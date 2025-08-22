https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/gazzde-kitlik-bm-tarafindan-resmen-teyit-edildi-milyonlarca-kisi-olumle-burun-buruna-1098765118.html
Gazzе'de kıtlık, BM tarafından resmen teyit edildi: Milyonlarca kişi ölümle burun buruna
Gazzе'de kıtlık, BM tarafından resmen teyit edildi: Milyonlarca kişi ölümle burun buruna
Birleşmiş Milletler destekli gıda güvenliği raporu, Gazze kentinde ilk kez resmi kıtlık yaşandığını açıkladı. Uzmanlar, önümüzdeki haftalarda açlığın daha da...
Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşaması Sınıflandırması (IPC) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Valiliği’nde kıtlığın resmen teyit edildiği bildirildi. Rapora göre felaket koşulları kısa sürede Deyr el-Belah ve Han Yunus bölgelerine de yayılacak. IPC’nin raporu, kıtlığı doğrudan ilan etmiyor ancak sunduğu veriler, hükümetlerin ve uluslararası kuruluşların resmi kıtlık ilanı yapabilmesine temel oluşturuyor. Bu gelişme, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kabinesinin Gazze kentine yönelik yeni bir saldırı planını onayladığını duyurmasının hemen ardından geldi. İsrail ordusu, 1 milyon sivilin güneye tahliye edilmesi için sağlık çalışanlarına ve uluslararası kuruluşlara uyarıda bulundu. Ancak Birleşmiş Milletler, Gazze’deki saldırıların ve durmaksızın yapılan bombardımanların çok sayıda sivilin ölmesine ve geniş çaplı yıkıma yol açtığını açıkladı.
Birleşmiş Milletler destekli gıda güvenliği raporu, Gazze kentinde ilk kez resmi kıtlık yaşandığını açıkladı. Uzmanlar, önümüzdeki haftalarda açlığın daha da genişleyeceği uyarısında bulunuyor.
Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşaması Sınıflandırması (IPC) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Valiliği’nde kıtlığın resmen teyit edildiği bildirildi. Rapora göre felaket koşulları kısa sürede Deyr el-Belah ve Han Yunus bölgelerine de yayılacak. IPC’nin raporu, kıtlığı doğrudan ilan etmiyor ancak sunduğu veriler, hükümetlerin ve uluslararası kuruluşların resmi kıtlık ilanı yapabilmesine temel oluşturuyor.
Bu gelişme, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kabinesinin Gazze kentine yönelik yeni bir saldırı planını onayladığını duyurmasının hemen ardından geldi. İsrail ordusu, 1 milyon sivilin güneye tahliye edilmesi için sağlık çalışanlarına ve uluslararası kuruluşlara uyarıda bulundu. Ancak Birleşmiş Milletler, Gazze’deki saldırıların ve durmaksızın yapılan bombardımanların çok sayıda sivilin ölmesine ve geniş çaplı yıkıma yol açtığını açıkladı.