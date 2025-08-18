https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/kraliyet-ailesi-karisti-norvec-prensesi-mette-maritin-ogluna-4-tecavuz-suclamasi-1098675161.html

Kraliyet ailesi karıştı: Norveç Prensesi Mette-Marit’in oğluna 4 tecavüz suçlaması

Kraliyet ailesi karıştı: Norveç Prensesi Mette-Marit’in oğluna 4 tecavüz suçlaması

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit’in oğlu Marius Borg Hoiby, 32 ayrı suçlamayla yargılanıyor. Suçlamalar arasında dört tecavüz, cinsel istismar, şiddet, mala... 18.08.2025, Sputnik Türkiye

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit’in oğlu Marius Borg Hoiby 32 suçlamayla yargılanıyor.Hoiby hakkında ortaya çıkan iddialar ve yargılama süreciyle ilgili yetkililer tarafından detaylı açıklamalar yapıldı. Mahkeme ve savcılık kaynaklarına göre, Hoiby'e atfedilen suçlamalar arasında dört tecavüz vakası, cinsel istismar, şiddet, mala zarar verme ve kamu düzenini bozma suçları bulunuyor.Savcı, Marius’un bazı suçları belgelediği iddialarını ifade ederek, mağdurların rızası olmadan cinsel içerikli görüntülerin alınmasının da soruşturma kapsamında olduğunu açıkladı. Hoiby’nin 14 kez sorgulandığı ve tüm suçlamaları reddettiği, bazı davaların ise delil yetersizliği nedeniyle düşürüldüğü ifade edildi. Mahkeme yetkilileri, davanın 2026 yılı Ocak ayında görülmesinin planlandığını belirtirken Norveç Kraliyet Ailesi'nin açıklama yapmadığı öğrenildi.

