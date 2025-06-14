Tahran’da patlama sesleri duyuldu: 'İran, İsrail'e karşı 'ağır ve yıkıcı' saldırılar düzenleyecek'

İran’ın başkenti Tahran’da patlama sesleri yeniden duyulurken hava savunma sistemlerinin karşılık verdiği aktarıldı.
İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in füzelerin depolandığı iddia edilen yeraltı İran tesisini bombaladığı belirtildi.
Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin tarafından yapılan açıklamada, bu tesisin balistik ve seyir füzesinin depolanması ve fırlatılması için kullanıldığı öne sürüldü.
Deffin açıklamasında, savaş uçaklarının fırlatıcılarla birlikte yeraltı tesisini vurduğunu dile getirerek, “Tesis daha önce İran rejimi tarafından yayınlanan bir propaganda videosunda ortaya çıkmıştı” dedi.
İsrail ordusu ayrıca silah depolama amaçlı bir yeraltı kompleksini gösteren üç boyutlu bir video yayımladı. Söz konusu paylaşımda, bombalanan yerin daha önce İranlı yetkililer tarafından propaganda amaçlı kullanıldığı aktarıldı.
'Tahran yanacak'
İran'ın dün gece İsrail'e düzenlediği füze saldırısında Tel Aviv ve yakınlarındaki birçok bölge vurulmuştu.
İsrail Savunma Bakanı Katz, “Tahran yanacak” tehdidinde bulunmuştu.
İran ise Fransa, İngiltere ve ABD’yi uyararak, müdahale etmeleri halinde askeri üslerin ve savaş gemilerinin hedef alınacağını açıklamıştı.
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21:55 14.06.2025
İsrail'de olağanüstü hal kısıtlamaları uzatıldı
İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırılar ve gelen misillemeler nedeniyle açıklanan olağanüstü hal kısıtlamalarının uzatıldığını duyurdu.
İsrail İç Cephe Komutanlığı, kısıtlamaların 15 Haziran Pazar yerel saatle 20.00'ye kadar uzatıldığını açıkladı.
Bu kapsamda eğitim kurumlarında eğitime ara verilirken, toplu ibadetler, spor ve sanat etkinlikleri ve tüm toplu faaliyetler iptal edildi. Kritik sektörler dışında iş yerleri de kapalı kalacak.
21:54 14.06.2025
'Hükümet binaları hedef alınacak'
İsrail devlet televizyon Kan'dan verilen bilgide, "İran'daki hükümet binaları, enerji tesisleri ve havaalanları vurulacak" cümlesi yer aldı.
21:49 14.06.2025
'Umman Körfezi'nde İngiliz destroyeri durduruldu'
İran'ın Mehr haber ajansı, İran Donanmasının Umman Körfezi'nde İsrail füzelerini yönlendirebilecek bir İngiliz keşif destroyerini ‘durdurduğunu’ ve rotasını değiştirmeye zorladığını bildirdi.
21:42 14.06.2025
'İran, İsrail'e yönelik büyük bir saldırı planlıyor'
İran Radyo Televizyon Kurumu, gelecek saatlerde İran'ın İsrail'e karşı 'ağır ve yıkıcı' saldırılar düzenleyeceğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, İsrail'in İran'a saldırmaya devam ettiği dile getirildi.
21:27 14.06.2025
'İran hava savunma sistemlerini devreye soktu'
İran Radyo Televizyon Kurumu, hava savunma sistemlerinin İran’ın güney kesiminde bulunan Bender Abbas Limanı’nda devreye sokulduğunu duyurdu.
Söz konusu haberde, “Bender Abbas hava savunma sistemleri, insansız hava araçlarının saldırısını püskürtmek için harekete geçti” denildi.
21:20 14.06.2025
'İran 10 İsrail İHA'sını düşürdü'
ISNA ajansı İran hava savunma üssü 'Hatem al-Anbiya' komutanına atıfta bulunarak yaptığı haberde, "İran bir saat içinde 10 İsrail insansız hava aracını düşürdü" dedi.
Söz konusu haberde, “Geçtiğimiz bir saat içinde ülkenin çeşitli bölgelerinde Siyonist rejimin 10 insansız hava aracı düşürüldü” cümlesine yer verildi.
21:18 14.06.2025
'İran, nükleer tesisin yakınında İsrail insansız hava aracını düşürdü'
Tasnim Haber Ajansı, İran'ın Natanz'daki nükleer tesisin yakınında bir insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi.
Ajans, “İsrail insansız hava aracı, Khordad 3 hava savunma sistemi ile tespit edilerek imha edildi” cümlesini kaydetti.