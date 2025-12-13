https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/suriye-ve-abd-ortak-devriyesine-ates-acildi-yaralilar-var-1101775358.html
Suriye ve ABD ortak devriyesine ateş açıldı: Yaralılar var
Sputnik Türkiye
Suriye'de bulunan Tedmur kenti yakınlarında, asayiş amacıyla devriye faaliyeti yürüten Suriye ordusu mensupları ile ABD askerlerinin silahlı saldırıya uğradığı... 13.12.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/08/1080525212_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9c321f905f40082507cf0b090cf12ff0.jpg
Suriye ve ABD ortak devriyesine ateş açıldı: Yaralılar var
17:05 13.12.2025 (güncellendi: 17:40 13.12.2025)
Suriye'de bulunan Tedmur kenti yakınlarında, asayiş amacıyla devriye faaliyeti yürüten Suriye ordusu mensupları ile ABD askerlerinin silahlı saldırıya uğradığı kaydedildi.
Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, Suriye güvenlik güçleri ile ABD güçlerinin ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldığını ve her iki taraftan da yaralananlar bulunduğunu bildirdi.
SANA’ya konuşan bir güvenlik kaynağı, olayda Suriye güvenlik güçlerinden iki personelin ve Amerikan güçlerinden bazı kişilerin yaralandığını dile getirirken saldırıyı gerçekleştiren kişinin ise öldürüldüğünü kaydetti.
Olayın nedenleri veya koşullarına ilişkin şu ana kadar ek bilgi bulunmadığını ifade eden kaynak, olay nedeniyle Deyrizor-Şam yolunda trafik akışının geçici olarak durdurulduğunu ve bununla eş zamanlı olarak bölgede yoğun hava trafiği gözlemlendiğini kaydetti.
Kaynak ayrıca silahlı saldırının ardından yaralıların tahliyesi için Amerikan helikopterlerinin devreye girerek yaralıları El-Tanf Üssü’ne naklettiğini açıkladı.
Kaynaklar, saldırının terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürdü.
Olayla ilgili ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.