https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/abdde-askeri-ucak-san-diego-korfezine-dustu-1093616713.html
ABD’de askeri uçak San Diego Körfezi'ne düştü
ABD’de askeri uçak San Diego Körfezi'ne düştü
Sputnik Türkiye
ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego kentinde, Shelter Island yakınlarında bir askeri uçak denize düştü. Yetkililer, kazada bulunan iki pilotun... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T00:34+0300
2025-02-13T00:34+0300
2025-02-13T00:40+0300
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uçak
uçak kazası
abd
kaliforniya
san diego
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kaza sebebi
pilot
pilot hatası
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ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego kentinde, bir askeri uçak denize düştü. Shelter Island yakınlarında gerçekleşen kazada, uçakta bulunan iki pilotun kurtarıldığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. San Diego İtfaiyesi’nden yapılan açıklamada, kazanın yerel saatle 10.16’da rapor edildiği, 10.42’de ise uçakta yalnızca iki pilotun bulunduğunun askeri yetkililer tarafından doğrulandığı belirtildi. Pilotların sağlık durumları hakkında detay verilmezken, olayda can kaybı olmadığı bildirildi.ABD Donanması, düşen uçağın Boeing EA-18G Growler tipi olduğunu açıkladı. ABD Sahil Güvenliği yetkilileri, pilotların denizde yaklaşık bir dakika kaldıklarını ve kurtarıldıktan sonra durumlarının stabil olduğunu duyurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/brezilyada-kucuk-ucak-kalabalik-caddede-araclarin-uzerine-dustu-olu-ve-yaralilar-var-1093469294.html
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uçak, uçak kazası, abd, kaliforniya, san diego, kaza, kaza sebebi, pilot, pilot hatası, otomatik pilot, yardımcı pilot
uçak, uçak kazası, abd, kaliforniya, san diego, kaza, kaza sebebi, pilot, pilot hatası, otomatik pilot, yardımcı pilot
ABD’de askeri uçak San Diego Körfezi'ne düştü
00:34 13.02.2025 (güncellendi: 00:40 13.02.2025)
ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego kentinde, Shelter Island yakınlarında bir askeri uçak denize düştü. Yetkililer, kazada bulunan iki pilotun kurtarıldığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego kentinde, bir askeri uçak denize düştü.
Shelter Island yakınlarında gerçekleşen kazada, uçakta bulunan iki pilotun kurtarıldığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. San Diego İtfaiyesi’nden yapılan açıklamada, kazanın yerel saatle 10.16’da rapor edildiği, 10.42’de ise uçakta yalnızca iki pilotun bulunduğunun askeri yetkililer tarafından doğrulandığı belirtildi. Pilotların sağlık durumları hakkında detay verilmezken, olayda can kaybı olmadığı bildirildi.
ABD Donanması, düşen uçağın Boeing EA-18G Growler tipi olduğunu açıkladı. ABD Sahil Güvenliği yetkilileri, pilotların denizde yaklaşık bir dakika kaldıklarını ve kurtarıldıktan sonra durumlarının stabil olduğunu duyurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.