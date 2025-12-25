https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/sahte-diploma-skandali-polonya-fransa-buyukelcisinin-gorevden-aldi-1102213455.html
Polonya Dışişleri Bakanlığı, Fransa Büyükelçisi Rosciszewski’yi, devam eden ‘sahte diploma’ soruşturması kapsamında geçici olarak görevden aldı.
‘Sahte diploma’ skandalı: Polonya, Fransa büyükelçisinin görevden aldı
Polonya Dışişleri Bakanlığı, Fransa Büyükelçisi Rosciszewski’yi, devam eden ‘sahte diploma’ soruşturması kapsamında görevden aldı. Polonya’da bir kurumun katılımcılarına hızlandırılmış eğitim programları yoluyla üst düzey pozisyonlara gelmelerini sağladığı düşünülüyor.
Polonya’nın Fransa Büyükelçisi Jan Emeryk Rosciszewski, salı günü Yolsuzlukla Mücadele Bürosu tarafından ‘sahte diploma’ soruşturması gözaltına alındı.
Soruşturma, Collegium Humanum adlı özel bir yönetim okulundan alınan sahte MBA diplomalarına ilişkin iddiaları kapsıyor.
Adı geçen kurum, katılımcıların standart akademik gereklilikleri yerine getirmeden, hızlandırılmış MBA, lisans ve yüksek lisans programları yoluyla devlet şirketlerinde üst düzey pozisyonlara ve denetim kurulu üyeliklerine hak kazanmalarını sağlamakla suçlanıyor.
Eski büyükelçi iddiaları yalanlıyor
Polonya devlet haber ajansı PAP’ın haberine göre, Rosciszewski hakkındaki iddialar, kendisine atfedilen bir MBA diplomasını kullanarak Polonya Postası’na bağlı Bank Pocztowy’nin denetim kurulunda görev almasıyla ilgili.
Poczta Polska, Polonya’nın devlete ait posta hizmeti kurumu olarak biliniyor.
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, tüm şüpheler giderilene kadar büyükelçinin görevlerinden alınmasına karar verdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maciej Wewior da bilgiyi PAP’a doğruladı.
Wewior, “Dışişleri Bakanlığı, güvenlik birimlerinin ya da yargının yürüttüğü işlemler hakkında yorum yapmaz. Büyükelçi, görevine 2022 yılının bahar aylarında başlamıştı. Mevcut durum ışığında, kendisi hakkındaki kararı bakanın takdirine sunmuştur” ifadelerini kullandı.
Rosciszewski ise PAP’a yaptığı açıklamada, Collegium Humanum’da hiçbir zaman eğitim almadığını ve bu üniversitenin mezunu olmadığını savundu.
İfadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Rosciszewski’nin yerine kimin atanacağı henüz belli değil.