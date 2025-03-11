https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/portekizde-guven-oylamasinda-hukumet-dustu-1094408315.html
Portekiz'de güven oylamasında hükümet düştü
Portekiz'de güven oylamasında hükümet düştü
Sputnik Türkiye
Portekiz Başbakanı Luis Montenegro liderliğindeki hükümet hakkında güven oylamasında muhalefet partilerinin büyük çoğunluğunun ret oyu vermesiyle hükümet... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-11T23:53+0300
2025-03-11T23:53+0300
2025-03-11T23:53+0300
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meclis
hükümet
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hükümet sözcüsü
seçilmiş hükümet
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Portekiz'de Başbakan Luis Montenegro liderliğindeki azınlık sağ hükümeti yolsuzluk iddiaları nedeniyle Meclis’te yapılan güven oylamasını kaybederek düştü.2024 genel seçimlerinin üzerinden tam bir yıl geçtikten sonra gerçekleşen Parlamento güven oylamasında PS, Chega, Sol Blok (BE), Portekiz Komünist Partisi (PCP), Livre ve PAN partileri ret oyu vererek hükümeti düşürdü. Liberal Girişim Partisi'nin, iktidardaki Sosyal Demokrat Parti (PSD) ve CDS-PP ile birlikte güven oylamasını destekleyen tek muhalefet partisi olduğu açıklandı.Başbakan Luis Montenegro, PS üyelerine seslenerek ülkeyi erken seçimlere sürüklememek adına bir çözüm bulunması çağrısında bulunurken PS lideri Pedro Nuno Santos'un çağrıya karşı çıktığı ifade edildi. Hükümetin PS’yi ikna etmek amacıyla Parlamento İşlerinden Sorumlu Bakan aracılığıyla yeni bir öneri sunduğu ancak PS lideri Pedro Nuno Santos'un hükümeti, süreci özel bir araştırma komisyonuna taşımaya çalışmakla suçladığı belirtildi.PS'nin Parlamento lideri Alexandra Leitao da "Eğer şeffaf olmak istiyorsanız, güven oylamasını geri çekin" çağrısında bulundu. Yaklaşık beş saat süren tartışmaların ardından, CDS-PP'nin talebi üzerine bir saatlik ara verildiği belirtildi. Aranın ardından yapılan oylamada hükümetin düşmesine karar verilirken Başbakan Montenegro "PS çekimser kalsaydı, bu kriz yaşanmazdı" diyerek muhalefeti suçladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/portekiz-savunma-bakanindan-savas-sebebi-olabilecek-aciklama-olivenza-hala-bizim-topragimiz-1088019159.html
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portekiz, sosyalist parti (ps), sosyalist parti, meclis, hükümet, geçici hükümet, hükümet sözcüsü, seçilmiş hükümet, parlamento
portekiz, sosyalist parti (ps), sosyalist parti, meclis, hükümet, geçici hükümet, hükümet sözcüsü, seçilmiş hükümet, parlamento
Portekiz'de güven oylamasında hükümet düştü
Portekiz Başbakanı Luis Montenegro liderliğindeki hükümet hakkında güven oylamasında muhalefet partilerinin büyük çoğunluğunun ret oyu vermesiyle hükümet düştü. Başbakan Montenegro, oturumu askıya alarak Sosyalist Parti'nin (PS) belirli sorular yöneltmesine izin vermeyi önerse de, PS lideri Pedro Nuno Santos geri adım atmadı.
Portekiz'de Başbakan Luis Montenegro liderliğindeki azınlık sağ hükümeti yolsuzluk iddiaları nedeniyle Meclis’te yapılan güven oylamasını kaybederek düştü.
2024 genel seçimlerinin üzerinden tam bir yıl geçtikten sonra gerçekleşen Parlamento güven oylamasında PS, Chega, Sol Blok (BE), Portekiz Komünist Partisi (PCP), Livre ve PAN partileri ret oyu vererek hükümeti düşürdü. Liberal Girişim Partisi'nin, iktidardaki Sosyal Demokrat Parti (PSD) ve CDS-PP ile birlikte güven oylamasını destekleyen tek muhalefet partisi olduğu açıklandı.
Başbakan Luis Montenegro, PS üyelerine seslenerek ülkeyi erken seçimlere sürüklememek adına bir çözüm bulunması çağrısında bulunurken PS lideri Pedro Nuno Santos'un çağrıya karşı çıktığı ifade edildi. Hükümetin PS’yi ikna etmek amacıyla Parlamento İşlerinden Sorumlu Bakan aracılığıyla yeni bir öneri sunduğu ancak PS lideri Pedro Nuno Santos'un hükümeti, süreci özel bir araştırma komisyonuna taşımaya çalışmakla suçladığı belirtildi.
PS'nin Parlamento lideri Alexandra Leitao da "Eğer şeffaf olmak istiyorsanız, güven oylamasını geri çekin" çağrısında bulundu. Yaklaşık beş saat süren tartışmaların ardından, CDS-PP'nin talebi üzerine bir saatlik ara verildiği belirtildi. Aranın ardından yapılan oylamada hükümetin düşmesine karar verilirken Başbakan Montenegro "PS çekimser kalsaydı, bu kriz yaşanmazdı" diyerek muhalefeti suçladı.