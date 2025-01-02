https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/gisle-pelicot-fransada-yilin-kisisi-secildi-cesaretin-ve-direnisin-sembolu-oldu-1092285842.html

Gisèle Pelicot Fransa’da Yılın Kişisi seçildi: Cesaretin ve direnişin sembolü oldu

Gisèle Pelicot Fransa’da Yılın Kişisi seçildi: Cesaretin ve direnişin sembolü oldu

Sputnik Türkiye

Fransa'da düzenlenen bir anket sonucunda, kocası tarafından yıllarca uyutulup 51 erkeğin tecavüzüne uğrayan Gisele Pelicot, dava süreci boyunca cesur duruşu... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T15:09+0300

2025-01-02T15:09+0300

2025-01-02T15:10+0300

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gisele pelicot

kadına yönelik şiddet

yılın kişisi

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Fransa’da düzenlenen bir kamuoyu araştırmasında, 72 yaşındaki Gisèle Pelicot 'Yılın Kişisi' unvanına layık görüldü. Pelicot ankette, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Donald Trump gibi dünya çapında tanınan liderleri geride bıraktı.Pelicot’un bu unvana ulaşmasında, bir dönüm noktası olan hukuk mücadelesi ve cesur duruşu etkili oldu. Eski eşi Dominique Pelicot tarafından yıllarca sistematik bir şekilde uyuşturulup 51 erkeğin tecavüzüne maruz bırakıldığı ortaya çıkan Gisèle Pelicot, duruşma sürecinde sessiz kalmayı reddetti. Davanın açık yapılmasını talep eden Pelicot, tecavüz mağdurlarının sesini duyurmak için bir sembol haline geldi.Bu korkunç suistimal, Dominique Pelicot’un 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla sonuçlanırken, Gisèle Pelicot’un kararlı tutumu, Fransa’da cinsel şiddet mağdurları için bir farkındalık dalgası yarattı.“Cesaret Bulaşıcıdır”Pelicot, basına yaptığı açıklamada, “Benim hikayem, susturulmaya çalışılan pek çok kişinin hikayesidir. Sessizliğimizi bozdukça, değişim mümkün hale gelir” ifadelerini kullandı. İnsan hakları savunucuları ve aktivistler, Pelicot’un mücadelesini “cesaretin ve direnişin örneği” olarak nitelendirdi.Fransız halkı tarafından takdirle karşılanan Gisele Pelicot’un tutumu, ülkede kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda daha güçlü adımlar atılması için bir dönüm noktası olarak görülüyor. Fransa’da Yılın Kişisi ödülü, yalnızca bir onur unvanı değil; Pelicot’un yaşadığı travmanın ardından gösterdiği cesaret ve toplumdaki köklü değişim çağrısının bir simgesi olarak tarihe geçti.Ne olmuştu?Gisele Pelicot, on yıl boyunca kocası tarafından ilaç verilip komaya sokularak kocası ve onun internet üzerinden tanıştığı ve eve çağırdığı yabancılar tarafından tecavüze uğradığını öğrenmişti. Olay, Kasım 2020'de sanık koca Dominique Pelicot'un süpermarketlerde kadınların eteklerin altını çektiği görüntülerin güvenlik görevlileri tarafından fark edilmesi üzerine ortaya çıkmıştı. Polis, Pelicot'un bilgisayarında aramalar yapmış ve tecavüzün videolarına rastlamıştı.Bilgisayarında karısının baygın olduğu tespit edilmiş, kadına baygınken tecavüz eden erkeklerin görüntülerini çektiği binlerce video gün yüzüne çıkmıştı. Gisele Pelicot, neler olup bittiğinde habersizdi, ve 2011'den 2020'ye kadar kendisine uyuşturucu verildikten sonra onlarca kişi tarafından tecavüz edildiğini öğrenmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/macron-ve-sanchezden-toplu-cinsel-saldiri-magduru-gisele-pelicota-tesekkur-cesaretiniz-ilham-verdi-1091816986.html

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