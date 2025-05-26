https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/macron-esinden-tokat-yedikten-sonra-konustu-sakalasiyorduk-1096536993.html

Macron, eşinden tokat yedikten sonra konuştu: 'Şakalaşıyorduk'

Macron, eşinden tokat yedikten sonra konuştu: 'Şakalaşıyorduk'

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eşinden tokat yediği görüntülerin gerçek olduğunu teyit ederek, söz konusu anda 'şakalaştıklarını' ifade etti. 26.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-26T22:28+0300

2025-05-26T22:28+0300

2025-05-26T22:28+0300

dünya

emmanuel macron

brigitte macron

vietnam

tokat

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, eşi Brigitte Macron ile katıldığı Vietnam ziyaretinde uçak kapısı açıldığı gibi kameralara yansıyan 'tokat' görüntüleri dünya gündemine oturmuştu.Emmanuel Macron'un eşinden tokat yediği görüntüler üzerine Macron'dan açıklama geldi. Vietnam'daki gezisinde gazetecilere açıklama yapan Macron, videonun gerçek olduğunu teyit ederek, şöyle konuştu:Brigitte Macron, Emmanuel Macron’un koluna girmemiştiEmmanuel Macron'un eşinden tokat yediği videonun devamında, ikilinin iniş sırasında yan yana yürüdüğü ama Brigitte Macron’un Emmanuel Macron’un koluna girmediği gözüküyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/kameralar-canli-canli-cekti-fransa-cumhurbaskani-macron-esi-tarafindan-tokatlandi-1096514566.html

vietnam

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