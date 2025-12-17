https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/35-yil-sonra-avrupadan-bagdata-yillar-sonra-ilk-ucus-1101877976.html

35 yıl sonra Avrupa'dan Bağdat'a yıllar sonra ilk uçuş

35 yıl sonra Avrupa'dan Bağdat'a yıllar sonra ilk uçuş

Sputnik Türkiye

Yunanistan'a ait bir uçak, onlarca yıl sonra Bağdat Uluslararası Havalimanı'na inen ilk doğrudan Avrupa uçağı oldu. Irak yetkilileri, bunu havacılık sektörünün... 17.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-17T15:46+0300

2025-12-17T15:46+0300

2025-12-17T15:46+0300

dünya

saddam hüseyin

irak

bağdat

kuveyt

bağdat uluslararası havalimanı

uçuş

uçuş güvenliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1e/1098941102_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c312d7220ce39507133276e90a340f5f.jpg

Irak Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın Aegean Havayolları'na ait bir uçak, Bağdat Uluslararası Havalimanı'na inerek önemli bir tarihe imza attı. Bakanlık, bu uçuşun, 35 yıl aradan sonra Avrupa'dan Bağdat'a inen ilk doğrudan ticari uçuş olduğunu duyurdu.Açıklamada, bu gelişmenin "Irak'ın Avrupa havacılık haritasına dönüşünün işareti" olduğu ve "Irak'ın havacılık sektörü için yeni bir toparlanma dönemi başlattığı" ifade edildi.Onlarca yıllık kesinti sona erdiAvrupalı havayolu şirketleri, güvenlik endişeleri nedeniyle 1990'ların başından bu yana doğrudan Bağdat seferleri düzenlemiyordu. Bu süre, eski Irak lideri Saddam Hüseyin'in komşusu Kuveyt'i işgal etmesiyle başlamıştı. Hüseyin'in 2003'te devrilmesinin ardından ülkede iç savaş ve şiddet olayları yaşanmıştı.Seferler haftada iki gün yapılacakIrak Ulaştırma Bakanlığı, Bağdat-Atina-Bağdat güzergahındaki seferlerin haftada iki gün yapılacağını, talebe bağlı olarak bu sayının artırılabileceğini açıkladı. Aynı Yunan havayolu şirketinin, bu yılın başlarında Erbil'e de seferler başlattığı bilgisi paylaşıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/venezuella-abdnin-talebi-uzerine-gocmen-geri-donus-ucuslarini-yeniden-aciyor-1101500556.html

irak

bağdat

kuveyt

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

saddam hüseyin, irak, bağdat, kuveyt, bağdat uluslararası havalimanı, uçuş, uçuş güvenliği