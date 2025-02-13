ABD’de askeri uçak San Diego Körfezi'ne düştü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Gazeteci Karan USAID fonlamalarını anlattı: ‘ABD’de küresel hegemonya araçları çöküyor’
06:43
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Donald Trump, Ukrayna'dan yardımları karşılığında 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi istedi
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
TFF eski başkanı Büyükekşi hakkında suç duyurusu
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Nerses Bebek: 'Beyni etkileyen her türlü hadise epilepsi nöbetine yol açabilir'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Geçmişten geleceğe uzanan ülkemizdeki geleneksel kutlamalar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Karanlıkta ekrana bakmak miyop riskini artırıyor: ‘Ortamın ışıklı olmasına özen gösterin’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/abdde-askeri-ucak-san-diego-korfezine-dustu-1093616713.html
ABD’de askeri uçak San Diego Körfezi'ne düştü
ABD’de askeri uçak San Diego Körfezi'ne düştü
Sputnik Türkiye
ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego kentinde, Shelter Island yakınlarında bir askeri uçak denize düştü. Yetkililer, kazada bulunan iki pilotun... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T00:34+0300
2025-02-13T00:40+0300
dünya
uçak
uçak kazası
abd
kaliforniya
san diego
kaza
kaza sebebi
pilot
pilot hatası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103794/71/1037947128_0:152:5258:3110_1920x0_80_0_0_eec5bcaf2f0b0df96cebf8c6624aac17.jpg
ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego kentinde, bir askeri uçak denize düştü. Shelter Island yakınlarında gerçekleşen kazada, uçakta bulunan iki pilotun kurtarıldığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. San Diego İtfaiyesi’nden yapılan açıklamada, kazanın yerel saatle 10.16’da rapor edildiği, 10.42’de ise uçakta yalnızca iki pilotun bulunduğunun askeri yetkililer tarafından doğrulandığı belirtildi. Pilotların sağlık durumları hakkında detay verilmezken, olayda can kaybı olmadığı bildirildi.ABD Donanması, düşen uçağın Boeing EA-18G Growler tipi olduğunu açıkladı. ABD Sahil Güvenliği yetkilileri, pilotların denizde yaklaşık bir dakika kaldıklarını ve kurtarıldıktan sonra durumlarının stabil olduğunu duyurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/brezilyada-kucuk-ucak-kalabalik-caddede-araclarin-uzerine-dustu-olu-ve-yaralilar-var-1093469294.html
kaliforniya
san diego
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103794/71/1037947128_339:0:4920:3436_1920x0_80_0_0_47684e988488ffac531c36597f2152b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
uçak, uçak kazası, abd, kaliforniya, san diego, kaza, kaza sebebi, pilot, pilot hatası, otomatik pilot, yardımcı pilot
uçak, uçak kazası, abd, kaliforniya, san diego, kaza, kaza sebebi, pilot, pilot hatası, otomatik pilot, yardımcı pilot

ABD’de askeri uçak San Diego Körfezi'ne düştü

00:34 13.02.2025 (güncellendi: 00:40 13.02.2025)
© AP Photo / Aijaz RahiABD Hava Kuvvetleri'ne ait Boenig tipi bir uçak
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Boenig tipi bir uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Aijaz Rahi
Abone ol
ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego kentinde, Shelter Island yakınlarında bir askeri uçak denize düştü. Yetkililer, kazada bulunan iki pilotun kurtarıldığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego kentinde, bir askeri uçak denize düştü.
Shelter Island yakınlarında gerçekleşen kazada, uçakta bulunan iki pilotun kurtarıldığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. San Diego İtfaiyesi’nden yapılan açıklamada, kazanın yerel saatle 10.16’da rapor edildiği, 10.42’de ise uçakta yalnızca iki pilotun bulunduğunun askeri yetkililer tarafından doğrulandığı belirtildi. Pilotların sağlık durumları hakkında detay verilmezken, olayda can kaybı olmadığı bildirildi.
ABD Donanması, düşen uçağın Boeing EA-18G Growler tipi olduğunu açıkladı. ABD Sahil Güvenliği yetkilileri, pilotların denizde yaklaşık bir dakika kaldıklarını ve kurtarıldıktan sonra durumlarının stabil olduğunu duyurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
DÜNYA
Brezilya'da küçük uçak, kalabalık caddede araçların üzerine düştü: Ölü ve yaralılar var
7 Şubat, 15:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала