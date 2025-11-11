https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/10-yildir-tutukluydu-kaddafinin-oglu-hannibal-kaddafi-kefaletle-serbest-birakildi-1100877186.html

10 yıldır tutukluydu: Kaddafi'nin oğlu Hannibal Kaddafi kefaletle serbest bırakıldı

Muammer Kaddafi’nin oğlu Hannibal Kaddafi, yaklaşık on yıldır tutuklu bulunduğu Lübnan’da, 893 bin dolar kefalet karşılığında serbest bırakıldı.Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın bildirdiğine göre, Kaddafi’nin avukatları kefalet bedelini ödedikten sonra tahliye işlemi tamamlandı. Lübnanlı yargıç Zahir Hammade, 6 Kasım’da Kaddafi’nin kefalet tutarını 11 milyon dolardan yaklaşık 900 bin dolara düşürerek serbest bırakılmasına onay vermişti.Hannibal Kaddafi, Aralık 2015’te Suriye’de kaçırıldıktan sonra Lübnan’a getirilmiş ve burada gözaltına alınmıştı. O tarihten bu yana, Şii din adamı Musa es-Sadr ve beraberindeki iki kişinin 1978’de ortadan kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Beyrut’taki bir cezaevinde tutuluyordu.Lübnan’daki Şii toplumu ve Emel Hareketi, Musa es-Sadr’ın kaybolmasından Kaddafi rejimini sorumlu tutarken, dönemin Libya yönetimi bu suçlamaları reddetmiş, Sadr ve beraberindekilerin Trablus’tan ayrılarak İtalya’ya gittiklerini öne sürmüştü.1975 doğumlu Hannibal Kaddafi, Lübnanlı eski model Eline el-Sekaf ile evli ve çiftin iki çocuğu bulunuyor.

