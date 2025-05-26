https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/macron-esinden-tokat-yedikten-sonra-konustu-sakalasiyorduk-1096536993.html
Macron, eşinden tokat yedikten sonra konuştu: 'Şakalaşıyorduk'
Macron, eşinden tokat yedikten sonra konuştu: 'Şakalaşıyorduk'
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eşinden tokat yediği görüntülerin gerçek olduğunu teyit ederek, söz konusu anda 'şakalaştıklarını' ifade etti. 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T22:28+0300
2025-05-26T22:28+0300
2025-05-26T22:28+0300
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, eşi Brigitte Macron ile katıldığı Vietnam ziyaretinde uçak kapısı açıldığı gibi kameralara yansıyan 'tokat' görüntüleri dünya gündemine oturmuştu.Emmanuel Macron'un eşinden tokat yediği görüntüler üzerine Macron'dan açıklama geldi. Vietnam'daki gezisinde gazetecilere açıklama yapan Macron, videonun gerçek olduğunu teyit ederek, şöyle konuştu:Brigitte Macron, Emmanuel Macron’un koluna girmemiştiEmmanuel Macron'un eşinden tokat yediği videonun devamında, ikilinin iniş sırasında yan yana yürüdüğü ama Brigitte Macron’un Emmanuel Macron’un koluna girmediği gözüküyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/kameralar-canli-canli-cekti-fransa-cumhurbaskani-macron-esi-tarafindan-tokatlandi-1096514566.html
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Macron, eşinden tokat yedikten sonra konuştu: 'Şakalaşıyorduk'
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eşinden tokat yediği görüntülerin gerçek olduğunu teyit ederek, söz konusu anda 'şakalaştıklarını' ifade etti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, eşi Brigitte Macron ile katıldığı Vietnam ziyaretinde uçak kapısı açıldığı gibi kameralara yansıyan 'tokat' görüntüleri dünya gündemine oturmuştu.
Emmanuel Macron'un eşinden tokat yediği görüntüler üzerine Macron'dan açıklama geldi. Vietnam'daki gezisinde gazetecilere açıklama yapan Macron, videonun gerçek olduğunu teyit ederek, şöyle konuştu:
Biz tartışıyorduk, daha doğrusu 'şakalaşıyorduk'. Ama şaşırtıcı bir şekilde bu adeta gezegensel bir felakete dönüştü. İnsanlar çok saçma şeyler söylüyor. Herkesin sakinleşmesi gerekiyor"
Brigitte Macron, Emmanuel Macron’un koluna girmemişti
Emmanuel Macron'un eşinden tokat yediği videonun devamında, ikilinin iniş sırasında yan yana yürüdüğü ama Brigitte Macron’un Emmanuel Macron’un koluna girmediği gözüküyordu.