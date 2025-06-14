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Tahran’da patlama sesleri duyuldu: 'İran, İsrail'e karşı 'ağır ve yıkıcı' saldırılar düzenleyecek'
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Tahran’da patlama sesleri duyuldu: 'İran, İsrail'e karşı 'ağır ve yıkıcı' saldırılar düzenleyecek'
Tahran’da patlama sesleri duyuldu: 'İran, İsrail'e karşı 'ağır ve yıkıcı' saldırılar düzenleyecek'
Sputnik Türkiye
İran’ın başkenti Tahran’da patlama sesleri yeniden duyulurken hava savunma sistemlerinin karşılık verdiği aktarıldı. 14.06.2025, Sputnik Türkiye
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Tahran - Sputnik Türkiye

Tahran’da patlama sesleri duyuldu: 'İran, İsrail'e karşı 'ağır ve yıkıcı' saldırılar düzenleyecek'

21:12 14.06.2025 (güncellendi: 21:45 14.06.2025)
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Ayrıntılar geliyor
İran’ın başkenti Tahran’da patlama sesleri yeniden duyulurken hava savunma sistemlerinin karşılık verdiği aktarıldı.
İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in füzelerin depolandığı iddia edilen yeraltı İran tesisini bombaladığı belirtildi.
Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin tarafından yapılan açıklamada, bu tesisin balistik ve seyir füzesinin depolanması ve fırlatılması için kullanıldığı öne sürüldü.
Deffin açıklamasında, savaş uçaklarının fırlatıcılarla birlikte yeraltı tesisini vurduğunu dile getirerek, “Tesis daha önce İran rejimi tarafından yayınlanan bir propaganda videosunda ortaya çıkmıştı” dedi.
İsrail ordusu ayrıca silah depolama amaçlı bir yeraltı kompleksini gösteren üç boyutlu bir video yayımladı. Söz konusu paylaşımda, bombalanan yerin daha önce İranlı yetkililer tarafından propaganda amaçlı kullanıldığı aktarıldı.

'Tahran yanacak'

İran'ın dün gece İsrail'e düzenlediği füze saldırısında Tel Aviv ve yakınlarındaki birçok bölge vurulmuştu.
İsrail Savunma Bakanı Katz, “Tahran yanacak” tehdidinde bulunmuştu.
İran ise Fransa, İngiltere ve ABD’yi uyararak, müdahale etmeleri halinde askeri üslerin ve savaş gemilerinin hedef alınacağını açıklamıştı.
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21:55 14.06.2025
İsrail'de olağanüstü hal kısıtlamaları uzatıldı
İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırılar ve gelen misillemeler nedeniyle açıklanan olağanüstü hal kısıtlamalarının uzatıldığını duyurdu.
İsrail İç Cephe Komutanlığı, kısıtlamaların 15 Haziran Pazar yerel saatle 20.00'ye kadar uzatıldığını açıkladı.
Bu kapsamda eğitim kurumlarında eğitime ara verilirken, toplu ibadetler, spor ve sanat etkinlikleri ve tüm toplu faaliyetler iptal edildi. Kritik sektörler dışında iş yerleri de kapalı kalacak.
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'Hükümet binaları hedef alınacak'
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'İran 10 İsrail İHA'sını düşürdü'
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Söz konusu haberde, “Geçtiğimiz bir saat içinde ülkenin çeşitli bölgelerinde Siyonist rejimin 10 insansız hava aracı düşürüldü” cümlesine yer verildi.
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Tasnim Haber Ajansı, İran'ın Natanz'daki nükleer tesisin yakınında bir insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi.
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