https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/abd-olimpiyat-ve-paralimpik-yetkilileri-trans-kadinlarin-yarismalara-katilmasini-yasakladi-1098071960.html

ABD Olimpiyat ve Paralimpik yetkilileri, trans kadınların yarışmalara katılmasını yasakladı

ABD Olimpiyat ve Paralimpik yetkilileri, trans kadınların yarışmalara katılmasını yasakladı

Sputnik Türkiye

ABD Olimpiyat ve Paralimpik Komitesi, ABD'de kadınlar kategorisinde Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda trans kadınların katılmasını yasakladı. 23.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-23T01:42+0300

2025-07-23T01:42+0300

2025-07-23T01:42+0300

dünya

abd

donald trump

paralimpik oyunları

trans birey

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ABD Olimpiyat ve Paralimpik Komitesi'nin (USOPC) yakın zamanda yaptığı politika değişikliğinin ardından trans kadınlar artık ABD'de kadınlar kategorisinde Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda yarışamayacak.Belgeye göre komite, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Kadın Sporlarından Erkekleri Uzak Tutmak' başlıklı Şubat ayındaki yönetmeliğine atıfta bulundu. Bu yönetmelik, kadınlara tek cinsiyetli sporlar ve tek cinsiyetli soyunma odaları sağlayan okullar ve atletik dernekler de dahil olmak üzere kadınlara karşı derhal yaptırım uygulanmasını emrediyor ve eyalet başsavcılarına yönetmeliğin uygulanması için en iyi uygulamaları belirlemeleri talimatını veriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/yunanistanda-orman-yangini-cok-sayida-koy-tahliye-edildi-1098071722.html

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Sputnik Türkiye

abd, donald trump, paralimpik oyunları, trans birey