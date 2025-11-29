Trump, Biden'ın imzaladığı tüm kararnameleri iptal etti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/trump-bidenin-imzaladigi-tum-kararnameleri-iptal-etti-1101400865.html
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, selefi Joe Biden döneminde yayımlanan ve Biden tarafından bizzat imzalanmadığını öne sürdüğü tüm başkanlık kararnamelerini geçersiz... 29.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-29T00:11+0300
2025-11-29T00:11+0300
2025-11-29T00:11+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104232/14/1042321422_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_023e70b0c79aaa7e6d45c0956a0e0af9.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından eski başkan Joe Biden’ın imzasını taşıyan tüm belgeleri iptal ettiğini duyurdu.Trump, iddia edilen belgelerin büyük bölümünün otomatik imza cihazıyla (Autopen) oluşturulduğunu savunarak, bu belgelerin 'artık hiçbir hukuki geçerliliğinin bulunmadığını' belirtti.Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
ABD Başkanı Donald Trump, selefi Joe Biden döneminde yayımlanan ve Biden tarafından bizzat imzalanmadığını öne sürdüğü tüm başkanlık kararnamelerini geçersiz ilan etti.
Uyuklayan Joe Biden tarafından yaklaşık yüzde 92’si Autopenle imzalanan tüm belgeler geçersizdir. Oval Ofis’teki Resolute Masası’nın etrafında Biden’ı yönlendiren Radikal Sol Manyaklar, başkanlığı ondan almıştı. Joe Biden tarafından doğrudan imzalanmamış tüm başkanlık kararnamelerini ve diğer her şeyi iptal ediyorum. Autopen’i kullanan kişiler bunu yasadışı şekilde yaptı. Biden bu sürece dahil değildi; eğer dahil olduğunu söylerse yalan beyandan yargılanacaktır.