35 yıl sonra Avrupa'dan Bağdat'a yıllar sonra ilk uçuş
35 yıl sonra Avrupa'dan Bağdat'a yıllar sonra ilk uçuş
Yunanistan'a ait bir uçak, onlarca yıl sonra Bağdat Uluslararası Havalimanı'na inen ilk doğrudan Avrupa uçağı oldu. Irak yetkilileri, bunu havacılık sektörünün... 17.12.2025, Sputnik Türkiye
Irak Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın Aegean Havayolları'na ait bir uçak, Bağdat Uluslararası Havalimanı'na inerek önemli bir tarihe imza attı. Bakanlık, bu uçuşun, 35 yıl aradan sonra Avrupa'dan Bağdat'a inen ilk doğrudan ticari uçuş olduğunu duyurdu.Açıklamada, bu gelişmenin "Irak'ın Avrupa havacılık haritasına dönüşünün işareti" olduğu ve "Irak'ın havacılık sektörü için yeni bir toparlanma dönemi başlattığı" ifade edildi.Onlarca yıllık kesinti sona erdiAvrupalı havayolu şirketleri, güvenlik endişeleri nedeniyle 1990'ların başından bu yana doğrudan Bağdat seferleri düzenlemiyordu. Bu süre, eski Irak lideri Saddam Hüseyin'in komşusu Kuveyt'i işgal etmesiyle başlamıştı. Hüseyin'in 2003'te devrilmesinin ardından ülkede iç savaş ve şiddet olayları yaşanmıştı.Seferler haftada iki gün yapılacakIrak Ulaştırma Bakanlığı, Bağdat-Atina-Bağdat güzergahındaki seferlerin haftada iki gün yapılacağını, talebe bağlı olarak bu sayının artırılabileceğini açıkladı. Aynı Yunan havayolu şirketinin, bu yılın başlarında Erbil'e de seferler başlattığı bilgisi paylaşıldı.
Yunanistan'a ait bir uçak, onlarca yıl sonra Bağdat Uluslararası Havalimanı'na inen ilk doğrudan Avrupa uçağı oldu. Irak yetkilileri, bunu havacılık sektörünün iyileşmesinde yeni bir dönem olarak yorumladı.
Irak Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın Aegean Havayolları'na ait bir uçak, Bağdat Uluslararası Havalimanı'na inerek önemli bir tarihe imza attı. Bakanlık, bu uçuşun, 35 yıl aradan sonra Avrupa'dan Bağdat'a inen ilk doğrudan ticari uçuş olduğunu duyurdu.
Açıklamada, bu gelişmenin "Irak'ın Avrupa havacılık haritasına dönüşünün işareti" olduğu ve "Irak'ın havacılık sektörü için yeni bir toparlanma dönemi başlattığı" ifade edildi.

Onlarca yıllık kesinti sona erdi

Avrupalı havayolu şirketleri, güvenlik endişeleri nedeniyle 1990'ların başından bu yana doğrudan Bağdat seferleri düzenlemiyordu. Bu süre, eski Irak lideri Saddam Hüseyin'in komşusu Kuveyt'i işgal etmesiyle başlamıştı. Hüseyin'in 2003'te devrilmesinin ardından ülkede iç savaş ve şiddet olayları yaşanmıştı.

Seferler haftada iki gün yapılacak

Irak Ulaştırma Bakanlığı, Bağdat-Atina-Bağdat güzergahındaki seferlerin haftada iki gün yapılacağını, talebe bağlı olarak bu sayının artırılabileceğini açıkladı. Aynı Yunan havayolu şirketinin, bu yılın başlarında Erbil'e de seferler başlattığı bilgisi paylaşıldı.
