ABD duyurdu: Gazzelilere vize durduruldu
17.08.2025
ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazzelilere verilen tüm ziyaretçi vizelerinin askıya alındığını duyurdu.Bakanlık sosyal medya hesabından ''Gazze'den gelen kişilere yönelik tüm ziyaretçi vizeleri durdurulurken, son günlerde az sayıda verilen geçici tıbbi-insani vizelerde kullanılan süreç ve prosedürlerin tam ve kapsamlı bir incelemesini yürütüyoruz” ifadelerine yer verdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazzelilere verilen tüm ziyaretçi vizelerinin askıya alındığını duyurdu.
Bakanlık sosyal medya hesabından ''Gazze'den gelen kişilere yönelik tüm ziyaretçi vizeleri durdurulurken, son günlerde az sayıda verilen geçici tıbbi-insani vizelerde kullanılan süreç ve prosedürlerin tam ve kapsamlı bir incelemesini yürütüyoruz” ifadelerine yer verdi.