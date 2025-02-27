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Ünlü aktör Gene Hackman, eşiyle birlikte evinde ölü bulundu
Ünlü aktör Gene Hackman, eşiyle birlikte evinde ölü bulundu
Sputnik Türkiye
ABD polisi, efsanevi aktör Gene Hackman, eşi Betsy ve köpeği ile birlikte New Mexico'daki evinde ölü bulunduğunu duyurdu. 27.02.2025, Sputnik Türkiye
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Efsanevi Hollywood oyuncusu Gene Hackman, eşi klasik piyanist Betsy Arakawa ve köpekleriyle birlikte New Mexico'daki evinde ölü bulunduğu açıklandı. Polis henüz ölüm nedeni hakkında bilgi vermedi. 95 yaşındaki aktörün ve 63 yaşındaki Arakawa'nın cansız bedeni köpekleriyle birlikte evlerinde bulunduğunu belirten polis, şimdilik herhangi bir suç şüphesi olmadığını belirtti. Gene Hackman kimdir?İki Oscar ödüllü Amerikalı Eugene Allen "Gene" Hackman, "The French Connection", "Bonnie and Clyde" ve "The Royal Tenenbaums"daki yıldız performansları sayesinde tüm zamanların en başarılı oyuncuları arasında yer alıyordu. 5 kez oscar ödülüne aday gösterilen Hackman, 2000'li yılların ortasında artık film çekmeyeceğini belirterek oyunculuk kariyerini noktaladığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/unlu-golfcu-ve-is-insani-bodrumda-olu-bulundu-1094020196.html
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new mexico, gene hackman, öldü, ölü bulundu, abd, aktör
new mexico, gene hackman, öldü, ölü bulundu, abd, aktör

Ünlü aktör Gene Hackman, eşiyle birlikte evinde ölü bulundu

11:36 27.02.2025 (güncellendi: 11:44 27.02.2025)
© AP PhotoÜnlü aktör Gene Hackman, eşiyle birlikte evinde ölü bulundu
Ünlü aktör Gene Hackman, eşiyle birlikte evinde ölü bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
© AP Photo
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ABD polisi, efsanevi aktör Gene Hackman, eşi Betsy ve köpeği ile birlikte New Mexico'daki evinde ölü bulunduğunu duyurdu.
Efsanevi Hollywood oyuncusu Gene Hackman, eşi klasik piyanist Betsy Arakawa ve köpekleriyle birlikte New Mexico'daki evinde ölü bulunduğu açıklandı. Polis henüz ölüm nedeni hakkında bilgi vermedi.
95 yaşındaki aktörün ve 63 yaşındaki Arakawa'nın cansız bedeni köpekleriyle birlikte evlerinde bulunduğunu belirten polis, şimdilik herhangi bir suç şüphesi olmadığını belirtti.

Gene Hackman kimdir?

İki Oscar ödüllü Amerikalı Eugene Allen "Gene" Hackman, "The French Connection", "Bonnie and Clyde" ve "The Royal Tenenbaums"daki yıldız performansları sayesinde tüm zamanların en başarılı oyuncuları arasında yer alıyordu. 5 kez oscar ödülüne aday gösterilen Hackman, 2000'li yılların ortasında artık film çekmeyeceğini belirterek oyunculuk kariyerini noktaladığını duyurmuştu.
Beyhan Benardete - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
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