https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/abdde-temsilciler-meclisinde-baskan-secimi-krizi-mike-johnson-yeniden-baskan-secildi-1092336797.html

ABD'de Temsilciler Meclisi'nde başkan seçimi krizi: Mike Johnson yeniden başkan seçildi

ABD'de Temsilciler Meclisi'nde başkan seçimi krizi: Mike Johnson yeniden başkan seçildi

Sputnik Türkiye

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı oylaması sona erdi. Oylama sonuçlarına göre mevcut başkan Mike Johnson, aleyhine oy kullanan iki üyenin oylarını lehine... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T23:08+0300

2025-01-03T23:08+0300

2025-01-03T23:52+0300

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temsilciler meclisi

temsilciler meclisi başkanı

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olan mevcut Temsilci Mike Johnson, oylama sonuçlarına göre ikinci turda yeterli oyu alarak başkanlık görevine yeniden seçildi.Cumhuriyetçi parti üyeleri arasında bazı karşıtlıklarla karşılaşan Johnson, ilk turda kendisine karşı oy kullanan iki Cumhuriyetçi üyenin oylarını kendi lehine çevirerek yasama organının başkanı olarak onaylanmak için gerekli oyları aldı.ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığı seçimi, 119. Kongre'nin ilk gününde yapıldı. Cumhuriyetçiler, Meclis'te 220 sandalye ile çok dar bir çoğunluğa sahipken, Demokratlar 215 sandalye ile temsil ediliyor.Trump'tan tebrik mesajıDonald Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda, Mike Johnson'u Temsilciler Meclisi Başkanı olarak yeniden seçilmesi nedeniyle tebrik etti.Trum paylaşımında, "Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ı, Kongre'de 'eşi benzeri görülmemiş' bir Güven Oyu alması nedeniyle tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.Mike Johnson kimdir?51 yaşındaki Mike Johnson, Ekim 2023’te, partisinin üyeleri tarafından Kevin McCarthy’nin görevden alınmasının ardından Temsilciler Meclisi Başkanı olarak göreve başlamıştı. Temsilciler Meclisi üç hafta boyunca başkansız kalmış, Temsilciler Meclisi'nin yeni başkanını seçmek için yapılan oylamalar sırasında Johnson, dördüncü denemesinde başkanlık görevini kabul ettirmişti. Johnson, son yıllarda ABD yasama organının en deneyimsiz başkanlarından biri olarak görülüyordu. Şu anda Kongre'de 10 yıldan az süreyle bulunmuşken, McCarthy, başkan olmadan önce 16 yıl boyunca Temsilciler Meclisi'nde görev yapmış, önceki başkan Demokrat Nancy Pelosi ise 20 yıl görevde kalmıştı.Johnson, Temsilciler Meclisi’nin yeni dönem başkanlığı için en güçlü aday olarak görülüyordu ancak yıl sonundaki geçici bütçe oylaması durumu zorlaştırmıştı. Seçilmiş Başkan Donald Trump, borçlanma limitinin kaldırılmasını içeren bir anlaşma talep etmiş, aksi takdirde Johnson'a seçimlerde yardımcı olmayacağını açıklamıştı. Bu madde olmadan bütçe tasarısı kabul edilse de, 30 Aralık’ta Trump, Johnson’ı başkanlık mücadelesinde 'tamamen' desteklediğini belirtmişti.

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