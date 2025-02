https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/unlu-aktor-gene-hackman-eliyle-birlikte-evinde-olu-bulundu-1094030558.html

Ünlü aktör Gene Hackman, eşiyle birlikte evinde ölü bulundu

Ünlü aktör Gene Hackman, eşiyle birlikte evinde ölü bulundu

ABD polisi, efsanevi aktör Gene Hackman, eşi Betsy ve köpeği ile birlikte New Mexico'daki evinde ölü bulunduğunu duyurdu.

Efsanevi Hollywood oyuncusu Gene Hackman, eşi klasik piyanist Betsy Arakawa ve köpekleriyle birlikte New Mexico'daki evinde ölü bulunduğu açıklandı. Polis henüz ölüm nedeni hakkında bilgi vermedi. 95 yaşındaki aktörün ve 63 yaşındaki Arakawa'nın cansız bedeni köpekleriyle birlikte evlerinde bulunduğunu belirten polis, şimdilik herhangi bir suç şüphesi olmadığını belirtti. Gene Hackman kimdir?İki Oscar ödüllü Amerikalı Eugene Allen "Gene" Hackman, "The French Connection", "Bonnie and Clyde" ve "The Royal Tenenbaums"daki yıldız performansları sayesinde tüm zamanların en başarılı oyuncuları arasında yer alıyordu. 5 kez oscar ödülüne aday gösterilen Hackman, 2000'li yılların ortasında artık film çekmeyeceğini belirterek oyunculuk kariyerini noktaladığını duyurmuştu.

