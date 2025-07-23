https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/abd-olimpiyat-ve-paralimpik-yetkilileri-trans-kadinlarin-yarismalara-katilmasini-yasakladi-1098071960.html
ABD Olimpiyat ve Paralimpik yetkilileri, trans kadınların yarışmalara katılmasını yasakladı
ABD Olimpiyat ve Paralimpik yetkilileri, trans kadınların yarışmalara katılmasını yasakladı
Sputnik Türkiye
ABD Olimpiyat ve Paralimpik Komitesi, ABD'de kadınlar kategorisinde Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda trans kadınların katılmasını yasakladı. 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T01:42+0300
2025-07-23T01:42+0300
2025-07-23T01:42+0300
dünya
abd
donald trump
paralimpik oyunları
trans birey
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ABD Olimpiyat ve Paralimpik Komitesi'nin (USOPC) yakın zamanda yaptığı politika değişikliğinin ardından trans kadınlar artık ABD'de kadınlar kategorisinde Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda yarışamayacak.Belgeye göre komite, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Kadın Sporlarından Erkekleri Uzak Tutmak' başlıklı Şubat ayındaki yönetmeliğine atıfta bulundu. Bu yönetmelik, kadınlara tek cinsiyetli sporlar ve tek cinsiyetli soyunma odaları sağlayan okullar ve atletik dernekler de dahil olmak üzere kadınlara karşı derhal yaptırım uygulanmasını emrediyor ve eyalet başsavcılarına yönetmeliğin uygulanması için en iyi uygulamaları belirlemeleri talimatını veriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/yunanistanda-orman-yangini-cok-sayida-koy-tahliye-edildi-1098071722.html
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abd, donald trump, paralimpik oyunları, trans birey
abd, donald trump, paralimpik oyunları, trans birey
ABD Olimpiyat ve Paralimpik yetkilileri, trans kadınların yarışmalara katılmasını yasakladı
ABD Olimpiyat ve Paralimpik Komitesi, ABD'de kadınlar kategorisinde Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda trans kadınların katılmasını yasakladı.
ABD Olimpiyat ve Paralimpik Komitesi'nin (USOPC) yakın zamanda yaptığı politika değişikliğinin ardından trans kadınlar artık ABD'de kadınlar kategorisinde Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda yarışamayacak.
Belgeye göre komite, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Kadın Sporlarından Erkekleri Uzak Tutmak' başlıklı Şubat ayındaki yönetmeliğine atıfta bulundu.
Bu yönetmelik, kadınlara tek cinsiyetli sporlar ve tek cinsiyetli soyunma odaları sağlayan okullar ve atletik dernekler de dahil olmak üzere kadınlara karşı derhal yaptırım uygulanmasını emrediyor ve eyalet başsavcılarına yönetmeliğin uygulanması için en iyi uygulamaları belirlemeleri talimatını veriyor.