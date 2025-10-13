https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/meksikada-son-yillarin-en-buyuk-felaketi-en-az-64-olu-65-kisi-kayip-1100155541.html
Meksika’da son yılların en büyük felaketi: En az 64 ölü, 65 kişi kayıp
Meksika’da son yılların en büyük felaketi: En az 64 ölü, 65 kişi kayıp
Sputnik Türkiye
Meksika’nın çeşitli bölgelerinde geçen hafta boyunca etkili olan şiddetli yağışlar ve seller, büyük bir yıkıma yol açtı. Ülke genelinde en az 64 kişi hayatını kaybederken, 65 kişiden ise hala haber alınamıyor. Detaylar haberde...
2025-10-13T18:30+0300
2025-10-13T18:30+0300
2025-10-13T18:31+0300
yaşam
meksika
sel felaketi
ölü sayısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0d/1100154764_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_cd6f6e965239b39dfbe5fb5f12e2df36.jpg
Hükümetten yapılan açıklamaya göre, aşırı yağışlar birçok bölgede toprak kaymalarına, nehir taşkınlarına ve elektrik kesintilerine neden oldu. Yetkililer, özellikle ülkenin Körfez kıyısı ve orta kesimlerindeki eyaletlerde tahliye ve arama kurtarma çalışmaları için binlerce görevlinin sahada olduğunu bildirdi.En ağır bilanço iki eyaletteUlusal Sivil Koruma Koordinatörü Laura Velazquez, en ağır bilançonun Veracruz ve Hidalgo eyaletlerinde görüldüğünü açıkladı. Velazquez’in verdiği bilgilere göre, Veracruz’da 29 kişi yaşamını yitirirken, 18 kişi kayboldu. Hidalgo’da ise 21 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi kayıp olarak bildirildi.5 eyalette elektrik kesintisiYoğun yağışlar nedeniyle beş eyalette elektrik kesintileri yaşandığı, ancak enerji hatlarının büyük ölçüde yeniden devreye alındığı belirtildi.Yetkililer, yağışların etkisinin azaldığını ancak toprak kayması riski nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/dunya-tehlikeli-bolgeye-giriyor-ilk-yikici-iklim-donum-noktasina-ulasti-1100150794.html
meksika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0d/1100154764_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_5ac3ba7c5c246b3eeb4840e1e30a5414.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
meksika, sel, felaket
Meksika’da son yılların en büyük felaketi: En az 64 ölü, 65 kişi kayıp
18:30 13.10.2025 (güncellendi: 18:31 13.10.2025)
Meksika’nın çeşitli bölgelerinde geçen hafta boyunca etkili olan şiddetli yağışlar ve seller, büyük bir yıkıma yol açtı. Ülke genelinde en az 64 kişi hayatını kaybederken, 65 kişiden ise hala haber alınamıyor.
Hükümetten yapılan açıklamaya göre, aşırı yağışlar birçok bölgede toprak kaymalarına, nehir taşkınlarına ve elektrik kesintilerine neden oldu.
Yetkililer, özellikle ülkenin Körfez kıyısı ve orta kesimlerindeki eyaletlerde tahliye ve arama kurtarma çalışmaları için binlerce görevlinin sahada olduğunu bildirdi.
Toplam ölü sayısının en az 64, kayıp sayısının en az 65 olduğu bildirildi.
Ülke yakın tarihinin en büyük sel felaketinden 200 bini aşkın insan, yüzbinlerce canlı etkilendi ve yaklaşık 50 bin ev hasar gördü.
En ağır bilanço iki eyalette
Ulusal Sivil Koruma Koordinatörü Laura Velazquez, en ağır bilançonun Veracruz ve Hidalgo eyaletlerinde görüldüğünü açıkladı.
Velazquez’in verdiği bilgilere göre, Veracruz’da 29 kişi yaşamını yitirirken, 18 kişi kayboldu. Hidalgo’da ise 21 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi kayıp olarak bildirildi.
5 eyalette elektrik kesintisi
Yoğun yağışlar nedeniyle beş eyalette elektrik kesintileri yaşandığı, ancak enerji hatlarının büyük ölçüde yeniden devreye alındığı belirtildi.
Yetkililer, yağışların etkisinin azaldığını ancak toprak kayması riski nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.