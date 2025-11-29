Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/trump-bidenin-imzaladigi-tum-kararnameleri-iptal-etti-1101400865.html
Trump, Biden'ın imzaladığı tüm kararnameleri iptal etti
Trump, Biden'ın imzaladığı tüm kararnameleri iptal etti
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, selefi Joe Biden döneminde yayımlanan ve Biden tarafından bizzat imzalanmadığını öne sürdüğü tüm başkanlık kararnamelerini geçersiz... 29.11.2025
2025-11-29T00:11+0300
2025-11-29T00:11+0300
dünya
donald trump
joe biden
imza
e-imza
sahte imza
elektronik imza
ıslak imza
noter tasdikli imza sayısı
i̇mza günü
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından eski başkan Joe Biden’ın imzasını taşıyan tüm belgeleri iptal ettiğini duyurdu.Trump, iddia edilen belgelerin büyük bölümünün otomatik imza cihazıyla (Autopen) oluşturulduğunu savunarak, bu belgelerin 'artık hiçbir hukuki geçerliliğinin bulunmadığını' belirtti.Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
donald trump, joe biden, imza, e-imza, sahte imza, elektronik imza, ıslak imza
Trump, Biden'ın imzaladığı tüm kararnameleri iptal etti

00:11 29.11.2025
© AP PhotoJoe Biden - Donald Trump
Joe Biden - Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2025
© AP Photo
ABD Başkanı Donald Trump, selefi Joe Biden döneminde yayımlanan ve Biden tarafından bizzat imzalanmadığını öne sürdüğü tüm başkanlık kararnamelerini geçersiz ilan etti.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından eski başkan Joe Biden’ın imzasını taşıyan tüm belgeleri iptal ettiğini duyurdu.
Trump, iddia edilen belgelerin büyük bölümünün otomatik imza cihazıyla (Autopen) oluşturulduğunu savunarak, bu belgelerin 'artık hiçbir hukuki geçerliliğinin bulunmadığını' belirtti.
Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Uyuklayan Joe Biden tarafından yaklaşık yüzde 92’si Autopenle imzalanan tüm belgeler geçersizdir. Oval Ofis’teki Resolute Masası’nın etrafında Biden’ı yönlendiren Radikal Sol Manyaklar, başkanlığı ondan almıştı. Joe Biden tarafından doğrudan imzalanmamış tüm başkanlık kararnamelerini ve diğer her şeyi iptal ediyorum. Autopen’i kullanan kişiler bunu yasadışı şekilde yaptı. Biden bu sürece dahil değildi; eğer dahil olduğunu söylerse yalan beyandan yargılanacaktır.

Trump Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2025
DÜNYA
Trump, Biden ve Harris'e IQ testi yapmak istiyor: 'Kim kazanacak merak ediyorum'
18 Kasım, 10:45
18 Kasım, 10:45
