ABD Adalet Bakanlığı yeni Epstein dosyalarını açıkladı: 'Balmoral' detayı dikkat çekti

ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) kamuoyuna açıkladığı son Epstein dosyaları arasında, 16 Ağustos 2001 tarihli ve 'Balmoral'dan gönderildiği belirtilen dikkat çekici bir e-posta yer aldı. Belgelerde, 'A' imzasıyla Ghislaine Maxwell'e gönderilen mesajda 'uygunsuz arkadaşlar' ifadesinin kullanılması öne çıktı.E-postada gönderici, “Kraliyet Ailesi için Balmoral Yaz Kampı’ndayım” ifadesini kullanırken, mesajın ilerleyen bölümünde Maxwell’e “Yeni uygunsuz arkadaşlar bulabildin mi?” diye soruyor. Mesaj, “see ya A xxx” şeklinde son buluyor. Balmoral Kalesi, Britanya Kraliyet Ailesi’nin resmi ikametgahlarından biri olarak biliniyor.11 binden fazla belge kamuoyuna açıklandıSöz konusu yazışmalar, salı günü yayımlanan 11 binden fazla belgenin bir parçası olarak kamuoyuna açıklandı. Belgelerde herhangi bir yasa dışı faaliyete dair doğrudan kanıt bulunmadığı özellikle vurgulanıyor. Prens Andrew, daha önce Epstein’la ilişkisine dair tüm suçlamaları reddetmişti.Belgelerde ayrıca, Epstein'ın telefon rehberinde 'York Dükü' başlığı altında yer alan bir e-posta adresi ile 'Görünmez Adam' takma adı arasında bağlantı kuran yazışmalar da yer alıyor. Şubat ve Mart 2002 tarihli e-post trafiğinde Peru'ya planlanan bir seyahat, yemek davetleri ve 'kızlar' ifadesinin geçtiği mesajlar bulunuyor.Dosyada yer almak suç sayılmıyorDosyalarda yer alan bir diğer önemli belge ise ABD Adalet Bakanlığı’nın Nisan 2020’de İngiliz makamlarına gönderdiği resmi yardım talebi oldu. Belgede, Prens Andrew’un Epstein soruşturması kapsamında “tanık ve/veya bazı olaylara katılmış olabileceği” ifade edilirken, kendisinin soruşturmanın hedefi olmadığı ve ABD yasalarına göre herhangi bir suç işlendiğine dair kanıt bulunmadığı da açıkça belirtiliyor. Yeni yayımlanan belgelerde ABD Başkanı Donald Trump’ın adına da yer verildi. Bir savcı yardımcısının 2020 tarihli e-postasında Trump’ın Epstein’ın özel uçağıyla daha önce bilinenin ötesinde seyahat etmiş olabileceği öne sürülse de Trump, Epstein’la bağlantılı herhangi bir suçlamayı reddettiğini yineledi. ABD Adalet Bakanlığı da bazı belgelerde “doğru olmayan ve sansasyonel iddialar” bulunduğu uyarısında bulundu.Yetkililer, Epstein dosyalarında yer almanın tek başına suç isnadı anlamına gelmediğini ve belgelerin tamamının henüz yayımlanmadığını vurguladı.

