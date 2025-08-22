Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/gazzde-kitlik-bm-tarafindan-resmen-teyit-edildi-milyonlarca-kisi-olumle-burun-buruna-1098765118.html
Gazzе'de kıtlık, BM tarafından resmen teyit edildi: Milyonlarca kişi ölümle burun buruna
Gazzе'de kıtlık, BM tarafından resmen teyit edildi: Milyonlarca kişi ölümle burun buruna
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler destekli gıda güvenliği raporu, Gazze kentinde ilk kez resmi kıtlık yaşandığını açıkladı. Uzmanlar, önümüzdeki haftalarda açlığın daha da... 22.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-22T12:16+0300
2025-08-22T12:17+0300
gazze
i̇srail
kıtlık
birleşmiş milletler (bm)
açlık
i̇srail- filistin çatışması
han yunus
ortadoğu
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/02/1098321564_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_e4bdcab25757fdb45d8d83493a1e6b18.jpg
Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşaması Sınıflandırması (IPC) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Valiliği’nde kıtlığın resmen teyit edildiği bildirildi. Rapora göre felaket koşulları kısa sürede Deyr el-Belah ve Han Yunus bölgelerine de yayılacak. IPC’nin raporu, kıtlığı doğrudan ilan etmiyor ancak sunduğu veriler, hükümetlerin ve uluslararası kuruluşların resmi kıtlık ilanı yapabilmesine temel oluşturuyor. Bu gelişme, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kabinesinin Gazze kentine yönelik yeni bir saldırı planını onayladığını duyurmasının hemen ardından geldi. İsrail ordusu, 1 milyon sivilin güneye tahliye edilmesi için sağlık çalışanlarına ve uluslararası kuruluşlara uyarıda bulundu. Ancak Birleşmiş Milletler, Gazze’deki saldırıların ve durmaksızın yapılan bombardımanların çok sayıda sivilin ölmesine ve geniş çaplı yıkıma yol açtığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/cin-disisleri-bakanligi-ukrayna-krizinin-cozumune-yardimci-olmaya-haziriz-1098763862.html
gazze
i̇srail
han yunus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/02/1098321564_184:0:2913:2047_1920x0_80_0_0_1d98c4a5e4ca4c3020cfff661777839a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gazze, i̇srail, kıtlık, birleşmiş milletler (bm), açlık, han yunus, ortadoğu, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
gazze, i̇srail, kıtlık, birleşmiş milletler (bm), açlık, han yunus, ortadoğu, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

Gazzе'de kıtlık, BM tarafından resmen teyit edildi: Milyonlarca kişi ölümle burun buruna

12:16 22.08.2025 (güncellendi: 12:17 22.08.2025)
© AA / Saeed M. M. T. JarasGazze
Gazze - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2025
© AA / Saeed M. M. T. Jaras
Abone ol
Birleşmiş Milletler destekli gıda güvenliği raporu, Gazze kentinde ilk kez resmi kıtlık yaşandığını açıkladı. Uzmanlar, önümüzdeki haftalarda açlığın daha da genişleyeceği uyarısında bulunuyor.
Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşaması Sınıflandırması (IPC) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Valiliği’nde kıtlığın resmen teyit edildiği bildirildi. Rapora göre felaket koşulları kısa sürede Deyr el-Belah ve Han Yunus bölgelerine de yayılacak. IPC’nin raporu, kıtlığı doğrudan ilan etmiyor ancak sunduğu veriler, hükümetlerin ve uluslararası kuruluşların resmi kıtlık ilanı yapabilmesine temel oluşturuyor.
Bu gelişme, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kabinesinin Gazze kentine yönelik yeni bir saldırı planını onayladığını duyurmasının hemen ardından geldi. İsrail ordusu, 1 milyon sivilin güneye tahliye edilmesi için sağlık çalışanlarına ve uluslararası kuruluşlara uyarıda bulundu. Ancak Birleşmiş Milletler, Gazze’deki saldırıların ve durmaksızın yapılan bombardımanların çok sayıda sivilin ölmesine ve geniş çaplı yıkıma yol açtığını açıkladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2025
UKRAYNA KRİZİ
Çin Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olmaya hazırız
11:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала