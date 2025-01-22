https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/abd-baskani-trump-af-cikardi-6-ocak-kongre-baskini-liderleri-serbest-kaldi-1092918980.html

ABD Başkanı Trump af çıkardı: 6 Ocak kongre baskını liderleri serbest kaldı

ABD Başkanı Trump af çıkardı: 6 Ocak kongre baskını liderleri serbest kaldı

Sputnik Türkiye

Donald Trump, ikinci dönem başkanlık yeminini ettikten kısa bir süre sonra, Joe Biden’ın başkan seçilmesini onaylama sürecini durdurmak amacıyla Kongre’ye... 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T00:43+0300

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Enrique Tarrio ve Stewart Rhodes, 6 Ocak isyanındaki rolleri nedeniyle aldıkları uzun hapis cezalarına rağmen, Donald Trump’ın affı ile serbest bırakıldı.6 Ocak 2021 tarihinde ABD Kongresi’ne Joe Biden’ın başkanlık onay sürecini durdurmak amacıyla bin 500 kişi baskın düzenlemişti. Olay sonrası yakalanan iki isim, Proud Boys’un eski lideri Enrique Tarrio 22 yıl ve Oath Keepers’ın kurucusu Stewart Rhodes 18 yıl ceza almıştı. 47. ABD Başkanı Donald Trump, ikinci dönem başkanlık yeminini ettikten kısa bir süre sonra kongreye saldıran bin 500’den fazla kişi için af, ceza indirimi veya dava düşürme emri verdi.Af sonrası Proud Boys’un eski lideri Enrique Tarrio ve Oath Keepers’ın kurucusu Stewart Rhodes, serbest bırakıldı. Trump’ın af kararının isyanda saldırıya uğrayan polisler ve 6 Ocak olaylarında hayatını kaybeden polis memuru Brian Sicknick’in ailesi tarafından eleştirildiği ifade edildi.

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