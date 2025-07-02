Trump: İsrail, Gazze'de 60 günlük ateşkes ve esir takası teklifini kabul etti

Temsilcilerim bugün Gazze konusunda İsraillilerle uzun ve verimli bir toplantı gerçekleştirdi. İsrail, 60 Günlük ATEŞKES'i sonuçlandırmak için gerekli koşulları kabul etti. Bu süre zarfında savaşı sona erdirmek için tüm taraflarla birlikte çalışacağız. Barışı getirmek için çok çalışan Katarlılar ve Mısırlılar nihai teklifi sunacaklar. Ortadoğu'nun iyiliği için Hamas'ın bu anlaşmayı kabul etmesini umuyorum çünkü daha iyiye gitmeyecek SADECE DAHA DA KÖTÜLEŞECEK