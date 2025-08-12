https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/trump-obamanin-beyaz-saraydaki-baskanlik-portresini-kaldirdi-yerine-suikaste-ugradigi-resmini-asti-1098546620.html
Trump, Obama'nın Beyaz Saray'daki 'Başkanlık' portresini kaldırdı: Yerine suikaste uğradığı resmini astı
ABD’de eski başkanlar Donald Trump ve Barack Obama arasındaki siyasi ve kişisel gerilim, son hamleyle bir kez daha gündeme geldi. Trump, Beyaz Saray’a dönüşünün ardından Obama’nın başkanlık portresini ziyaretçilerin göremeyeceği bir noktaya taşıttı.Portre artık 'gizli' bir yerde2022’de Beyaz Saray’ın büyük merdivenine asılan Obama portresi, Trump’ın talimatıyla önce giriş salonuna, ardından da yalnızca sınırlı personelin erişebildiği “gizli merdiven” bölümüne yerleştirildi. Bu alan, genellikle yalnızca birinci aile, gizli servis ajanları ve üst düzey Beyaz Saray çalışanları tarafından kullanılıyor.Yerine kendi portresi geldiObama’nın portresinin kaldırıldığı alana, Trump’ın suikast girişiminden sağ kurtulduğu anı tasvir eden kendi portresi asıldı. CNN’in haberine göre, aynı dönemde eski başkanlar George W. Bush ve George H. W. Bush’un portreleri de daha az görülebilir alanlara taşındı.Daha önce de 'vatana ihanetle' suçlamıştıGeçen ay Trump, Obama'yı vatana ihanetle suçlayıp, Trump'ın Demokrat aday Hillary Clinton'ı yendiği 2016 seçimleriyle ilgili suç işlemekten kendisinin ve ekibinin suçlu olduğunu iddia etti. Ayrıca, Obama'nın tutuklandığını gösteren yapay zeka ile hazırlanmış bir videoyu da paylaşmıştıİddialara göre, eski Başkan George W. Bush ile babası George H.W. Bush’un portreleri de bu merdivene taşındı.
