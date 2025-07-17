https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/efsane-sarkici-connie-francis-87-yasinda-hayatini-kaybetti-pretty-little-baby-ile-yeniden-1097960627.html
'Pretty Little Baby' şarkısının sahibi efsane şarkıcı Connie Francis 87 yaşında hayatını kaybetti
'Pretty Little Baby' şarkısının sahibi efsane şarkıcı Connie Francis 87 yaşında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
“Pretty Little Baby” şarkısıyla TikTok’ta yeniden ün kazanan 60’ların efsanevi sesi Connie Francis 87 yaşında hayatını kaybetti. Hayranlarına vefatından kısa süre önce mesaj göndermişti.
2025-07-17T15:27+0300
2025-07-17T15:27+0300
2025-07-17T15:32+0300
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1950’li ve 60’lı yılların unutulmaz sesi Connie Francis, 87 yaşında hayatını kaybetti. Gerçek adı Concetta Rosa Maria Franconero olan sanatçının ölümünü yakın arkadaşı Ron Roberts, 17 Temmuz’da sosyal medya üzerinden duyurdu.“Sevgili dostum Connie Francis’in dün gece vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle bildiriyorum,” ifadelerini kullanan Roberts, daha fazla detayın ilerleyen günlerde paylaşılacağını belirtti.TikTok sayesinde yeni nesille buluşmuştuUzun süredir sahne hayatından uzak olan Francis, özellikle son dönemde “Pretty Little Baby” şarkısının TikTok’ta viral olmasıyla yeniden gündeme gelmişti. Genç kullanıcıların videolarında sıkça kullandığı parça, Francis’in sesini yeni kuşaklara tanıttı.Francis, bu duruma şaşkınlığını ve mutluluğunu Facebook’taki şu sözlerle paylaşmıştı:“Ron beni arayıp viral bir hitim olduğunu söylediğinde ne olduğunu anlamamıştım. TikTok üyelerine bu beklenmedik ilgi için teşekkür ederim.”Hayranları duygularını paylaştıFrancis’in viral şarkısı sosyal medyada yankı uyandırırken hayranları da duygularını dile getirdi:Yoğun bakıma kaldırılmıştıFrancis, son günlerinde sağlık sorunları yaşıyordu. Facebook’ta yaptığı bir paylaşımda, yoğun ağrılar nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve yoğun bakıma alındığını belirtmişti. 4 Temmuz’da ise takipçilerine “daha iyi hissettiğini” söylemiş ve Bağımsızlık Günü’nü kutlamıştı.Connie Francis Kimdir?Connie Francis, 1950'li ve 60’lı yılların en çok dinlenen kadın vokallerinden biri olarak müzik tarihine adını yazdırdı. “Pretty Little Baby”, “My Heart Has a Mind of Its Own” ve “Everybody’s Somebody’s Fool” gibi hit şarkılarla hafızalara kazınan Francis, TikTok’ta yeniden keşfedilmesiyle genç kuşakla da buluştu.Gerçek adı Concetta Rosa Maria Franconero olan Connie Francis, 12 Aralık 1937’de ABD'nin New Jersey eyaletinde dünyaya geldi. 1950’li yılların sonunda müzik sahnesine adım atan Francis, kısa sürede dönemin en güçlü kadın vokallerinden biri haline geldi.💿 “Pretty Little Baby” ile listelerin zirvesineFrancis’in en tanınan şarkıları arasında “Pretty Little Baby”, “Stupid Cupid”, “Lipstick on Your Collar”, “Everybody’s Somebody’s Fool” ve “My Heart Has a Mind of Its Own” yer alıyor. Bu şarkılar, yalnızca ABD'de değil, Avrupa’da da listelerin zirvesine oturdu.📲 TikTok’ta yeniden yıldızlaştıUzun bir süre müzikten uzak kalan Connie Francis, 2020’li yıllarda beklenmedik bir şekilde yeniden gündeme geldi. Özellikle “Pretty Little Baby” şarkısının TikTok’ta viral olması, genç kuşak tarafından yeniden keşfedilmesini sağladı. Kullanıcılar onun parçalarını binlerce videoda kullandı, trendler oluşturdu.❤️ Hayranlarının gönlünde ölümsüzleştiFrancis, sosyal medyada gösterilen ilgiden mutluluk duyduğunu, takipçileriyle paylaştığı mesajlarda sıkça dile getirdi. Kendi sözleriyle:“Viral bir hitim olduğunu duyduğumda ne anlama geldiğini bile bilmiyordum ama bu ilgi beni çok mutlu etti.”
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connie francis kimdir, pretty little baby şarkısı, tiktok viral şarkılar, eski kadın şarkıcılar, connie francis şarkıları, connie francis öldü mü, 1950’ler müziği, müzik tarihinin efsane isimleri, kadın vokaller
connie francis kimdir, pretty little baby şarkısı, tiktok viral şarkılar, eski kadın şarkıcılar, connie francis şarkıları, connie francis öldü mü, 1950’ler müziği, müzik tarihinin efsane isimleri, kadın vokaller
'Pretty Little Baby' şarkısının sahibi efsane şarkıcı Connie Francis 87 yaşında hayatını kaybetti
15:27 17.07.2025 (güncellendi: 15:32 17.07.2025)
“Pretty Little Baby” ile TikTok’ta genç kuşakla yeniden buluşan 60’ların efsanevi sesi Connie Francis, 87 yaşında hayatını kaybetti. Yakın arkadaşı Ron Roberts haberi duyurdu.
1950’li ve 60’lı yılların unutulmaz sesi Connie Francis, 87 yaşında hayatını kaybetti. Gerçek adı Concetta Rosa Maria Franconero olan sanatçının ölümünü yakın arkadaşı Ron Roberts, 17 Temmuz’da sosyal medya üzerinden duyurdu.
“Sevgili dostum Connie Francis’in dün gece vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle bildiriyorum,” ifadelerini kullanan Roberts, daha fazla detayın ilerleyen günlerde paylaşılacağını belirtti.
TikTok sayesinde yeni nesille buluşmuştu
Uzun süredir sahne hayatından uzak olan Francis, özellikle son dönemde “Pretty Little Baby” şarkısının TikTok’ta viral olmasıyla yeniden gündeme gelmişti. Genç kullanıcıların videolarında sıkça kullandığı parça, Francis’in sesini yeni kuşaklara tanıttı.
Francis, bu duruma şaşkınlığını ve mutluluğunu Facebook’taki
şu sözlerle paylaşmıştı:
“Ron beni arayıp viral bir hitim olduğunu söylediğinde ne olduğunu anlamamıştım. TikTok üyelerine bu beklenmedik ilgi için teşekkür ederim.”
Hayranları duygularını paylaştı
Francis’in viral şarkısı sosyal medyada yankı uyandırırken hayranları da duygularını dile getirdi:
“Bu harika müziğin genç kuşağa ulaşmasına çok sevindim.”
“Connie’nin yeniden tanınması çok anlamlı. Onun sesi eşsizdi.”
“Bu beklenmedik sürpriz için senin adına çok heyecanlıyım.”
Yoğun bakıma kaldırılmıştı
Francis, son günlerinde sağlık sorunları yaşıyordu. Facebook’ta yaptığı bir paylaşımda, yoğun ağrılar nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve yoğun bakıma alındığını belirtmişti. 4 Temmuz’da ise takipçilerine “daha iyi hissettiğini” söylemiş ve Bağımsızlık Günü’nü kutlamıştı.
Connie Francis, 1950'li ve 60’lı yılların en çok dinlenen kadın vokallerinden biri olarak müzik tarihine adını yazdırdı. “Pretty Little Baby”, “My Heart Has a Mind of Its Own” ve “Everybody’s Somebody’s Fool” gibi hit şarkılarla hafızalara kazınan Francis, TikTok’ta yeniden keşfedilmesiyle genç kuşakla da buluştu.
Gerçek adı Concetta Rosa Maria Franconero olan Connie Francis, 12 Aralık 1937’de ABD'nin New Jersey eyaletinde dünyaya geldi. 1950’li yılların sonunda müzik sahnesine adım atan Francis, kısa sürede dönemin en güçlü kadın vokallerinden biri haline geldi.
💿 “Pretty Little Baby” ile listelerin zirvesine
Francis’in en tanınan şarkıları arasında “Pretty Little Baby”
, “Stupid Cupid”
, “Lipstick on Your Collar”
, “Everybody’s Somebody’s Fool”
ve “My Heart Has a Mind of Its Own”
yer alıyor. Bu şarkılar, yalnızca ABD'de
değil, Avrupa’da da listelerin zirvesine oturdu.
📲 TikTok’ta yeniden yıldızlaştı
Uzun bir süre müzikten uzak kalan Connie Francis, 2020’li yıllarda beklenmedik bir şekilde yeniden gündeme geldi. Özellikle “Pretty Little Baby” şarkısının TikTok’ta viral olması, genç kuşak tarafından yeniden keşfedilmesini sağladı. Kullanıcılar onun parçalarını binlerce videoda kullandı, trendler oluşturdu.
❤️ Hayranlarının gönlünde ölümsüzleşti
Francis, sosyal medyada gösterilen ilgiden mutluluk duyduğunu, takipçileriyle paylaştığı mesajlarda sıkça dile getirdi. Kendi sözleriyle:
“Viral bir hitim olduğunu duyduğumda ne anlama geldiğini bile bilmiyordum ama bu ilgi beni çok mutlu etti.”