https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/kraliyet-ailesi-karisti-norvec-prensesi-mette-maritin-ogluna-4-tecavuz-suclamasi-1098675161.html
Kraliyet ailesi karıştı: Norveç Prensesi Mette-Marit’in oğluna 4 tecavüz suçlaması
Kraliyet ailesi karıştı: Norveç Prensesi Mette-Marit’in oğluna 4 tecavüz suçlaması
Sputnik Türkiye
Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit’in oğlu Marius Borg Hoiby, 32 ayrı suçlamayla yargılanıyor. Suçlamalar arasında dört tecavüz, cinsel istismar, şiddet, mala... 18.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-18T21:32+0300
2025-08-18T21:32+0300
2025-08-18T21:32+0300
dünya
norveç
norveç polisi
norveç parlamentosu
kral
kraliyet
kraliyet ailesi
kraliyet nişanı
mahkeme
mahkeme kararı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098674989_1:0:1366:768_1920x0_80_0_0_a12c4843f862b7e59fa50190ed55412a.jpg
Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit’in oğlu Marius Borg Hoiby 32 suçlamayla yargılanıyor.Hoiby hakkında ortaya çıkan iddialar ve yargılama süreciyle ilgili yetkililer tarafından detaylı açıklamalar yapıldı. Mahkeme ve savcılık kaynaklarına göre, Hoiby'e atfedilen suçlamalar arasında dört tecavüz vakası, cinsel istismar, şiddet, mala zarar verme ve kamu düzenini bozma suçları bulunuyor.Savcı, Marius’un bazı suçları belgelediği iddialarını ifade ederek, mağdurların rızası olmadan cinsel içerikli görüntülerin alınmasının da soruşturma kapsamında olduğunu açıkladı. Hoiby’nin 14 kez sorgulandığı ve tüm suçlamaları reddettiği, bazı davaların ise delil yetersizliği nedeniyle düşürüldüğü ifade edildi. Mahkeme yetkilileri, davanın 2026 yılı Ocak ayında görülmesinin planlandığını belirtirken Norveç Kraliyet Ailesi'nin açıklama yapmadığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/komedyen-russell-brand-4-kadina-tecavuz-davasindan-kefaletle-serbest-birakildi-1095874666.html
norveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098674989_171:0:1195:768_1920x0_80_0_0_98479b0a17a7d4cceb7070da300ae3be.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
norveç, norveç polisi, norveç parlamentosu, kral, kraliyet, kraliyet ailesi, kraliyet nişanı, mahkeme, mahkeme kararı
norveç, norveç polisi, norveç parlamentosu, kral, kraliyet, kraliyet ailesi, kraliyet nişanı, mahkeme, mahkeme kararı
Kraliyet ailesi karıştı: Norveç Prensesi Mette-Marit’in oğluna 4 tecavüz suçlaması
Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit’in oğlu Marius Borg Hoiby, 32 ayrı suçlamayla yargılanıyor. Suçlamalar arasında dört tecavüz, cinsel istismar, şiddet, mala zarar verme ve kamu düzenini bozma gibi ciddi vakalar yer alıyor.
Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit’in oğlu Marius Borg Hoiby 32 suçlamayla yargılanıyor.
Hoiby hakkında ortaya çıkan iddialar ve yargılama süreciyle ilgili yetkililer tarafından detaylı açıklamalar yapıldı. Mahkeme ve savcılık kaynaklarına göre, Hoiby'e atfedilen suçlamalar arasında dört tecavüz vakası, cinsel istismar, şiddet, mala zarar verme ve kamu düzenini bozma suçları bulunuyor.
Savcı, Marius’un bazı suçları belgelediği iddialarını ifade ederek, mağdurların rızası olmadan cinsel içerikli görüntülerin alınmasının da soruşturma kapsamında olduğunu açıkladı. Hoiby’nin 14 kez sorgulandığı ve tüm suçlamaları reddettiği, bazı davaların ise delil yetersizliği nedeniyle düşürüldüğü ifade edildi.
Mahkeme yetkilileri, davanın 2026 yılı Ocak ayında görülmesinin planlandığını belirtirken Norveç Kraliyet Ailesi'nin açıklama yapmadığı öğrenildi.