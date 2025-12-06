https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/elon-musk-avrupa-birliginin-lagvedilmesi-cagrisinda-bulundu-1101594662.html

Elon Musk, Avrupa Birliği'nin lağvedilmesi çağrısında bulundu: 'AB'yi ortadan kaldırmanın zamanı geldi'

Elon Musk, Avrupa Birliği'nin lağvedilmesi çağrısında bulundu: 'AB'yi ortadan kaldırmanın zamanı geldi'

Amerikalı girişimci Musk, Avrupa Birliği'nin (AB) lağvedilmesi ve egemenliğin yeniden tek tek ülkelere geri verilmesi gerektiğini istedi. 06.12.2025, Sputnik Türkiye

Amerikalı girişimci Elon Musk, AB'nin lağvedilmesi çağrısında bulundu.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Musk, şu cümleleri kaydetti:Musk resmi hesabından yaptığı başka paylaşımlarda ise AB'nin ortadan kaldırılmasının zamanı geldiğini belirterek, "AB Komisyonu, Avrupa halkını boğan bir bürokrasi tanrısına tapıyor" dedi.Musk başka bir paylaşımında ise, "Avrupa’yı tam olarak neye karşı koruyoruz? Bu pek de net değil" cümlesinin altını çizdi.Avrupa Komisyonu’nun Resmi Temsilcisi Thomas Regnier, Brüksel’de düzenlediği bir brifingde daha önce X platformuna 120 milyon euro para cezası verildiğini açıklamıştı.Temmuz ayında Avrupa Komisyonu sosyal ağ temsilcilerine, reklam şeffaflığının sağlanması ile araştırmacıların açık verilere ve bilgilere erişimiyle ilgili alanlarda Avrupa Birliği’nin Dijital Hizmetler Yasası’nı (DSA) ihlal ettiklerini bildirmişti. İhlallerin giderilmemesi halinde şirkete, toplam yıllık cirosunun yüzde 6’sına kadar para cezası uygulanacağı tehdidinde bulunulmuştuDijital Hizmetler Yasası, Ağustos 2023’te Avrupa Birliği’nde yürürlüğe girmişti. Bu yasa, platformları ırkçılıkla, uyuşturucu maddelerin ve sahte ürünlerin satışlarıyla, çocuk pornografisinin yayılmasıyla ve dezenformasyonla mücadele etmeye mecbur kılmıştı. Ayrıca platformların algoritmaların çalışma mantığını ve öneri sistemlerini açıklaması, kullanıcılara alternatif seçenekler sunması gerekiyordu.Avrupa Komisyonu, X, Meta, TikTok da dahil olmak üzere büyük çevrimiçi platformlara DSA’da tespit edilen ihlallerin giderilmesi yönünde düzenli olarak talepler iletiyor ve ihlallerin devam etmesi halinde para cezaları uygulamakla veya şirketlerin AB sınırları içinde faaliyetlerini durdurmakla tehdit ediyor.

