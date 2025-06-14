Tahran’da patlama sesleri duyuldu: 'İran, İsrail'e karşı 'ağır ve yıkıcı' saldırılar düzenleyecek'

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in füzelerin depolandığı iddia edilen yeraltı İran tesisini bombaladığı belirtildi.

Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin tarafından yapılan açıklamada, bu tesisin balistik ve seyir füzesinin depolanması ve fırlatılması için kullanıldığı öne sürüldü.

Deffin açıklamasında, savaş uçaklarının fırlatıcılarla birlikte yeraltı tesisini vurduğunu dile getirerek, “Tesis daha önce İran rejimi tarafından yayınlanan bir propaganda videosunda ortaya çıkmıştı” dedi.

İsrail ordusu ayrıca silah depolama amaçlı bir yeraltı kompleksini gösteren üç boyutlu bir video yayımladı. Söz konusu paylaşımda, bombalanan yerin daha önce İranlı yetkililer tarafından propaganda amaçlı kullanıldığı aktarıldı.

'Tahran yanacak'

İran'ın dün gece İsrail'e düzenlediği füze saldırısında Tel Aviv ve yakınlarındaki birçok bölge vurulmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Katz, “Tahran yanacak” tehdidinde bulunmuştu.