https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/abd-duyurdu-gazzelilere-vize-durduruldu-1098649803.html
ABD duyurdu: Gazzelilere vize durduruldu
ABD duyurdu: Gazzelilere vize durduruldu
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'den gelen kişilere yönelik tüm ziyaretçi vizelerinin durdurulduğunu açıkladı. Bakanlık sosyal medya hesabından yapılan... 17.08.2025
ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazzelilere verilen tüm ziyaretçi vizelerinin askıya alındığını duyurdu.Bakanlık sosyal medya hesabından ''Gazze'den gelen kişilere yönelik tüm ziyaretçi vizeleri durdurulurken, son günlerde az sayıda verilen geçici tıbbi-insani vizelerde kullanılan süreç ve prosedürlerin tam ve kapsamlı bir incelemesini yürütüyoruz” ifadelerine yer verdi.
ABD duyurdu: Gazzelilere vize durduruldu

12:13 17.08.2025
ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze’den gelen kişilere yönelik tüm ziyaretçi vizelerinin durdurulduğunu açıkladı. Bakanlık sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, vize sürecinin incelemeye alındığını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazzelilere verilen tüm ziyaretçi vizelerinin askıya alındığını duyurdu.
Bakanlık sosyal medya hesabından ''Gazze'den gelen kişilere yönelik tüm ziyaretçi vizeleri durdurulurken, son günlerde az sayıda verilen geçici tıbbi-insani vizelerde kullanılan süreç ve prosedürlerin tam ve kapsamlı bir incelemesini yürütüyoruz” ifadelerine yer verdi.
