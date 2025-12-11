https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/bulgaristan-basbakani-istifa-etti-genc-yasli-herkes-cagri-yapiyor-gormezden-gelemeyiz-1101716847.html

Bulgaristan Başbakanı istifa etti: Genç-yaşlı herkes çağrı yapıyor, görmezden gelemeyiz

Bulgaristan Başbakanı istifa etti: Genç-yaşlı herkes çağrı yapıyor, görmezden gelemeyiz

Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, hükümetine karşı verilen altıncı gensoru oylamasından önce istifa etti.

Başbakan Jelyazkov, istifa kararını açıklarken şunları söyledi:Jelyazkov, hükümete karşı devam eden protestolara dikkat çekerek, “Genç-yaşlı herkes istifa çağrısı yapıyor. Bu enerjiyi görmezden gelemeyiz” dedi.Başbakan, hükümetin son aylarda ekonomik istikrar sağladığını, 2026 bütçesini hazırladığını ve bunun sosyal koruma ile alım gücünü artırmaya yönelik olduğunu vurguladı. Ancak muhalefetin bunu anlamak istemediğini belirterek, protestoların “değerler ve tutumlar” üzerine olduğunu söyledi.Önümüzdeki döneme ilişkin uyarıda bulunan Jelyazkov, “Ülke 2026’nın ilk aylarında çalkantılı bir sürece giriyor. Bu hükümetin Bulgaristan’ı sakin bir geçişle seçimlere taşıması mümkün görünmüyor” dedi. Ayrıca parlamentonun yıl sonuna kadar devlet bütçesi, Sosyal Güvenlik Fonu ve Ulusal Sağlık Sigortası Fonunu onaylaması gerektiğini hatırlattı.Sofya'da hükümet karşıtı gösterilerGensoru önergesi, 1 Aralık’ta Sofya’da düzenlenen büyük hükümet karşıtı protestoların ardından verilmişti. ARF (Hak ve Özgürlükler İttifakı) ile Moralite, Birlik, Onur grubu da önergeye imza atmıştı.Ekonomi politikasını savunan Maliye Bakanı Temenuzhka Petkova, hükümetin 11 aydır son dört yılın hatalarını düzeltmeye çalıştığını söyledi. Petkova, Bulgaristan’ın sağlam kamu maliyesi sayesinde euro bölgesine kabul edildiğini ve kamu-özel ortaklığı anlaşmasının yeniden müzakere edilerek fonların serbest bırakıldığını hatırlattı.Gensoru oylaması, dün yapılan protestoların ardından gerçekleşti. “Değişime Devam” lideri Asen Vasilev, oylamadan önce hükümeti istifaya çağırmış ve destekçilerine “İstifa oylanmazsa daha kalabalık toplanacağız ve ayrılmayacağız” demişti.Jelyazkov hükümeti, en son eylül ayında yapılan beşinci gensoruyu 133 milletvekilinin desteğiyle atlatmıştı.

