a2e59d32b4dffe4f3a08159c.jpg
Fransa Başbakanı François Bayrou, kamu borçlarını azaltmaya yönelik hazırlanan 2026 bütçesi nedeniyle artan siyasi tartışmaların gölgesinde Ulusal Meclis'te güven oylaması yapılacağını duyurdu.Paris’te basın mensuplarına açıklama yapan Bayrou, “Her şeyin açıklığa kavuşturulması gerekiyor” ifadelerini kullandı ve yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte 8 Eylül’de güven oylamasına gidileceğini belirtti.Hükümetin hazırladığı bütçe tasarısı, bazı resmi tatillerin kaldırılmasını ve yaklaşık 43 milyar euroluk tasarruf yapılmasını öngörüyor. Ancak plan, muhalefet partileri ve kamuoyu tarafından tepkiyle karşılandı. Son haftalarda sosyal medyada artan protesto çağrıları ve siyasilerin sert açıklamaları, Bayrou’nun selefi Michel Barnier gibi bütçe krizi nedeniyle görevden düşebileceği yönünde yorumlara yol açtı.Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) hareketinin lideri Manuel Bompard, X hesabından yaptığı paylaşımda 8 Eylül’deki oylamanın “Macronculuğun sonunu getirecek bir fırsat” olduğunu söyledi. Ulusal Birlik (RN) temsilcileri ise bütçenin mevcut haliyle kabul edilmesinin imkansız olduğunu belirterek, Bayrou’ya karşı gensoru önergesi sunacaklarını duyurdu.Fransa’nın borç yükü alarm veriyorAvrupa Birliği verilerine göre Fransa, 2024 itibarıyla kamu borcunun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya oranı yüzde 113 olan ülkeler arasında üçüncü sırada. Ayrıca yüzde 5,8 bütçe açığıyla da en yüksek açık veren ülkelerden biri.Hükümet, bu tablo karşısında tasarruf tedbirlerini zorunlu görürken muhalefet, planı “kemer sıkma politikası” olarak değerlendiriyor. 2025 bütçesinin Meclis’te kabul edilememesi sonucu Aralık 2024’te Michel Barnier hükümetinin düşmesi, bütçe müzakerelerinin Fransa siyasetinde ne denli kritik olduğunu bir kez daha göstermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/fransa-aciklamalari-sonrasi-abd-buyukelcisi-kushneri-disislerine-cagirdi-1098807876.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/19/1098825283_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_b6329dacd09016178403c8c7e3137d74.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, fransa, françois bayrou
avrupa, fransa, françois bayrou

Fransa Başbakanı Bayrou, parlamentodan güven oylaması isteyeceğini açıkladı

19:27 25.08.2025
© AP Photo / Aurelien MorissardFransa Başbakanı Bayrou tartışmalı bütçe görüşmeleri öncesi Ulusal Meclisi güven oylamasına götürecek
Fransa Başbakanı Bayrou tartışmalı bütçe görüşmeleri öncesi Ulusal Meclisi güven oylamasına götürecek - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
Abone ol
Fransa Başbakanı François Bayrou, kamu borçlarını azaltmayı hedefleyen 2026 bütçesi öncesinde Ulusal Mecliste güven oylaması yapacağını açıkladı. Muhalefet, bütçeyi “kemer sıkma politikası” olarak eleştiriyor.
Fransa Başbakanı François Bayrou, kamu borçlarını azaltmaya yönelik hazırlanan 2026 bütçesi nedeniyle artan siyasi tartışmaların gölgesinde Ulusal Meclis'te güven oylaması yapılacağını duyurdu.
Paris’te basın mensuplarına açıklama yapan Bayrou, “Her şeyin açıklığa kavuşturulması gerekiyor” ifadelerini kullandı ve yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte 8 Eylül’de güven oylamasına gidileceğini belirtti.
Hükümetin hazırladığı bütçe tasarısı, bazı resmi tatillerin kaldırılmasını ve yaklaşık 43 milyar euroluk tasarruf yapılmasını öngörüyor. Ancak plan, muhalefet partileri ve kamuoyu tarafından tepkiyle karşılandı. Son haftalarda sosyal medyada artan protesto çağrıları ve siyasilerin sert açıklamaları, Bayrou’nun selefi Michel Barnier gibi bütçe krizi nedeniyle görevden düşebileceği yönünde yorumlara yol açtı.
Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) hareketinin lideri Manuel Bompard, X hesabından yaptığı paylaşımda 8 Eylül’deki oylamanın “Macronculuğun sonunu getirecek bir fırsat” olduğunu söyledi. Ulusal Birlik (RN) temsilcileri ise bütçenin mevcut haliyle kabul edilmesinin imkansız olduğunu belirterek, Bayrou’ya karşı gensoru önergesi sunacaklarını duyurdu.

Fransa’nın borç yükü alarm veriyor

Avrupa Birliği verilerine göre Fransa, 2024 itibarıyla kamu borcunun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya oranı yüzde 113 olan ülkeler arasında üçüncü sırada. Ayrıca yüzde 5,8 bütçe açığıyla da en yüksek açık veren ülkelerden biri.
Hükümet, bu tablo karşısında tasarruf tedbirlerini zorunlu görürken muhalefet, planı “kemer sıkma politikası” olarak değerlendiriyor. 2025 bütçesinin Meclis’te kabul edilememesi sonucu Aralık 2024’te Michel Barnier hükümetinin düşmesi, bütçe müzakerelerinin Fransa siyasetinde ne denli kritik olduğunu bir kez daha göstermişti.
Trump dünürünü Paris Büyükelçiliğine aday gösterdi, senato onayladı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2025
DÜNYA
Fransa, açıklamaları sonrası ABD Büyükelçisi Kushner'ı Dışişlerine çağırdı
11:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала