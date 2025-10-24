https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/4-ulke-gri-listeden-cikarildi-1100465251.html

4 ülke 'gri listeden' çıkarıldı

24.10.2025

Fransa’nın başkenti Paris’te, 20-24 Ekim tarihleri arasında Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) çatısı altında düzenlenen FATF Genel Kurulu tamamlandı.FATF tarafından yapılan açıklamada, Güney Afrika, Nijerya, Mozambik ve Burkina Faso’nun 'gri liste' olarak bilinen 'artırılmış izleme sürecinden' çıkarıldığı duyuruldu.Genel Kurul, bu ülkelerin karşılıklı değerlendirmeler sırasında tespit edilen kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele (AML/CFT) alanındaki stratejik eksiklikleri gidermede kaydettikleri ilerleme nedeniyle tebrik edildiğini bildirdi.Güney Afrika ve Nijerya Şubat 2023’te, Mozambik Ekim 2022’de, Burkina Faso ise Şubat 2021’de FATF’in gri listesine dahil edilmişti.Gri listeden çıkarılma kararının ardından Güney Afrika randı ve Nijerya nairası diğer para birimleri karşısında değer kazandı.

