https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/abdden-irandaki-vatandaslarina-acil-tahliye-cagrisi-ulkeyi-hemen-terk-edin-1097145113.html

ABD’den İran’daki vatandaşlarına 'acil tahliye' çağrısı: 'Ülkeyi hemen terk edin'

ABD’den İran’daki vatandaşlarına 'acil tahliye' çağrısı: 'Ülkeyi hemen terk edin'

Sputnik Türkiye

ABD, İran’daki vatandaşlarına İran’ı derhal terk edin çağrısında bulunuyor. Aynı zaman diliminde İsrail’de bazı diplomatik personel tahliye ediliyor.

2025-06-19T11:13+0300

2025-06-19T11:13+0300

2025-06-19T11:13+0300

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ABD Dışişleri Bakanlığı, 18 Haziran itibarıyla İran’daki tüm ABD vatandaşlarını “güvenlik tehdidi nedeniyle” İran’dan derhal ayrılmaya çağırdı. Resmi açıklamada, ülkedeki diplomatik kanallar hâlâ çalışsa da, mevcut durumda her an çatışmaların genişleyebileceği belirtildi. Ancak ABD’de kaç İran asıllı vatandaşın bulunduğuna dair net bir veri paylaşılmadı.ABD-İran arasında resmi müdahale tartışmalarıDünden bu yana ABD’nin İran’a resmi olarak müdahil olup olmayacağı tartışılıyor. ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde İran’a yönelik saldırı planlarını onayladığını duyurmuştu. Bu gelişme, uluslararası kamuoyunda yeni bir resmî çatışma dönemine girilip girilmeyeceği tartışmalarını alevlendirdi.ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran saldırısı sonrasında tüm vatandaşlarına seyahat uyarısı yaparken, ülkede bulunan ABD'lilere de acilen tahliye çağrısında bulundu. Washington yönetimi, ülkeden ayrılamayacak durumda olanların güvenli bölgelerde kalmaları gerektiğini bildirdi.ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İran'ın füze saldırıları nedeniyle İsrail'den ayrılmak isteyen ABD vatandaşları için tahliye çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Büyükelçilik, İsrail'den ayrılmayı planlayan ABD vatandaşlarına tahliye uçuşları ve yolcu gemisi seferleri sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.Şimdiye kadar neler oldu?13 Haziran 2025'te İsrail'in İran'a karşı başlattığı geniş çaplı saldırılarda nükleer tesisler, askeri tesisler ve üst düzey yetkililerin özel konutları hedef alındı, kilit nükleer tesislere zarar verildi ve İran'ın üst düzey askeri liderleri öldürüldü.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, operasyonun adının "Yükselen Aslan" olduğunu duyurarak "İran'ın nükleer zenginleştirme programının kalbine saldırdık. Natanz'daki İran'ın ana zenginleştirme tesisini hedef aldık" açıklamasını yaptı.Çatışmalarda ağır kayıplarSaldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami'nin hayatını kaybettiği kaydedildi. İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, İsrail'in sabaha karşı İran'ın farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi adlı nükleer bilim insanları yaşamını yitirdi.Resmi açıklamalara göre İran'da 224 kişi hayatını kaybetti, 1277 kişi yaralandı. İran ordusunun misillemelerinde ise 16 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.Nükleer tesis saldırıları çevresel tehdit yaratıyorUluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada "İran'ın yüksek saflıkta uranyum ürettiği yerüstü tesis tamamen imha edildi. İran'daki Natanz Nükleer tesisinde radyolojik ve kimyasal kirlilik mevcut" değerlendirmesini yaptı.İran devlet medyası IRIB'e göre, İsrail Arak kentindeki ağır su reaktörüne yönelik füze saldırısı gerçekleştirdi. Tahran'ın yaklaşık 250 kilometre güneybatısında yer alan nükleer tesise sabah saat 6.00 civarında iki füze fırlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/canli-iran-israil-catismasi-7-gunu-israil-saldirilarina-devam-ederken-iran-hipersonik-fuzelerle-1097136736.html

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