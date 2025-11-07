https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/kazakistan-ibrahim-anlasmalarina-katiliyor-1100804964.html
Kazakistan İbrahim anlaşmalarına katılıyor
ABD Başkanı Donald Trump, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yaptığı telefon görüşmesinin ardından... 07.11.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından Kazakistan'ın İbrahim Anlaşması'na katılacağını söyledi.Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:İmza töreninin yakın zamanda duyurulacağını da sözlerine ekledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından Kazakistan'ın İbrahim Anlaşması'na katılacağını söyledi.
Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev arasında harika bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Kazakistan, ikinci dönemimde İbrahim Anlaşmaları'na katılan ilk ülke oldu. Bu, dünya çapında köprüler kurma yolunda atılmış önemli bir adım
İmza töreninin yakın zamanda duyurulacağını da sözlerine ekledi.