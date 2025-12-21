https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/abddeki-firtina-atom-saatini-vurdu-internette-mikro-sapma-yasaniyor-1102028944.html

ABD'deki fırtına atom saatini vurdu: İnternette mikro sapma yaşanıyor

ABD'deki fırtına atom saatini vurdu: İnternette mikro sapma yaşanıyor

Sputnik Türkiye

ABD'nin Colorado eyaletindeki Boulder kentinde yaşanan elektrik kesintisi, Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü’nün (NIST) resmi atom saatinin bulunduğu... 21.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-21T17:40+0300

2025-12-21T17:40+0300

2025-12-21T17:46+0300

dünya

abd

colorado

saat

akıllı saat

saat farkı

atom saati

fırtına

elektrik

elektrik teli

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102475/90/1024759060_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_5c39dc451eb489db1225fc481a01f018.jpg

Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde, rüzgar fırtınası nedeniyle 80 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü’nün (NIST) resmi atom saatinin de bulunduğu eyalette kesinti, internet üzerindeki bazı sistemlerde saniyenin dört milyonda biri kadar zaman kaymasına yol açtı.Günümüzde akıllı telefonlar, bilgisayarlar, sunucular ve birçok dijital cihaz doğru zamanı dolaylı olarak NIST’in atom saatlerinden alıyor. Merkezde yaşanan şiddetli fırtına sonrası meydana gelen elektrik kesintisi, zaman sunucularının senkronizasyonunu kısa süreliğine bozdu.'Diğer zaman ağlarına erişim sağlıyoruz'Sıradan kullanıcıların bu ölçekteki farkı hissetmesinin mümkün olmadığını belirten NIST şu açıklamayı yaptı:Atom saatinin kısa süreli sapması nedeniyle günlük kullanıcıların cihazlarında herhangi bir aksama yaşanmazken, hassas sektörlerde çalışan kurumların yedek zaman sunucularına yönlendirildiği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/teksasta-hortum-felaketi-100den-fazla-ev-agir-hasar-gordu-1101279567.html

colorado

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, colorado, saat, akıllı saat, saat farkı, atom saati, fırtına, elektrik, elektrik teli, elektrik hattı, elektrik kesintisi