https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/trump-israil-60-gunluk-gazzede-ateskes-ve-esir-takasi-teklifini-kabul-etti-1097506520.html
Trump: İsrail, Gazze'de 60 günlük ateşkes ve esir takası teklifini kabul etti
Trump: İsrail, Gazze'de 60 günlük ateşkes ve esir takası teklifini kabul etti
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'de 60 günlük ateşkes ve esir takası teklifini kabul ettiğini bildirdi. 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T01:37+0300
2025-07-02T01:37+0300
2025-07-02T01:48+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü ABD temsilcileriyle yaptığı toplantıda İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesi kesinleştirmek için 'gerekli koşulları' kabul ettiğini söyledi.Sosyal medya hesabı Truth Social'da paylaşımda bulunan Trump, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/israil-basini-katar-gazzede-ateskes-ve-esir-takasi-icin-israile-yeni-bir-teklif-sundu-1097506297.html
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ortadoğu, donald trump, gazze, i̇srail
ortadoğu, donald trump, gazze, i̇srail
Trump: İsrail, Gazze'de 60 günlük ateşkes ve esir takası teklifini kabul etti
01:37 02.07.2025 (güncellendi: 01:48 02.07.2025)
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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'de 60 günlük ateşkes ve esir takası teklifini kabul ettiğini bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü ABD temsilcileriyle yaptığı toplantıda İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesi kesinleştirmek için 'gerekli koşulları' kabul ettiğini söyledi.
Sosyal medya hesabı Truth Social'da paylaşımda bulunan Trump, şu ifadeleri kullandı:
Temsilcilerim bugün Gazze konusunda İsraillilerle uzun ve verimli bir toplantı gerçekleştirdi. İsrail, 60 Günlük ATEŞKES'i sonuçlandırmak için gerekli koşulları kabul etti. Bu süre zarfında savaşı sona erdirmek için tüm taraflarla birlikte çalışacağız. Barışı getirmek için çok çalışan Katarlılar ve Mısırlılar nihai teklifi sunacaklar. Ortadoğu'nun iyiliği için Hamas'ın bu anlaşmayı kabul etmesini umuyorum çünkü daha iyiye gitmeyecek SADECE DAHA DA KÖTÜLEŞECEK