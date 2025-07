https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/efsane-sarkici-connie-francis-87-yasinda-hayatini-kaybetti-pretty-little-baby-ile-yeniden-1097960627.html

'Pretty Little Baby' şarkısının sahibi efsane şarkıcı Connie Francis 87 yaşında hayatını kaybetti

'Pretty Little Baby' şarkısının sahibi efsane şarkıcı Connie Francis 87 yaşında hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

“Pretty Little Baby” şarkısıyla TikTok’ta yeniden ün kazanan 60’ların efsanevi sesi Connie Francis 87 yaşında hayatını kaybetti. Hayranlarına vefatından kısa süre önce mesaj göndermişti.

2025-07-17T15:27+0300

2025-07-17T15:27+0300

2025-07-17T15:32+0300

tiktok

yılsonu2025

yaşam

ölüm

ölüm yıldönümü

connie francis

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097960871_0:385:2048:1537_1920x0_80_0_0_b74a3c7d1287e37d503df46a258a6876.jpg

1950’li ve 60’lı yılların unutulmaz sesi Connie Francis, 87 yaşında hayatını kaybetti. Gerçek adı Concetta Rosa Maria Franconero olan sanatçının ölümünü yakın arkadaşı Ron Roberts, 17 Temmuz’da sosyal medya üzerinden duyurdu.“Sevgili dostum Connie Francis’in dün gece vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle bildiriyorum,” ifadelerini kullanan Roberts, daha fazla detayın ilerleyen günlerde paylaşılacağını belirtti.TikTok sayesinde yeni nesille buluşmuştuUzun süredir sahne hayatından uzak olan Francis, özellikle son dönemde “Pretty Little Baby” şarkısının TikTok’ta viral olmasıyla yeniden gündeme gelmişti. Genç kullanıcıların videolarında sıkça kullandığı parça, Francis’in sesini yeni kuşaklara tanıttı.Francis, bu duruma şaşkınlığını ve mutluluğunu Facebook’taki şu sözlerle paylaşmıştı:“Ron beni arayıp viral bir hitim olduğunu söylediğinde ne olduğunu anlamamıştım. TikTok üyelerine bu beklenmedik ilgi için teşekkür ederim.”Hayranları duygularını paylaştıFrancis’in viral şarkısı sosyal medyada yankı uyandırırken hayranları da duygularını dile getirdi:Yoğun bakıma kaldırılmıştıFrancis, son günlerinde sağlık sorunları yaşıyordu. Facebook’ta yaptığı bir paylaşımda, yoğun ağrılar nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve yoğun bakıma alındığını belirtmişti. 4 Temmuz’da ise takipçilerine “daha iyi hissettiğini” söylemiş ve Bağımsızlık Günü’nü kutlamıştı.Connie Francis Kimdir?Connie Francis, 1950'li ve 60’lı yılların en çok dinlenen kadın vokallerinden biri olarak müzik tarihine adını yazdırdı. “Pretty Little Baby”, “My Heart Has a Mind of Its Own” ve “Everybody’s Somebody’s Fool” gibi hit şarkılarla hafızalara kazınan Francis, TikTok’ta yeniden keşfedilmesiyle genç kuşakla da buluştu.Gerçek adı Concetta Rosa Maria Franconero olan Connie Francis, 12 Aralık 1937’de ABD'nin New Jersey eyaletinde dünyaya geldi. 1950’li yılların sonunda müzik sahnesine adım atan Francis, kısa sürede dönemin en güçlü kadın vokallerinden biri haline geldi.💿 “Pretty Little Baby” ile listelerin zirvesineFrancis’in en tanınan şarkıları arasında “Pretty Little Baby”, “Stupid Cupid”, “Lipstick on Your Collar”, “Everybody’s Somebody’s Fool” ve “My Heart Has a Mind of Its Own” yer alıyor. Bu şarkılar, yalnızca ABD'de değil, Avrupa’da da listelerin zirvesine oturdu.📲 TikTok’ta yeniden yıldızlaştıUzun bir süre müzikten uzak kalan Connie Francis, 2020’li yıllarda beklenmedik bir şekilde yeniden gündeme geldi. Özellikle “Pretty Little Baby” şarkısının TikTok’ta viral olması, genç kuşak tarafından yeniden keşfedilmesini sağladı. Kullanıcılar onun parçalarını binlerce videoda kullandı, trendler oluşturdu.❤️ Hayranlarının gönlünde ölümsüzleştiFrancis, sosyal medyada gösterilen ilgiden mutluluk duyduğunu, takipçileriyle paylaştığı mesajlarda sıkça dile getirdi. Kendi sözleriyle:“Viral bir hitim olduğunu duyduğumda ne anlama geldiğini bile bilmiyordum ama bu ilgi beni çok mutlu etti.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/unlu-manken-ve-sunucu-asuman-krause-yanlis-hesap-yapinca-evsiz-kaldi-1097959982.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

connie francis kimdir, pretty little baby şarkısı, tiktok viral şarkılar, eski kadın şarkıcılar, connie francis şarkıları, connie francis öldü mü, 1950’ler müziği, müzik tarihinin efsane isimleri, kadın vokaller