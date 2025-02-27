https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/unlu-aktor-gene-hackman-eliyle-birlikte-evinde-olu-bulundu-1094030558.html
Ünlü aktör Gene Hackman, eşiyle birlikte evinde ölü bulundu
Ünlü aktör Gene Hackman, eşiyle birlikte evinde ölü bulundu
Sputnik Türkiye
ABD polisi, efsanevi aktör Gene Hackman, eşi Betsy ve köpeği ile birlikte New Mexico'daki evinde ölü bulunduğunu duyurdu. 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T11:36+0300
2025-02-27T11:36+0300
2025-02-27T11:44+0300
dünya
new mexico
gene hackman
öldü
ölü bulundu
abd
aktör
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1b/1094030402_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_158d25ecf92f7ae38bf4468f6424c5ba.jpg
Efsanevi Hollywood oyuncusu Gene Hackman, eşi klasik piyanist Betsy Arakawa ve köpekleriyle birlikte New Mexico'daki evinde ölü bulunduğu açıklandı. Polis henüz ölüm nedeni hakkında bilgi vermedi. 95 yaşındaki aktörün ve 63 yaşındaki Arakawa'nın cansız bedeni köpekleriyle birlikte evlerinde bulunduğunu belirten polis, şimdilik herhangi bir suç şüphesi olmadığını belirtti. Gene Hackman kimdir?İki Oscar ödüllü Amerikalı Eugene Allen "Gene" Hackman, "The French Connection", "Bonnie and Clyde" ve "The Royal Tenenbaums"daki yıldız performansları sayesinde tüm zamanların en başarılı oyuncuları arasında yer alıyordu. 5 kez oscar ödülüne aday gösterilen Hackman, 2000'li yılların ortasında artık film çekmeyeceğini belirterek oyunculuk kariyerini noktaladığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/unlu-golfcu-ve-is-insani-bodrumda-olu-bulundu-1094020196.html
new mexico
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1b/1094030402_180:0:1919:1304_1920x0_80_0_0_151ff097d3af2a1101ec424b07d21f17.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
new mexico, gene hackman, öldü, ölü bulundu, abd, aktör
new mexico, gene hackman, öldü, ölü bulundu, abd, aktör
Ünlü aktör Gene Hackman, eşiyle birlikte evinde ölü bulundu
11:36 27.02.2025 (güncellendi: 11:44 27.02.2025)
ABD polisi, efsanevi aktör Gene Hackman, eşi Betsy ve köpeği ile birlikte New Mexico'daki evinde ölü bulunduğunu duyurdu.
Efsanevi Hollywood oyuncusu Gene Hackman, eşi klasik piyanist Betsy Arakawa ve köpekleriyle birlikte New Mexico'daki evinde ölü bulunduğu açıklandı. Polis henüz ölüm nedeni hakkında bilgi vermedi.
95 yaşındaki aktörün ve 63 yaşındaki Arakawa'nın cansız bedeni köpekleriyle birlikte evlerinde bulunduğunu belirten polis, şimdilik herhangi bir suç şüphesi olmadığını belirtti.
İki Oscar ödüllü Amerikalı Eugene Allen "Gene" Hackman, "The French Connection", "Bonnie and Clyde" ve "The Royal Tenenbaums"daki yıldız performansları sayesinde tüm zamanların en başarılı oyuncuları arasında yer alıyordu. 5 kez oscar ödülüne aday gösterilen Hackman, 2000'li yılların ortasında artık film çekmeyeceğini belirterek oyunculuk kariyerini noktaladığını duyurmuştu.