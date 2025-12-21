Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde, rüzgar fırtınası nedeniyle 80 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü'nün (NIST) resmi atom saatinin de bulunduğu eyalette kesinti, internet üzerindeki bazı sistemlerde saniyenin dört milyonda biri kadar zaman kaymasına yol açtı.Günümüzde akıllı telefonlar, bilgisayarlar, sunucular ve birçok dijital cihaz doğru zamanı dolaylı olarak NIST'in atom saatlerinden alıyor. Merkezde yaşanan şiddetli fırtına sonrası meydana gelen elektrik kesintisi, zaman sunucularının senkronizasyonunu kısa süreliğine bozdu.'Diğer zaman ağlarına erişim sağlıyoruz'Sıradan kullanıcıların bu ölçekteki farkı hissetmesinin mümkün olmadığını belirten NIST şu açıklamayı yaptı:Atom saatinin kısa süreli sapması nedeniyle günlük kullanıcıların cihazlarında herhangi bir aksama yaşanmazken, hassas sektörlerde çalışan kurumların yedek zaman sunucularına yönlendirildiği öğrenildi.
ABD'deki fırtına atom saatini vurdu: İnternette mikro sapma yaşanıyor

17:40 21.12.2025 (güncellendi: 17:46 21.12.2025)
ABD'nin Colorado eyaletindeki Boulder kentinde yaşanan elektrik kesintisi, Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü’nün (NIST) resmi atom saatinin bulunduğu merkezi etkiledi. Bu durum, internet üzerindeki bazı sistemlerde saniyenin dört milyonda biri düzeyinde zaman kaymasına neden oldu.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde, rüzgar fırtınası nedeniyle 80 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.
Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü’nün (NIST) resmi atom saatinin de bulunduğu eyalette kesinti, internet üzerindeki bazı sistemlerde saniyenin dört milyonda biri kadar zaman kaymasına yol açtı.
Günümüzde akıllı telefonlar, bilgisayarlar, sunucular ve birçok dijital cihaz doğru zamanı dolaylı olarak NIST’in atom saatlerinden alıyor. Merkezde yaşanan şiddetli fırtına sonrası meydana gelen elektrik kesintisi, zaman sunucularının senkronizasyonunu kısa süreliğine bozdu.

'Diğer zaman ağlarına erişim sağlıyoruz'

Sıradan kullanıcıların bu ölçekteki farkı hissetmesinin mümkün olmadığını belirten NIST şu açıklamayı yaptı:
Telekomünikasyon, havacılık ve laboratuvar araştırmaları gibi kesin zaman gerektiren sektörler için, kesintisiz hizmetin devam etmesi adına farklı noktalardaki diğer zaman ağlarına erişim sağlıyoruz.
Atom saatinin kısa süreli sapması nedeniyle günlük kullanıcıların cihazlarında herhangi bir aksama yaşanmazken, hassas sektörlerde çalışan kurumların yedek zaman sunucularına yönlendirildiği öğrenildi.
