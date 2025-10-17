https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/endonezyada-lewotobi-laki-laki-yanardagi-yeniden-patladi-4-bin-metrelik-kul-sutunu-olustu-1100264835.html
Endonezya'da Lewotobi Laki Laki Yanardağı yeniden patladı: 4 bin metrelik kül sütunu oluştu
Endonezya'da Lewotobi Laki Laki Yanardağı yeniden patladı: 4 bin metrelik kül sütunu oluştu
Sputnik Türkiye
Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Lewotobi Laki Laki Yanardağı sabah saatlerinde yeniden faaliyete geçti. 4 bin metreye ulaşan kül bulutu sonrası... 17.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-17T12:12+0300
2025-10-17T12:12+0300
2025-10-17T12:13+0300
dünya
lewotobi laki laki yanardağı
endonezya
yanardağ
yanardağ patlaması
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/11/1097094260_0:32:980:583_1920x0_80_0_0_7867b6e7da52145e3377152d81e60364.jpg
Endonezya’daki Lewotobi Laki Laki Yanardağı, birkaç gün aradan sonra yeniden patladı. Metro TV’nin aktardığı bilgilere göre, Doğu Flores bölgesinde yer alan yanardağdan yükselen kül sütunu 4.000 metreye kadar ulaştı.Yetkililer, önceki patlamanın Çarşamba günü yaşandığını ve yanardağın hâlen yüksek seviyede volkanik aktivite gösterdiğini bildirdi.Yetkililerden 'tehlike bölgesinden uzak durun' uyarısıLewotobi Laki Laki Yanardağı gözlem merkezinde görevli Emanuel Rofinus Bere, patlamanın sabahın erken saatlerinde gerçekleştiğini belirtti. Bere, zirveden yaklaşık 4 bin metre yüksekliğe ulaşan kül sütununun ardından 1.500 metreye varan küçük bir patlamanın daha meydana geldiğini söyledi.Yanardağın faal olduğu bölgede yaşayanlara, patlama merkezinin 6-7 kilometrelik güneybatı, kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde herhangi bir faaliyet göstermemeleri yönünde uyarı yapıldı.Uyarı seviyesi en yüksek aşamadaEndonezya Volkanoloji Ajansı, Lewotobi Laki Laki’nin hâlâ “Seviye IV” — yani “Uyarı” durumunda olduğunu duyurdu. Bu seviye, aktif yanardağlar için en yüksek tehlike derecesi anlamına geliyor.Uzmanlar, bölgeye kül yağışı olasılığına karşı maske kullanımı ve açık hava faaliyetlerinden kaçınılması gerektiğini vurguluyor.Endonezya’daki aktif yanardağlarEndonezya, Pasifik’in “Ateş Çemberi” olarak bilinen deprem ve volkan kuşağında yer alıyor. Ülkede 120’den fazla aktif yanardağ bulunuyor ve her yıl çok sayıda patlama meydana geliyor.Lewotobi Laki Laki, son yıllarda art arda yaşanan patlamalarla ülkenin en dikkatle izlenen yanardağlarından biri haline geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/vanda-yakaladigi-kurdu-evinin-onune-tasmayla-baglayan-kisiye-ceza-kurdu-jandarma-kurtardi-1100264379.html
lewotobi laki laki yanardağı
endonezya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/11/1097094260_54:0:925:653_1920x0_80_0_0_2fd0ab5f01af7b569bbbbcaa15704a1a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
lewotobi laki laki yanardağı, endonezya, yanardağ, yanardağ patlaması
lewotobi laki laki yanardağı, endonezya, yanardağ, yanardağ patlaması
Endonezya'da Lewotobi Laki Laki Yanardağı yeniden patladı: 4 bin metrelik kül sütunu oluştu
12:12 17.10.2025 (güncellendi: 12:13 17.10.2025)
Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Lewotobi Laki Laki Yanardağı sabah saatlerinde yeniden faaliyete geçti. 4 bin metreye ulaşan kül bulutu sonrası bölge halkına tehlike alanlarından uzak durma uyarısı yapıldı.
Endonezya’daki Lewotobi Laki Laki Yanardağı, birkaç gün aradan sonra yeniden patladı. Metro TV’nin aktardığı bilgilere göre, Doğu Flores bölgesinde yer alan yanardağdan yükselen kül sütunu 4.000 metreye kadar ulaştı.
Yetkililer, önceki patlamanın Çarşamba günü
yaşandığını ve yanardağın hâlen yüksek seviyede volkanik aktivite gösterdiğini bildirdi.
Yetkililerden 'tehlike bölgesinden uzak durun' uyarısı
Lewotobi Laki Laki Yanardağı
gözlem merkezinde görevli Emanuel Rofinus Bere
, patlamanın sabahın erken saatlerinde gerçekleştiğini belirtti. Bere, zirveden yaklaşık 4 bin metre yüksekliğe ulaşan kül sütununun
ardından 1.500 metreye varan küçük bir patlamanın daha meydana geldiğini
söyledi.
Yanardağın faal olduğu bölgede yaşayanlara, patlama merkezinin 6-7 kilometrelik güneybatı, kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde herhangi bir faaliyet göstermemeleri yönünde uyarı yapıldı.
Uyarı seviyesi en yüksek aşamada
Endonezya Volkanoloji Ajansı, Lewotobi Laki Laki’nin hâlâ “Seviye IV” — yani “Uyarı” durumunda olduğunu duyurdu. Bu seviye, aktif yanardağlar için en yüksek tehlike derecesi anlamına geliyor.
Uzmanlar, bölgeye kül yağışı olasılığına karşı maske kullanımı ve açık hava faaliyetlerinden kaçınılması gerektiğini vurguluyor.
Endonezya’daki aktif yanardağlar
Endonezya
, Pasifik’in “Ateş Çemberi”
olarak bilinen deprem ve volkan kuşağında yer alıyor. Ülkede 120’den fazla aktif yanardağ
bulunuyor ve her yıl çok sayıda patlama meydana geliyor.
Lewotobi Laki Laki, son yıllarda art arda yaşanan patlamalarla ülkenin en dikkatle izlenen yanardağlarından biri haline geldi.