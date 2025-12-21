https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/abddeki-firtina-atom-saatini-vurdu-internette-mikro-sapma-yasaniyor-1102028944.html
ABD'deki fırtına atom saatini vurdu: İnternette mikro sapma yaşanıyor
ABD'deki fırtına atom saatini vurdu: İnternette mikro sapma yaşanıyor
Sputnik Türkiye
ABD'nin Colorado eyaletindeki Boulder kentinde yaşanan elektrik kesintisi, Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü’nün (NIST) resmi atom saatinin bulunduğu... 21.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-21T17:40+0300
2025-12-21T17:40+0300
2025-12-21T17:46+0300
dünya
abd
colorado
saat
akıllı saat
saat farkı
atom saati
fırtına
elektrik
elektrik teli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102475/90/1024759060_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_5c39dc451eb489db1225fc481a01f018.jpg
Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde, rüzgar fırtınası nedeniyle 80 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü’nün (NIST) resmi atom saatinin de bulunduğu eyalette kesinti, internet üzerindeki bazı sistemlerde saniyenin dört milyonda biri kadar zaman kaymasına yol açtı.Günümüzde akıllı telefonlar, bilgisayarlar, sunucular ve birçok dijital cihaz doğru zamanı dolaylı olarak NIST’in atom saatlerinden alıyor. Merkezde yaşanan şiddetli fırtına sonrası meydana gelen elektrik kesintisi, zaman sunucularının senkronizasyonunu kısa süreliğine bozdu.'Diğer zaman ağlarına erişim sağlıyoruz'Sıradan kullanıcıların bu ölçekteki farkı hissetmesinin mümkün olmadığını belirten NIST şu açıklamayı yaptı:Atom saatinin kısa süreli sapması nedeniyle günlük kullanıcıların cihazlarında herhangi bir aksama yaşanmazken, hassas sektörlerde çalışan kurumların yedek zaman sunucularına yönlendirildiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/teksasta-hortum-felaketi-100den-fazla-ev-agir-hasar-gordu-1101279567.html
colorado
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102475/90/1024759060_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_7eaca9750379a8d71bcbeb54f5ff1374.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, colorado, saat, akıllı saat, saat farkı, atom saati, fırtına, elektrik, elektrik teli, elektrik hattı, elektrik kesintisi
abd, colorado, saat, akıllı saat, saat farkı, atom saati, fırtına, elektrik, elektrik teli, elektrik hattı, elektrik kesintisi
ABD'deki fırtına atom saatini vurdu: İnternette mikro sapma yaşanıyor
17:40 21.12.2025 (güncellendi: 17:46 21.12.2025)
ABD'nin Colorado eyaletindeki Boulder kentinde yaşanan elektrik kesintisi, Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü’nün (NIST) resmi atom saatinin bulunduğu merkezi etkiledi. Bu durum, internet üzerindeki bazı sistemlerde saniyenin dört milyonda biri düzeyinde zaman kaymasına neden oldu.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde, rüzgar fırtınası nedeniyle 80 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.
Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü’nün (NIST) resmi atom saatinin de bulunduğu eyalette kesinti, internet üzerindeki bazı sistemlerde saniyenin dört milyonda biri kadar zaman kaymasına yol açtı.
Günümüzde akıllı telefonlar, bilgisayarlar, sunucular ve birçok dijital cihaz doğru zamanı dolaylı olarak NIST’in atom saatlerinden alıyor. Merkezde yaşanan şiddetli fırtına sonrası meydana gelen elektrik kesintisi, zaman sunucularının senkronizasyonunu kısa süreliğine bozdu.
'Diğer zaman ağlarına erişim sağlıyoruz'
Sıradan kullanıcıların bu ölçekteki farkı hissetmesinin mümkün olmadığını belirten NIST şu açıklamayı yaptı:
Telekomünikasyon, havacılık ve laboratuvar araştırmaları gibi kesin zaman gerektiren sektörler için, kesintisiz hizmetin devam etmesi adına farklı noktalardaki diğer zaman ağlarına erişim sağlıyoruz.
Atom saatinin kısa süreli sapması nedeniyle günlük kullanıcıların cihazlarında herhangi bir aksama yaşanmazken, hassas sektörlerde çalışan kurumların yedek zaman sunucularına yönlendirildiği öğrenildi.