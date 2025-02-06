https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/abdde-iki-ucak-pistte-carpisti-havacilik-sektorunde-guven-krizi-derinlesiyor-1093423695.html
ABD'de iki uçak pistte çarpıştı: 'Havacılık sektöründe güven krizi derinleşiyor'
ABD'de iki uçak pistte çarpıştı: 'Havacılık sektöründe güven krizi derinleşiyor'
Sputnik Türkiye
ABD'nin Seattle-Tacoma Uluslararası Havalimanı'nda, iki uçağın pistte giderken çarpışması sonucu herhangi bir yaralanma yaşanmazken, uçuşlar kısa süreliğine... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T13:51+0300
2025-02-06T13:51+0300
2025-02-06T13:51+0300
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ABD’nin Washington eyaletinde bulunan Seattle-Tacoma Uluslararası Havalimanı'nda bir uçak kazası meydana geldi. Japon Hava Yolları’na ait bir uçak, pistte taksi yaptığı sırada park halindeki Delta Hava Yolları uçağıyla çarpıştı. Olay, havalimanında paniğe yol açarken, şans eseri kazada herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.Olay, yerel saatle sabah saatlerinde gerçekleştiğinde, Japon Hava Yolları’nın uçağı, kalkış için bekleyen Delta uçağının kuyruğuna çarptı. Çarpışmanın ardından havalimanında güvenlik önlemleri alındı ve pistteki diğer uçuşlar kısa süreliğine durduruldu. Havalimanı yetkilileri, uçuşların yeniden başlaması için çalışmalarını sürdürdü.Delta Hava Yolları, kazanın hemen ardından yaptığı açıklamada, yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiğini ve yeni bir uçuş düzenlemesi yapıldığını belirtti. Japon Hava Yolları ise olaya ilişkin bir özür mesajı yayınlayarak, kazada kimsenin yaralanmadığını ve olayın güvenlik prosedürleri çerçevesinde kontrol altına alındığını bildirdi.Federal Havacılık İdaresi (FAA), kazayı araştırmak üzere olay yerine ekip gönderdiklerini açıkladı. Yetkililer, kazanın tam olarak nedenini araştırırken, hava trafik güvenliğine dair endişelerin de arttığını ifade etti.Şubat ayının başında ABD'nin Philadelphia kentinde küçük bir uçak bir mahalleye düşmüş, kaza sonucu yedi kişi hayatını kaybetmişti. Bu kaza öncesinde yine Washington'da bir yolcu uçağı askeri helikopterle çarpışmış ve ölümcül kazada 67 kişi hayatını kaybetmişti. Son zamanlarda ülkede meydana gelen kazalar, havacılık sektörünün daha dikkatle izlenmesine neden oldu. Kamuoyu güvenlik önelemleri ve denetimlerin artırılıması için çağrıda bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/kahraman-pilot-sully-washingtondaki-ucak-kazasi-sonrasinda-gece-ucuslarinin-zorluklarini-paylasti-1093270924.html
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abd, washington, seattle, delta, uçak kazası, uçak, kaza
abd, washington, seattle, delta, uçak kazası, uçak, kaza
ABD'de iki uçak pistte çarpıştı: 'Havacılık sektöründe güven krizi derinleşiyor'
ABD'nin Seattle-Tacoma Uluslararası Havalimanı'nda, iki uçağın pistte giderken çarpışması sonucu herhangi bir yaralanma yaşanmazken, uçuşlar kısa süreliğine durduruldu.
ABD’nin Washington eyaletinde bulunan Seattle-Tacoma Uluslararası Havalimanı'nda bir uçak kazası meydana geldi. Japon Hava Yolları’na ait bir uçak, pistte taksi yaptığı sırada park halindeki Delta Hava Yolları uçağıyla çarpıştı. Olay, havalimanında paniğe yol açarken, şans eseri kazada herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.
Olay, yerel saatle sabah saatlerinde gerçekleştiğinde, Japon Hava Yolları’nın uçağı, kalkış için bekleyen Delta uçağının kuyruğuna çarptı. Çarpışmanın ardından havalimanında güvenlik önlemleri alındı ve pistteki diğer uçuşlar kısa süreliğine durduruldu. Havalimanı yetkilileri, uçuşların yeniden başlaması için çalışmalarını sürdürdü.
Delta Hava Yolları, kazanın hemen ardından yaptığı açıklamada, yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiğini ve yeni bir uçuş düzenlemesi yapıldığını belirtti. Japon Hava Yolları ise olaya ilişkin bir özür mesajı yayınlayarak, kazada kimsenin yaralanmadığını ve olayın güvenlik prosedürleri çerçevesinde kontrol altına alındığını bildirdi.
Federal Havacılık İdaresi (FAA), kazayı araştırmak üzere olay yerine ekip gönderdiklerini açıkladı. Yetkililer, kazanın tam olarak nedenini araştırırken, hava trafik güvenliğine dair endişelerin de arttığını ifade etti.
Şubat ayının başında ABD'nin Philadelphia kentinde küçük bir uçak bir mahalleye düşmüş, kaza sonucu yedi kişi hayatını kaybetmişti. Bu kaza öncesinde yine Washington'da bir yolcu uçağı askeri helikopterle çarpışmış ve ölümcül kazada 67 kişi hayatını kaybetmişti. Son zamanlarda ülkede meydana gelen kazalar, havacılık sektörünün daha dikkatle izlenmesine neden oldu. Kamuoyu güvenlik önelemleri ve denetimlerin artırılıması için çağrıda bulunuyor.