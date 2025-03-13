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Pakistan ordusu, trendeki 300 rehinenin kurtarıldığını duyurdu
Pakistan ordusu, trendeki 300 rehinenin kurtarıldığını duyurdu
Sputnik Türkiye
Pakistan ordusu, ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) militanları tarafından ele geçirilen yolcu treninden 300'den fazla rehineyi kurtardığını ve... 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T09:41+0300
2025-03-13T09:41+0300
dünya
belucistan
pakistan
belucistan kurtuluş ordusu (bla)
rehine krizi
rehine
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Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde, içinde yaklaşık 450 kişinin bulunduğu trene düzenlenen saldırıyı üstlenen ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA), 11 Mart Salı günü söz konusu treni durdurarak yolcuları rehin almıştı. Pakistan ordusu iki gündür devam eden operasyonun son aşamasına gelindiği ve tüm saldırganların etkisiz hale getirildiği bildirildi. Yetkililer, yaklaşık 300 yolcunun kurtarıldığını duyurdu.Pakistan ordu sözcüsü, basına yaptığı açıklamada operasyon sırasında 33 militanın öldürüldüğünü söyledi. Sözcü ayrıca BLA tarafından 21 sivil rehine ve 4 askeri personelin öldürüldüğünü de belirtti. Saldırganlardan kaçarak uzaklaşmaya çalışan ve üzerlerine ateş açılması sonucu yaralanan yolcular, Pakistan’ın Ketta kentindeki hastanede tedavi altına alındı.Güvenlik yetkilileri, militanlardan bazılarının treni terk etmiş olabileceğini ve bilinmeyen sayıda yolcuyu da yanlarında çevredeki dağlık alana götürmüş olabileceklerini söylediler. Ordu Sözcüsü, ordunun saldırı sırasında kaçan ve çevreye kaçan yolcuları bulmak için çalıştığını söyledi. Kaç yolcunun kayıp olduğu konusunda bilgi verilmedi. BLA, saldırı sonrası açıklama yaparak saldırıyı üstlenmiş ve siyasi tutuklular, 48 saat içinde serbest bırakmazlarsa rehineleri öldürmekle tehdit etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/eski-pakistan-basbakani-imran-han-14-yil-hapis-cezasi-aldi-1092781794.html
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belucistan, pakistan, belucistan kurtuluş ordusu (bla), rehine krizi, rehine
belucistan, pakistan, belucistan kurtuluş ordusu (bla), rehine krizi, rehine

Pakistan ordusu, trendeki 300 rehinenin kurtarıldığını duyurdu

09:41 13.03.2025
© AP PhotoPakistan ordusu, trendeki 300 rehinenin kurtarıldığını duyurdu
Pakistan ordusu, trendeki 300 rehinenin kurtarıldığını duyurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2025
© AP Photo
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Pakistan ordusu, ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) militanları tarafından ele geçirilen yolcu treninden 300'den fazla rehineyi kurtardığını ve operasyonun sona yaklaştığını duyurdu. 11 Mart Salı günü meydana gelen olayda BLA, içinde yüzlerce yolcunun bulunduğu trene saldırmış, yolcuları rehin almıştı.
Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde, içinde yaklaşık 450 kişinin bulunduğu trene düzenlenen saldırıyı üstlenen ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA), 11 Mart Salı günü söz konusu treni durdurarak yolcuları rehin almıştı. Pakistan ordusu iki gündür devam eden operasyonun son aşamasına gelindiği ve tüm saldırganların etkisiz hale getirildiği bildirildi. Yetkililer, yaklaşık 300 yolcunun kurtarıldığını duyurdu.

Pakistan ordu sözcüsü, basına yaptığı açıklamada operasyon sırasında 33 militanın öldürüldüğünü söyledi. Sözcü ayrıca BLA tarafından 21 sivil rehine ve 4 askeri personelin öldürüldüğünü de belirtti. Saldırganlardan kaçarak uzaklaşmaya çalışan ve üzerlerine ateş açılması sonucu yaralanan yolcular, Pakistan’ın Ketta kentindeki hastanede tedavi altına alındı.
Güvenlik yetkilileri, militanlardan bazılarının treni terk etmiş olabileceğini ve bilinmeyen sayıda yolcuyu da yanlarında çevredeki dağlık alana götürmüş olabileceklerini söylediler. Ordu Sözcüsü, ordunun saldırı sırasında kaçan ve çevreye kaçan yolcuları bulmak için çalıştığını söyledi. Kaç yolcunun kayıp olduğu konusunda bilgi verilmedi. BLA, saldırı sonrası açıklama yaparak saldırıyı üstlenmiş ve siyasi tutuklular, 48 saat içinde serbest bırakmazlarsa rehineleri öldürmekle tehdit etmişti.
Pakistan'da İmran Han'ın serbest bırakılması için miting düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
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