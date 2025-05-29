https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/abdden-suriyeye-13-yil-sonra-ilk-resmi-ziyaret-tom-barrack-samda-diplomatik-temas-baslatti-1096625906.html
ABD'den Suriye'ye 13 yıl sonra i̇lk resmi ziyaret: Tom Barrack Şam'da diplomatik temas başlattı
ABD'den Suriye'ye 13 yıl sonra i̇lk resmi ziyaret: Tom Barrack Şam'da diplomatik temas başlattı
Sputnik Türkiye
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Başkan Trump tarafından atanan Suriye Özel Temsilcisi göreviyle Şam'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret, ABD'nin... 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T13:36+0300
2025-05-29T13:36+0300
2025-05-29T13:36+0300
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Amerika Birleşik Devletleri, 13 yıllık diplomatik sessizliği bozarak Suriye'ye üst düzey bir temsilci gönderdi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Başkan Donald Trump'ın kendisine verdiği "Suriye Özel Temsilcisi" göreviyle Şam'da resmi temaslar başlattı.Barrack'ın Şam'daki ABD büyükelçilik ikametgahına yapılan bu ziyaret, 2012 yılında diplomatik ilişkilerin askıya alınmasından sonra gerçekleşen ilk resmi ABD ziyareti olarak kayıtlara geçti. Bu gelişme, Orta Doğu'daki jeopolitik dengelerde önemli bir değişimin sinyallerini veriyor.Trump'ın Suriye stratejisi ve Tom Barrack atamasıÇifte görev yetkisiBaşkan Donald Trump, Tom Barrack'a eşsiz bir diplomatik yetki verdi. Barrack, hem Türkiye'deki ABD Büyükelçiliği görevini sürdürürken hem de Suriye ile olan ilişkilerin normalleşmesi için özel temsilci olarak hareket edecek.Trump'ın bu atama kararı, ABD'nin Orta Doğu politikasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/isvicreden-almanyaya-leopard-uyarisi-ukraynaya-verilirse-tedbirler-alinacak-1096625177.html
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abd, suriye, şam, tom barrack, donald trump, abd
ABD'den Suriye'ye 13 yıl sonra i̇lk resmi ziyaret: Tom Barrack Şam'da diplomatik temas başlattı
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Başkan Trump tarafından atanan Suriye Özel Temsilcisi göreviyle Şam'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret, ABD'nin 2012 yılından bu yana Suriye'ye yaptığı ilk üst düzey diplomatik temas olarak tarihe geçti.
Amerika Birleşik Devletleri, 13 yıllık diplomatik sessizliği bozarak Suriye'ye üst düzey bir temsilci gönderdi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Başkan Donald Trump'ın kendisine verdiği "Suriye Özel Temsilcisi" göreviyle Şam'da resmi temaslar başlattı.
Barrack'ın Şam'daki ABD büyükelçilik ikametgahına yapılan bu ziyaret, 2012 yılında diplomatik ilişkilerin askıya alınmasından sonra gerçekleşen ilk resmi ABD ziyareti olarak kayıtlara geçti. Bu gelişme, Orta Doğu'daki jeopolitik dengelerde önemli bir değişimin sinyallerini veriyor.
Trump'ın Suriye stratejisi ve Tom Barrack ataması
Başkan Donald Trump, Tom Barrack'a eşsiz bir diplomatik yetki verdi. Barrack, hem Türkiye'deki ABD Büyükelçiliği görevini sürdürürken hem de Suriye ile olan ilişkilerin normalleşmesi için özel temsilci olarak hareket edecek.
Trump'ın bu atama kararı, ABD'nin Orta Doğu politikasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.