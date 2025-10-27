Putin imzaladı: Rusya-ABD Plütonyum Yönetimi ve İmhası Anlaşması feshedildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile ABD arasındaki tarafların 34'er ton silah sınıfı plütonyumu imha etmesini öngören anlaşmanın feshine ilişkin yasa tasarısını imzaladı.



8 Ekim'de Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da kabul edilen tasarı, Putin'in attığı imzayla yasalaşmış oldu.



Yasanın açıklama bölümünde Putin'in Plütonyum Yönetimi ve İmhası Anlaşması'nı 2016 yılında askıya aldığı hatırlatıldı.



O tarihteki kararın gerekçeleri olarak Rusya'ya yaptırım uygulanması, 2014 yılında Ukrayna'nın Özgürlüğüne Destek Yasası'nın çıkarılması, NATO'nun Doğu'ya doğru genişlemesi, ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığının artması, Washington'un plütonyum kullanım prosedürünü Rusya'nın rızası olmadan değiştirmek istemesinin gösterildiğine dikkat çekildi.



Anlaşmanın yeniden yürürlüğe alınması için ABD'ye, 1 Eylül 2000'den sonra İttifak'a katılan NATO ülkelerinde konuşlu ABD askeri altyapısının azaltılması, Magnitskiy Yasası ile 2014 Ukrayna'nın Özgürlüğüne Destek Yasası'nın yürürlükten kaldırılması, Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılması ve bunların uygulanması sonucu Moskova'nın uğradığı zararların tazmin edilmesi gibi şartlar koşulduğu, ancak bunların hiçbirinin yerine getirilmediği vurgulandı.