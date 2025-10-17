https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/endonezyada-lewotobi-laki-laki-yanardagi-yeniden-patladi-4-bin-metrelik-kul-sutunu-olustu-1100264835.html

Endonezya'da Lewotobi Laki Laki Yanardağı yeniden patladı: 4 bin metrelik kül sütunu oluştu

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Lewotobi Laki Laki Yanardağı sabah saatlerinde yeniden faaliyete geçti. 4 bin metreye ulaşan kül bulutu sonrası... 17.10.2025, Sputnik Türkiye

Endonezya’daki Lewotobi Laki Laki Yanardağı, birkaç gün aradan sonra yeniden patladı. Metro TV’nin aktardığı bilgilere göre, Doğu Flores bölgesinde yer alan yanardağdan yükselen kül sütunu 4.000 metreye kadar ulaştı.Yetkililer, önceki patlamanın Çarşamba günü yaşandığını ve yanardağın hâlen yüksek seviyede volkanik aktivite gösterdiğini bildirdi.Yetkililerden 'tehlike bölgesinden uzak durun' uyarısıLewotobi Laki Laki Yanardağı gözlem merkezinde görevli Emanuel Rofinus Bere, patlamanın sabahın erken saatlerinde gerçekleştiğini belirtti. Bere, zirveden yaklaşık 4 bin metre yüksekliğe ulaşan kül sütununun ardından 1.500 metreye varan küçük bir patlamanın daha meydana geldiğini söyledi.Yanardağın faal olduğu bölgede yaşayanlara, patlama merkezinin 6-7 kilometrelik güneybatı, kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde herhangi bir faaliyet göstermemeleri yönünde uyarı yapıldı.Uyarı seviyesi en yüksek aşamadaEndonezya Volkanoloji Ajansı, Lewotobi Laki Laki’nin hâlâ “Seviye IV” — yani “Uyarı” durumunda olduğunu duyurdu. Bu seviye, aktif yanardağlar için en yüksek tehlike derecesi anlamına geliyor.Uzmanlar, bölgeye kül yağışı olasılığına karşı maske kullanımı ve açık hava faaliyetlerinden kaçınılması gerektiğini vurguluyor.Endonezya’daki aktif yanardağlarEndonezya, Pasifik’in “Ateş Çemberi” olarak bilinen deprem ve volkan kuşağında yer alıyor. Ülkede 120’den fazla aktif yanardağ bulunuyor ve her yıl çok sayıda patlama meydana geliyor.Lewotobi Laki Laki, son yıllarda art arda yaşanan patlamalarla ülkenin en dikkatle izlenen yanardağlarından biri haline geldi.

